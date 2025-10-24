ق ز
    12:53, 24 - قازان 2025 | GMT +5

    ا ق ش اۋە كۇشتەرىنىڭ ۇشاعى وكلاحوما شتاتىندا اپاتقا ۇشىرادى

    استانا. KAZINFORM - وكلاحوما شتاتىندا ا ق ش اسكەري- اۋە كۇشتەرىنىڭ OA-1K Skyraider Ii ۇشاعى وقۋ- جاتتىعۋ كەزىندە اپاتقا ۇشىرادى، دەپ حابارلايدى Report.

    АҚШ әуе күштерінің ұшағы Оклахома штатында апатқа ұшырады
    Фото: Report

    ۇشاق بورتىندا ەكى ادام بولعان.

    - بۇگىن تاڭەرتەڭ ۋيلل رودجەرس اسكەري- اۋە كۇشتەرى الاڭىندا ورنالاسقان 492- ارنايى وپەراتسيالار قاناتىنا تيەسىلى ۇشاق اپاتقا ۇشىرادى… بورتتا ەكى ەكيپاج مۇشەسى بولدى: ءبىر ازاماتتىق مەردىگەر جانە ءبىر ا ق ش اۋە كۇشتەرىنىڭ قىزمەتكەرى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    ۇشاق پەن ەكيپاج مۇشەلەرى شتاتتىڭ ۇلتتىق گۆاردياسىنا تيەسىلى ەمەس ەكەنى اتاپ ءوتىلدى. ازىرگە جاراقات العاندار تىركەلگەن جوق.

    ءبىر اي بۇرىن ا ق ش- تىڭ اسكەري قىزمەتكەرلەرى تىكۇشاق اپاتىنان قازا تاپقانى تۋرالى جازدىق.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
