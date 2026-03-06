ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    10:40, 06 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    ا ق ش ادامداردى ماجبۇرلەپ چيپتەۋگە تىيىم سالۋدى قاراستىرىپ جاتىر

    استانا. قازاقپارات - ۆاشينگتوندا قىزمەتكەرلەرگە «كەز كەلگەن سەبەپپەن» ماجبۇرلەپ ميكروچيپ ورناتۋعا تىيىم سالاتىن زاڭ جوباسى قارالىپ جاتىر. بۇرىن ا ق ش كومپانيالارى قىزمەتكەرلەرىن وفيسكە كىرۋ، ەسىكتەردى اشۋ نەمەسە جەكە دەرەكتەردى ساقتاۋ ءۇشىن چيپتەۋ جوسپارلارىن جاساعان ەدى، ءبىراق ءالى ەش جەردە بۇل ورىندالعان جوق، دەپ حابارلايدى techspot.com.

    чиптеу
    سۋرەت: istockphoto.com

    زاڭ جوباسى HB 2303 قىزمەتكەرلەردى ماجبۇرلەپ چيپتەگەن كومپانيالارعا كەمىندە 10000 دوللار ايىپپۇل سالۋدى، ال قوسىمشا زاڭ بۇزعانى ءۇشىن ءارقايسىسىنا 20000 دوللاردان سانكسيا قولدانۋدى ۇسىنادى.

    بۇل بولاشاقتا چيپتەۋ پراكتيكاسى كەڭىنەن تارالعان جاعدايدا الدىن الۋ ماقساتىندا قابىلدانباق شارا. زاڭ جوباسى وكىلدەر پالاتاسىنان وتكەن جانە ءازىر سەنات كۇنتىزبەسىندە قارالۋدا.

     

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
