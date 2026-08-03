ا ق ش 50 ەلدىڭ ازاماتتارىنا ۆيزالىق كەپىل ەنگىزەدى: سوما 20 مىڭ دوللارعا دەيىن جەتۋى مۇمكىن
استانا. قازاقپارات – 3-تامىزدان باستاپ ا ق ش تۋريستىك جانە ىسكەرلىك B-1/B-2 ۆيزاسىن راسىمدەيتىن 50 ەلدىڭ ازاماتتارى ءۇشىن تۇراقتى ۆيزالىق كەپىل جۇيەسىن ەنگىزەدى.
كەپىل سوماسى 20 مىڭ دوللارعا دەيىن جەتۋى مۇمكىن. قازاقستان بۇل تىزىمگە ەنگەن جوق، دەپ حابارلايدى Kazinform.
ا ق ش مەملەكەتتىك دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، كەپىل سوماسىن ءاربىر ءوتىنىشتى قاراۋ كەزىندە كونسۋلدىق قىزمەتكەر جەكە تارتىپپەن بەلگىلەيدى. ەگەر ءوتىنىش بەرۋشى ا ق ش-تان بەلگىلەنگەن مەرزىمدە كەتسە، ۆيزانى پايدالانباسا نەمەسە ەلگە كىرۋگە رۇقسات الا الماسا، كەپىل قاراجاتى تولىق قايتارىلادى. ال ۆيزالىق تالاپتار بۇزىلعان جاعدايدا بۇل قاراجات مەملەكەت پايداسىنا ۇستالىپ قالادى.
جاڭا تالاپتار ا ق ش بيلىگىنىڭ دەرەگى بويىنشا ۆيزالىق رەجيمدى ءجيى بۇزىپ، ەلدە رۇقسات ەتىلگەن مەرزىمنەن ارتىق قالاتىن مەملەكەتتەردىڭ ازاماتتارىنا قاتىستى قولدانىلادى. تىزىمگە قىرعىزستان، تاجىكستان، تۇرىكمەنستان، گرۋزيا، الجير، انگولا، بانگلادەش، كامبودجا، موڭعوليا، نەپال، تۋنيس، ۋگاندا، ۆەنەسۋەلا، زيمبابۆە جانە افريكا، ازيا مەن لاتىن امەريكاسىنىڭ ءبىرقاتار باسقا ەلدەرى ەنگىزىلگەن.
ا ق ش مەملەكەتتىك دەپارتامەنتى بۇل تەتىك پيلوتتىق باعدارلاما اياقتالعاننان كەيىن تۇراقتى نەگىزدە ەنگىزىلگەنىن مالىمدەدى. بۇعان دەيىن كونسۋلدىقتار 5 مىڭ، 10 مىڭ نەمەسە 15 مىڭ دوللار كولەمىندە كەپىل بەلگىلەۋگە قۇقىلى بولعان. ەندى ەڭ تومەنگى بەكىتىلگەن شەك الىنىپ تاستالىپ، كەپىلدىڭ ەڭ جوعارى مولشەرى 20 مىڭ دوللارعا دەيىن ۇلعايتىلدى.
ا ق ش بيلىگى بۇل شارا ۆيزالىق رەجيمدى بۇزۋ جانە يمميگراتسيالىق ەمەس ۆيزالاردى زاڭسىز پايدالانۋ جاعدايلارىن ازايتۋعا ىقپال ەتەدى دەپ ەسەپتەيدى.
امەريكالىق بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنىڭ حابارلاۋىنشا، سوڭعى اپتالاردا ا ق ش-تىڭ يمميگراتسيا جانە كەدەن قىزمەتى (ICE) مەرزىمى ءوتىپ كەتكەن ۆيزامەن جۇرگەن شەتەل ازاماتتارىنا قاتىستى باقىلاۋدى كۇشەيتكەن. مالىمەتكە سايكەس، كەمىندە 15 اۋەجايدا وسىنداي تەكسەرۋلەر جۇرگىزىلگەن.
ايتا كەتەيىك، ا ق ش-تا ستۋدەنتتىك ۆيزا شەتەلدىكتەر ءۇشىن قىمباتتاۋى مۇمكىن ەكەنى حابارلاندى.