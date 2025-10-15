ا ق ش ادىلەت مينيسترلىگى قۇنى 15 ميلليارد دوللاردى قۇرايتىن بيتكويندى تاركىلەدى
استانا. KAZINFORM - ادىلەت مينيسترلىگى ا ق ش تاريحىندا بيتكويندەردىڭ ەڭ ءىرى تاركىلەۋىن جۇرگىزدى، ونىڭ جالپى سوماسى 15 ميلليارد دوللاردى قۇراعان، دەپ حابارلايدى FOX Business.
برۋكليندەگى (نيۋ-يورك شتاتى) فەدەرالدى پروكۋراتۋرا Prince Holding Group ءىرى جەلىسىنىڭ جەتەكشىسى، «ۆينسەنت» دەگەن اتپەن بەلگىلى چەن چجيگە كامبودجاداعى كريپتوۆاليۋتالىق الاياقتىققا قاتىسى بار دەگەن كۇدىكپەن ايىپتاۋ قورىتىندىسىن شىعاردى.
وسى ۋاقىتقا دەيىن بوستاندىقتا جۇرگەن 37 جاستاعى چجي ءماجبۇرلى ەڭبەك الاياقتىعىن ۇيىمداستىردى جانە بۇكىل ەل بويىنشا Prince Holding Group جۇمىسشىلارىنا زورلىق كورسەتتى دەپ ايىپتالىپ وتىر.
ۇرىپ-سوعۋ سۋرەتتەرى نيۋ- يوركتىڭ شىعىس وكرۋگى بويىنشا ا ق ش وكرۋگتىك سوتىندا جاريالانعان دالەلدەمەلەرگە قوسىلدى.
نيۋ-يوركتىڭ شىعىس وكرۋگىندەگى ا ق ش ادۆوكاتى دجوزەف نوچەللانىڭ حابارلاۋىنشا، كومپانيا اۋقىمدى كولەمدەگى ينۆەستيتسيالىق الاياقتىق سحەماسىنىڭ تاساسىندا بولعان.
سوت قۇجاتتارىنا سايكەس، چجي 30 دان استام ەلدە جىلجىمايتىن مۇلىك، قارجى جانە تۇرمىستىق قىزمەت كورسەتۋ سالالارىنا ينۆەستيتسيا سالعان Prince Holding Group تى «تەلەفون فەرمالارىنىڭ» اۋقىمدى جەلىسىنە اينالدىردى.
وندا ادام ساۋداسىنىڭ قۇرباندارى بولعان جۇمىسشىلار ينتەرنەتتە جالعان رومانتيكالىق قارىم-قاتىناس، قارجىلىق كومەك سۇراۋ نەمەسە تابىستى كريپتوۆاليۋتاعا ءتيىمدى ينۆەستيتسيا سالۋ ۋادەلەرىمەن الەۋەتتى قۇربانداردى ازعىرۋ ارقىلى الاياقتىق سحەمالارعا قاتىسۋعا ءماجبۇر بولدى. ادىلەت مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، مۇنداي سحەمالار «sha zhu pan» (杀猪盘) نەمەسە «pig butchering» («شوشقا سويۋ») دەپ اتالادى.
بيلىك مالىمەتىنشە، چجي كومپانياسى كريپتوۆاليۋتا قاراجاتىن ۇرلاۋ ارقىلى كۇنىنە 30 ميلليون دوللارعا دەيىن تابىس تاپتى، اقشا پايدالانۋشى بەيرەسمي كىلتتەر مەن قاراجاتتى تولىق باقىلاي الاتىن حوستينگتىك ەمەس سيفرلىق ءامياندار ارقىلى شىعارىلعان.
قۇنى 15 ميلليارد دوللار 127271 بيتكوين ا ق ش- تا ساقتالىپ وتىر، ولار بۇرىن چجي باسقاراتىن ءاميانداردا ساقتالعان.
- بۇل ادام ميلليونداعان جازىقسىز ادام قۇربانى بولعان ءماجبۇرلى ەڭبەك، اقشانى جىلىستاتۋ، ينۆەستيتسيالىق سحەمالار جانە اكتيۆتەردى ۇرلاۋمەن اينالىسىپ، بىرنەشە قۇرلىقتا اۋقىمدى قىلمىستىق جەلىنى باسقاردى دەپ شامالانىپ وتىر. بۇگىن ف ت ر مەن ونىڭ سەرىكتەستەرى تاريحتا قارجىلىق الاياقتىق ارەكەتتەرىنە قارسى ەڭ ءىرى وپەراتسيالاردىڭ ءبىرىن جۇرگىزدى، - دەدى فتر ديرەكتورى كاش پاتەل.
ا ق ش قارجى مينيسترلىگى Prince Holding Group توبىن «ترانسۇلتتىق قىلمىستىق ۇيىم» دەپ تانىپ، چەن چجي مەن ونىڭ سەرىكتەستەرىنە قارسى سانكتسيالار تۋرالى جاريالادى.
بۇعان دەيىن ترامپتىڭ قىتايمەن ساۋدا قاقتىعىسى تۋرالى مالىمدەمەسى كريپتوۆاليۋتا نارىعىن قۇلاتقانىن جازعان بولاتىنبىز.