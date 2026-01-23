ا ق ش 260 ميلليون دوللار قارىزبەن د د ۇ-مەن بايلانىسىن رەسمي تۇردە ءۇزدى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمىمەن سەرىكتەستىگىن توقتاتىپ، جاھاندىق دەنساۋلىق ساقتاۋ ماسەلەلەرى بويىنشا باسقا ەلدەرمەن جانە جەكە توپتارمەن تىكەلەي جۇمىس ىستەۋ شەشىمىن قابىلدادى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
- ا ق ش جاھاندىق دەنساۋلىق ساقتاۋدا جەتەكشى ءرول اتقارا بەرەدى، ءبىراق د د ۇ ارقىلى ەمەس، - دەپ مالىمدەدى ا ق ش دەنساۋلىق ساقتاۋ جانە الەۋمەتتىك قىزمەتتەر مينيسترلىگى.
ترامپ اكىمشىلىگى د د ۇ- مەن ۇزاق ۋاقىت بويى كەلىسپەۋشىلىكتەردى العا تارتىپ، ۇيىمدى COVID-19 پاندەمياسىن دۇرىس باسقارمادى، قاجەتتى رەفورمالاردى جۇزەگە اسىرمادى جانە ا ق ش- قا ادىلەتسىز قارجىلىق تالاپتار قويدى دەپ ايىپتادى. مەملەكەتتىك دەپارتامەنت د د ۇ- نىڭ قاتەلىكتەرى ا ق ش- قا تريلليونداعان دوللارعا شىعىن كەلتىردى دەپ مالىمدەپ، ودان ءارى قارجىلاندىرۋ توقتاتىلىپ جاتقانىن ايتتى.
اتقارۋشى جارلىققا سايكەس، امەريكالىق قىزمەتكەرلەر د د ۇ- دان دەرەۋ شىعارىلدى، ال پاندەمياعا قارسى كەلىسىمشارتتى ازىرلەۋدى قوسا العاندا، نەگىزگى جاھاندىق كەلىسسوزدەرگە ا ق ش- تىڭ قاتىسۋى توقتاتىلدى.
ا ق ش باسقا ەلدەرمەن قارىم- قاتىناسقا، سونداي- اق ۇكىمەتتىك ەمەس جانە ءدىني ۇيىمدارمەن سەرىكتەستىككە سۇيەنۋدى جوسپارلاپ وتىر، دەپ حابارلايدى NBC News.
ا ق ش دەنساۋلىق ساقتاۋ جانە الەۋمەتتىك قىزمەتتەر مينيسترلىگىنىڭ وكىلدەرى ا ق ش- تىڭ ددۇ- نىڭ 27 - اقپانعا جوسپارلانعان جىل سايىنعى وتىرىسىنا قاتىساتىن- قاتىسپايتىنىن ايتۋدان باس تارتتى.
الايدا، ا ق ش- تىڭ ۇيىمنان شىعۋى ۇلكەن داۋ تۋدىردى، سەبەبى ەل 2024 -جانە 2025 -جىلدارعا ارنالعان 260 ميلليون دوللار مۇشەلىك جارناسىن تولەمەي شىعىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى Inter Bellum News.
زاڭگەرلىك ساراپشىلار بۇل قادام ا ق ش زاڭناماسىن بۇزادى جانە ۇيىمنان شىعۋ مۇمكىندىگىن جويادى دەپ سانايدى.
د د ۇ قازىر قارجىلاندىرۋدىڭ شامامەن %18 ىن قۇرايتىن ەڭ ءىرى دونورىن جوعالتقاننان كەيىن كۇردەلى بيۋدجەت داعدارىسىنا تاپ بولدى.
جۇقپالى اۋرۋلار جونىندەگى ساراپشىلار د د ۇ- دان شىعۋ اۋرۋلاردى باقىلاۋ مەن دايىندىقتا قاۋىپتى ولقىلىقتارعا اكەلۋى مۇمكىن دەپ ەسكەرتەدى. بۇل اسىرەسە ا ق ش جىل سايىن كەزدەسەتىن ەڭ اۋىر جانە ولىمگە اكەلەتىن اۋرۋلاردىڭ ءبىرى - تۇماۋ ءۇشىن قاۋىپتى.
گارۆارد قوعامدىق دەنساۋلىق ساقتاۋ مەكتەبىنىڭ جاھاندىق دەنساۋلىق ساقتاۋ جونىندەگى ساراپشىسى دجەسسي بامپ: «د د ۇ- نىڭ تۇماۋ شتامدارىن انىقتايتىن جانە رەتكە كەلتىرەتىن الەم بويىنشا 127 زەرتحانا جەلىسى بار. ددۇ كىتاپحانا سياقتى، ال ا ق ش- تا بىزگە قاجەتتى اقپاراتقا وڭاي قول جەتكىزۋگە مۇمكىندىك بەرەتىن كىتاپحانا كارتاسى بار. ەندى بىزدە وعان قولجەتىمدىلىك جوق»، - دەدى.
ا ق ش قازىر تۇماۋدىڭ ەڭ قيىن ماۋسىمىن باستان كەشىرۋدە. اۋرۋلاردى باقىلاۋ جانە الدىن الۋ ورتالىقتارىنىڭ باعالاۋى بويىنشا، 18 ميلليون ادام اۋىرىپ، 10000 عا جۋىق ادام قايتىس بولدى، ونىڭ ىشىندە 32 بالا بار.