ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    12:54, 13 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    ا ق ش 100 مىڭنان استام ۆيزانىڭ كۇشىن جويدى

    استانا. KAZINFORM - ا ق ش مەملەكەتتىك دەپارتامەنتى قىلمىستىق ارەكەتكە بايلانىستى 100 مىڭنان استام ۆيزانى قايتارىپ الدى، دەپ حابارلايدى Kazinform.

    США аннулировали более 100 тысяч виз
    Фото: montsame

    بۇل تۋرالى سىرتقى ساياسي ۆەدومستۆونىڭ X الەۋمەتتىك جەلىسىندەگى جازباسىندا حابارلاندى.
    اتاپ وتىلگەندەي، ا ق ش قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىمەن بايلانىسى بولعان قىلمىستىق ارەكەتكە قاتىستى ادامدارعا ارنالعان شامامەن 8 مىڭ ستۋدەنتتىك جانە 2500 مامانداندىرىلعان ۆيزانىڭ كۇشى جويىلعان.

    - ءبىز امەريكانىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن بۇل قىلمىسكەرلەردى دەپورتاتسيالاۋدى جالعاستىرامىز، - دەلىنگەن جاريالانىمدا.

    بۇعان دەيىن ا ق ش مەملەكەتتىك دەپارتامەنتى 6 مىڭنان استام حالىقارالىق ستۋدەنتتىك ۆيزانىڭ كۇشىن جويعانىن جازدىق. بۇل ەلدە زاڭ بۇزۋ مەن مەرزىمى بىتكەن سوڭ دا قالۋ جاعدايلارىنىڭ كوبەيۋىمەن ءتۇسىندىرىلدى.

    سونداي-اق ا ق ش ورتالىق ازيا ازاماتتارىنا 15 مىڭ ا ق ش دوللارعا دەيىن ۆيزالىق كەپىل ەنگىزگەنىن حابارلاعان ەدىك.

    الەم
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
