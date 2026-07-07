ا ق ش الەم چەمپيوناتىنان شىعىپ قالدى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش قۇراماسى ءوز الاڭىندا ءوتىپ جاتقان فۋتبولدان الەم چەمپيوناتىنداعى جارىس جولىن اياقتادى. سيەتلدە وتكەن 1/8 فينالدىق كەزدەسۋدە امەريكالىقتار بەلگيادان 1:4 ەسەبىمەن جەڭىلىپ، الەمدىك دودادان شىعىپ قالدى.
العاشقى تايمدا ەسەپ تەڭەسكەنىمەن، ويىن بارىسىندا بەلگيالىقتار شابۋىلداعى باسىمدىعىن ءتيىمدى پايدالانىپ، ءۇش بىردەي گول سوقتى.
بۇدان بولەك بۇل ويىن پرەزيدەنت دونالد ترامپتىڭ ەرەكشە ارەكەتىمەن دە ەستە قالدى. اق ءۇي باسشىسى امەريكالىق شابۋىلشى فولارين بالوگاننىڭ قىزىل قاعازىنا قاتىستى FIFA- دان شەشىمىن قايتا قاراۋدى سۇراپ، قىزۋ تالقىعا سەبەپ بولدى. الايدا شەشىم ا ق ش قۇراماسىنىڭ الاڭداعى تاعدىرىنا ىقپال ەتە المادى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ۇيىمداستىرۋشى ەلدەر كانادا مەن مەكسيكا دا ۇتىلىپ جارىستى ەرتە اياقتاعان ەدى.
ليۋك، ا ق ش جانكۇيەرى: - مەنىڭشە، ا ق ش قورعانىسى ءسال وسال بولدى. اسىرەسە ءبىرىنشى جانە ءۇشىنشى گولدى وسى سەبەپتى جىبەرىپ الدى دەپ ويلايمىن. ءبىراق قۇرامامىز ءبىر دوپ سوعىپ ەسەپ اشتى. از دا بولسا وسىمەن ماقتانۋىمىز كەرەك.
دجوردان، ا ق ش جانكۇيەرى: - ءبىزدىڭ كوماندامىز تىم كوپ قاتەلىك جىبەردى. ويىننىڭ العاشقى ون مينۋتىندا-اق قاقپاشى گولدى وڭاي وتكىزىپ الدى. وسىنداي قاتەلىك جيى بولدى. قارسىلاسىمىز مىقتى كوماندا ەكەنى راس، ءبىراق ءوز الاڭىمىزدا وينادىق، جانكۇيەرلەر دە قولداپ تۇردى. ەندى ولاردى 2030-جىلعى الەم چەمپيوناتىندا كورەرمىن دەپ ۇمىتتەنەمىن.