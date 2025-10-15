ا ق ش 50 دەن استام مەكسيكالىق ساياساتكەر ۆيزالارىنىڭ كۇشىن جويدى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش ۇكىمەتى ترامپ اكىمشىلىگىنىڭ ەسىرتكى كارتەلدەرى مەن ولاردىڭ وداقتاستارىنا قارسى كۇرەستى كۇشەيتۋ اياسىندا مەكسيكالىق 50 ساياساتكەر مەن مەملەكەتتىك شەنەۋنىكتەر ۆيزالارىنىڭ كۇشىن جويدى، دەپ حابارلايدى Reuters.
مۇنداي بىرنەشە جاعداي بۇرىننان دا جاريا بولعان، الايدا Reuters جۇرگىزگەن تەرگەۋ كۇشى جويىلعان ۆيزالار سانى بۇرىن حابارلانعانعا قاراعاندا ايتارلىقتاي كوپ ەكەنىن كورسەتىپ وتىر.
ا ق ش- تىڭ بۇرىنعى ءۇش ەلشىسىنىڭ ايتۋىنشا، اكىمشىلىكتەر دە ۆيزانى وسىلاي جويۋدى قولداعان، ءبىراق مۇنداي اۋقىمدا ەمەس. ولاردىڭ پىكىرىنشە، بۇل پرەزيدەنت دونالد ترامپتىڭ ساياسي ماقساتتارعا جەتۋ ءۇشىن وسى ديپلوماتيالىق قۇرالدى پايدالانۋعا دايىندىعىن تانىتىپ وتىر.
بۇل شەشىم ا ق ش- قا ۇنەمى باراتىن مەكسيكا ساياسي ەليتاسىنىڭ تىنىش نارازىلىعىن تۋدىردى.
Reuters ۆيزالارىنىڭ كۇشى جويىلعان مەكسيكالىق شەنەۋنىكتەردىڭ ەسىمدەرىن انىقتاي المادى. بۇگىنگە دەيىن تەك ءتورت ادام ۆيزالارىنىڭ جوعالعانىن اشىق تۇردە راستادى، ونىڭ ىشىندە مەكسيكانىڭ تومەنگى كاليفورنيا شتاتىنىڭ گۋبەرناتورى مارينا دەل پيلار اۆيلا بار، ول ۇيىمداسقان قىلمىسپەن بايلانىسىن ءۇزىلدى-كەسىلدى جوققا شىعاردى.
- ۆيزالار شەتەلدىك لاۋازىمدى تۇلعالارعا بەرىلگەن ۆيزالاردى قوسا العاندا، «امەريكانىڭ ۇلتتىق مۇددەلەرىنە قايشى كەلەتىن ارەكەتتەر» ءۇشىن كەز كەلگەن ۋاقىتتا جويىلۋى مۇمكىن، - دەدى اقش مەملەكەتتىك دەپارتامەنتىنىڭ اعا شەنەۋنىگى.
مۇنداي ارەكەتتەرگە ەسىرتكىنى زاڭسىز ساتۋ، ۆيزا بويىنشا كەلۋ مەرزىمىن بۇزۋ، سىبايلاس جەمقورلىق، تىڭشىلىق نەمەسە زاڭسىز كوشى-قونعا كومەكتەسۋ جاتادى، دەپ قوستى شەنەۋنىك.
- ترامپ اكىمشىلىگى شەينباۋم ۇكىمەتىمەن جاقسى جۇمىس قارىم-قاتىناسىن ساقتاپ كەلەدى جانە ءبىز سىرتقى ساياسي باعدارلامامىزدىڭ مۇددەسى ءۇشىن ەكىجاقتى قارىم-قاتىناستى ودان ءارى دامىتۋدى كوزدەيمىز، - دەدى ول.
مەكسيكا پرەزيدەنتى كلاۋديا شەينباۋم سەيسەنبى كۇنى تۇراقتى باسپا ءسوز كونفەرەنسياسىندا سۇراققا جاۋاپ بەرە وتىرىپ، بۇل ماسەلە بويىنشا ەشقانداي اقپاراتى جوق ەكەنىن جانە ا ق ش ادەتتە مەكسيكا ۇكىمەتىن ۆيزانى قايتارىپ الۋ سەبەپتەرى تۋرالى حاباردار ەتپەيتىنىن مالىمدەدى.
ترامپ اكىمشىلىگى سونداي-اق ساياسي جانە يدەولوگيالىق قارسىلاستارىنا قارسى لاتىن امەريكاسىنىڭ باسقا ەلدەرىندەگى ۆيزالاردىڭ كۇشىن جويادى.
برازيليادا 20 دان استام جوعارى لاۋازىمدى سۋديا مەن شەنەۋنىك، ال كوستا-ريكادا كەم دەگەندە 14 ساياساتكەر مەن بيزنەسمەننىڭ، ونىڭ ىشىندە بۇرىنعى پرەزيدەنت پەن نوبەل سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتى وسكار ارياستىڭ دا ۆيزالارىنىڭ كۇشى جويىلدى.
ەسكە سالا كەتسەك، تامىز ايىندا ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسى الدىندا ا ق ش پالەستينالىقتارعا ۆيزا شەكتەۋىن كۇشەيتتى.