ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    14:56, 23 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    ا ق ش 260 ميلليون دوللار قارىزبەن د د ۇ-مەن بايلانىسىن رەسمي تۇردە ءۇزدى

    استانا. KAZINFORM - ا ق ش دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمىمەن سەرىكتەستىگىن توقتاتىپ، جاھاندىق دەنساۋلىق ساقتاۋ ماسەلەلەرى بويىنشا باسقا ەلدەرمەن جانە جەكە توپتارمەن تىكەلەي جۇمىس ىستەۋ شەشىمىن قابىلدادى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.

    ДДҰ Гонконг тұмауының тез таралып жатқанын ескертті
    Фото: Cиньхуа

    - ا ق ش جاھاندىق دەنساۋلىق ساقتاۋدا جەتەكشى ءرول اتقارا بەرەدى، ءبىراق د د ۇ ارقىلى ەمەس، - دەپ مالىمدەدى ا ق ش دەنساۋلىق ساقتاۋ جانە الەۋمەتتىك قىزمەتتەر مينيسترلىگى.

    ترامپ اكىمشىلىگى د د ۇ- مەن ۇزاق ۋاقىت بويى كەلىسپەۋشىلىكتەردى العا تارتىپ، ۇيىمدى COVID-19 پاندەمياسىن دۇرىس باسقارمادى، قاجەتتى رەفورمالاردى جۇزەگە اسىرمادى جانە ا ق ش- قا ادىلەتسىز قارجىلىق تالاپتار قويدى دەپ ايىپتادى. مەملەكەتتىك دەپارتامەنت د د ۇ- نىڭ قاتەلىكتەرى ا ق ش- قا تريلليونداعان دوللارعا شىعىن كەلتىردى دەپ مالىمدەپ، ودان ءارى قارجىلاندىرۋ توقتاتىلىپ جاتقانىن ايتتى.

    اتقارۋشى جارلىققا سايكەس، امەريكالىق قىزمەتكەرلەر د د ۇ- دان دەرەۋ شىعارىلدى، ال پاندەمياعا قارسى كەلىسىمشارتتى ازىرلەۋدى قوسا العاندا، نەگىزگى جاھاندىق كەلىسسوزدەرگە ا ق ش- تىڭ قاتىسۋى توقتاتىلدى.

    ا ق ش باسقا ەلدەرمەن قارىم- قاتىناسقا، سونداي- اق ۇكىمەتتىك ەمەس جانە ءدىني ۇيىمدارمەن سەرىكتەستىككە سۇيەنۋدى جوسپارلاپ وتىر، دەپ حابارلايدى NBC News.

    ا ق ش دەنساۋلىق ساقتاۋ جانە الەۋمەتتىك قىزمەتتەر مينيسترلىگىنىڭ وكىلدەرى ا ق ش- تىڭ ددۇ- نىڭ 27 - اقپانعا جوسپارلانعان جىل سايىنعى وتىرىسىنا قاتىساتىن- قاتىسپايتىنىن ايتۋدان باس تارتتى.

    الايدا، ا ق ش- تىڭ ۇيىمنان شىعۋى ۇلكەن داۋ تۋدىردى، سەبەبى ەل 2024 -جانە 2025 -جىلدارعا ارنالعان 260 ميلليون دوللار مۇشەلىك جارناسىن تولەمەي شىعىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى Inter Bellum News.

    زاڭگەرلىك ساراپشىلار بۇل قادام ا ق ش زاڭناماسىن بۇزادى جانە ۇيىمنان شىعۋ مۇمكىندىگىن جويادى دەپ سانايدى.

    د د ۇ قازىر قارجىلاندىرۋدىڭ شامامەن %18 ىن قۇرايتىن ەڭ ءىرى دونورىن جوعالتقاننان كەيىن كۇردەلى بيۋدجەت داعدارىسىنا تاپ بولدى.

    جۇقپالى اۋرۋلار جونىندەگى ساراپشىلار د د ۇ- دان شىعۋ اۋرۋلاردى باقىلاۋ مەن دايىندىقتا قاۋىپتى ولقىلىقتارعا اكەلۋى مۇمكىن دەپ ەسكەرتەدى. بۇل اسىرەسە ا ق ش جىل سايىن كەزدەسەتىن ەڭ اۋىر جانە ولىمگە اكەلەتىن اۋرۋلاردىڭ ءبىرى - تۇماۋ ءۇشىن قاۋىپتى.

    گارۆارد قوعامدىق دەنساۋلىق ساقتاۋ مەكتەبىنىڭ جاھاندىق دەنساۋلىق ساقتاۋ جونىندەگى ساراپشىسى دجەسسي بامپ: «د د ۇ- نىڭ تۇماۋ شتامدارىن انىقتايتىن جانە رەتكە كەلتىرەتىن الەم بويىنشا 127 زەرتحانا جەلىسى بار. ددۇ كىتاپحانا سياقتى، ال ا ق ش- تا بىزگە قاجەتتى اقپاراتقا وڭاي قول جەتكىزۋگە مۇمكىندىك بەرەتىن كىتاپحانا كارتاسى بار. ەندى بىزدە وعان قولجەتىمدىلىك جوق»، - دەدى.

    ا ق ش قازىر تۇماۋدىڭ ەڭ قيىن ماۋسىمىن باستان كەشىرۋدە. اۋرۋلاردى باقىلاۋ جانە الدىن الۋ ورتالىقتارىنىڭ باعالاۋى بويىنشا، 18 ميلليون ادام اۋىرىپ، 10000 عا جۋىق ادام قايتىس بولدى، ونىڭ ىشىندە 32 بالا بار.

     

    تەگ:
    الەم
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار