ا ق ش 30-قىركۇيەككە دەيىن يراكتان اسكەرىن تولىق شىعارادى
استانا. KAZINFORM - ۆاشينگتون مەن باعداد ەكىجاقتى قارىم-قاتىناستىڭ جاڭا فورماتىنا كوشەتىنىن راستادى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
امەريكالىق اسكەري قىزمەتشىلەر 30 قىركۇيەككە دەيىن يراك اۋماعىنان تولىق شىعارىلادى. بۇل تۋرالى يراك پرەمەر-ءمينيسترى ءالي ءاز-زايدي اق ۇيدە ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپپەن كەزدەسۋى بارىسىندا مالىمدەدى.
- 30-قىركۇيەكتە امەريكالىق اسكەر يراكتان كەتەدى، ال امەريكالىق كومپانيالار يراكقا كەلەدى، - دەدى يراك ۇكىمەتىنىڭ باسشىسى.
دونالد ترامپ تا ا ق ش- تىڭ ەلدەگى اسكەري قاتىسۋىن اياقتاۋ جوسپارىن راستادى.
- بىزگە ەندى ول جاقتا اسكەري كۇش ۇستاۋدىڭ قاجەتى جوق دەپ ەسەپتەيمىز، - دەدى ا ق ش پرەزيدەنتى.
كەيىنىرەك ا ق ش قورعانىس مينيسترلىگى (پەنتاگون) تاراپتاردىڭ 2024-جىلى قول جەتكىزىلگەن، حالىقارالىق كواليتسيانىڭ «يسلام مەملەكەتى» تەرروريستىك ۇيىمىنا (قازاقستاندا تىيىم سالىنعان ۇيىم) قارسى ميسسياسىن اياقتاۋ جونىندەگى كەلىسىمدەرىن تاعى دا راستاعانىن حابارلادى. بۇعان دەيىن يراكتا بولعان امەريكالىق اسكەري قىزمەتشىلەردىڭ باسىم بولىگى ەلدەن شىعىپ كەتكەن.
2021-جىلى كواليتسيانىڭ جاۋىنگەرلىك وپەراتسيالارى اياقتالعاننان كەيىن يراكتا شامامەن 2,5 مىڭ امەريكالىق اسكەري قىزمەتشى قالعان بولاتىن. ولار يراكتىڭ قاۋىپسىزدىك كۇشتەرىن دايارلاۋمەن اينالىسىپ، «يسلام مەملەكەتىنە» قارسى بىرلەسكەن وپەراتسيالارعا قاتىسىپ كەلدى.
يراك ۇكىمەتى شەتەلدىك اسكەري كۇشتەردىڭ شىعارىلۋىن قارۋ-جاراققا قاتىستى تولىق مەملەكەتتىك باقىلاۋدى قامتاماسىز ەتۋمەن بايلانىستىرادى. ءالي ءاز-ءزايديدىڭ ايتۋىنشا، 30-قىركۇيەكتەن كەيىن بيلىك مەملەكەتتىك قۇرىلىمداردان تىس ەشقانداي قارۋلى توپتىڭ قارۋ ساقتاۋىنا جول بەرمەيدى.
بۇل مالىمدەمە، ەڭ الدىمەن، يران قولدايتىن ءارى رەسمي قاۋىپسىزدىك قۇرىلىمدارىنىڭ قۇرامىندا نەمەسە ولارمەن قاتار ارەكەت ەتەتىن ىقپالدى قارۋلى توپتارعا قاتىستى.
سونىمەن قاتار باعداد پەن ۆاشينگتون ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋدى جوسپارلاپ وتىر. ءالي ءاز- ءزايديدىڭ ا ق ش- قا ساپارىنىڭ باستى ماقساتى - يراكتىڭ مۇناي-گاز جانە ەلەكتر ەنەرگەتيكاسى سالالارىنا امەريكالىق ينۆەستيتسيا تارتۋ.
يراك پرەمەر-ءمينيسترى ەكى ەل اراسىندا ەكونوميكالىق ارىپتەستىك تۋرالى ءبىرقاتار كەلىسىمدەر جاسالاتىنىن مالىمدەدى. ءوز كەزەگىندە دونالد ترامپ امەريكالىق كومپانيالاردىڭ يراكتا مۇناي سالاسىندا بىرنەشە جوبانى جۇزەگە اسىرۋدى جوسپارلاپ وتىرعانىن ايتتى.
ءالي ءاز-ءزايديدىڭ ا ق ش- قا ساپارى 18-شىلدەگە دەيىن جالعاسادى. يراك بيلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، يراك، امەريكالىق Chevron كومپانياسى، T Capital ينۆەستيتسيالىق توبى جانە قاتاردىڭ UCC كومپانياسى تاۋلىگىنە 2 ميلليون باررەلگە دەيىن مۇناي تاسىمالداي الاتىن قۇبىر سالۋ تۋرالى كەلىسىمگە قول قويۋدى جوسپارلاپ وتىر.
جوبا بويىنشا مۇناي قۇبىرى باسرا قالاسىن حاديتا قالاسىمەن بايلانىستىرىپ، ودان ءارى تۇركيا مەن سيريا پورتتارىنا دەيىن جەتكىزىلەدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ا ق ش مۇناي ەكسپورتىندا ورمۋز بۇعازىنا بالاما باعىتتى قولداعان بولاتىن.
ايتا كەتەلىك يران ورمۋز بۇعازىن اشۋعا نەگىز بولاتىن شارتتارىن ۇسىنعان ەدى.