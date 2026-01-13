ا ق ش 100 مىڭنان استام ۆيزانىڭ كۇشىن جويدى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش مەملەكەتتىك دەپارتامەنتى قىلمىستىق ارەكەتكە بايلانىستى 100 مىڭنان استام ۆيزانى قايتارىپ الدى، دەپ حابارلايدى Kazinform.
بۇل تۋرالى سىرتقى ساياسي ۆەدومستۆونىڭ X الەۋمەتتىك جەلىسىندەگى جازباسىندا حابارلاندى.
اتاپ وتىلگەندەي، ا ق ش قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىمەن بايلانىسى بولعان قىلمىستىق ارەكەتكە قاتىستى ادامدارعا ارنالعان شامامەن 8 مىڭ ستۋدەنتتىك جانە 2500 مامانداندىرىلعان ۆيزانىڭ كۇشى جويىلعان.
- ءبىز امەريكانىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن بۇل قىلمىسكەرلەردى دەپورتاتسيالاۋدى جالعاستىرامىز، - دەلىنگەن جاريالانىمدا.
بۇعان دەيىن ا ق ش مەملەكەتتىك دەپارتامەنتى 6 مىڭنان استام حالىقارالىق ستۋدەنتتىك ۆيزانىڭ كۇشىن جويعانىن جازدىق. بۇل ەلدە زاڭ بۇزۋ مەن مەرزىمى بىتكەن سوڭ دا قالۋ جاعدايلارىنىڭ كوبەيۋىمەن ءتۇسىندىرىلدى.
سونداي-اق ا ق ش ورتالىق ازيا ازاماتتارىنا 15 مىڭ ا ق ش دوللارعا دەيىن ۆيزالىق كەپىل ەنگىزگەنىن حابارلاعان ەدىك.