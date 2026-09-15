ا ق ش العاش رەت وربيتادا قارۋى بار ەكەنىن مويىندادى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش وربيتادا عارىش كەڭىستىگىن باقىلاۋعا ارنالعان قۇرالدارى بار ەكەنىن العاش رەت رەسمي تۇردە راستادى. بۇل تۋرالى ا ق ش- تىڭ اسكەري-اۋە كۇشتەرى ءمينيسترى تروي مەينك مەريلەند شتاتىندا وتكەن Air, Space & Cyber كونفەرەنسياسىندا مالىمدەدى، دەپ جازدى The Insider.
مەينكتىڭ ايتۋىنشا، قازىر امەريكالىق كۇشتەردىڭ وربيتادا قارسىلاستاردان قورعانۋعا قابىلەتتى قۇرالدارى بار. دەگەنمەن مينيستر بۇل قانداي جۇيەلەر ەكەنىن ناقتىلامادى.
بۇعان دەيىن امەريكالىق اسكەري شەنەۋنىكتەر ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك ماقساتىنا سۇيەنە وتىرىپ، ەلدە عارىشتىق قارۋدىڭ بار ەكەنى تۋرالى جاريا تۇردە مالىمدەۋدەن قاشقاقتايتىن.
Secure World Foundation ساراپشىسى ۆيكتوريا سامسون بۇل جەردە سپۋتنيكتەردى فيزيكالىق تۇردە جويا الاتىن كينەتيكالىق قارۋ ەمەس، مىسالى، باسۋ جۇيەلەرى سياقتى راديوەلەكتروندى كۇرەس قۇرالدارى تۋرالى ايتىلۋى مۇمكىن دەپ بولجادى.
سونىمەن قاتار مەينك قىركۇيەك ايىندا قوزعالاتىن اۋە نىساندارىن باقىلايتىن سپۋتنيكتىك جۇيە پروتوتيپتەرىن ۇشىرۋ جوسپارلانىپ وتىرعانىن حابارلادى.
ونىڭ ايتۋىنشا، دونالد ترامپ اكىمشىلىگى قۇرىپ جاتقان «التىن كۇمبەز» زىمىرانعا قارسى قورعانىس جۇيەسىنىڭ نەگىزگى ەلەمەنتتەرىنىڭ ءبىرى بولۋعا ءتيىس عارىشتىق ۇستاعىشتار دا «ۇشۋعا دايىن».