اۋە كەڭىستىگى جابىلعاننان كەيىن ۇشاقتار يراندى اينالىپ وتۋگە ءماجبۇر
استانا. KAZINFORM - يزرايل يرانعا قارسى سوققى جاساپ، يران مەن يزرايل وزدەرىنىڭ اۋە كەڭىستىگىن بارلىق ۇشاق قوزعالىسى ءۇشىن جاۋىپ تاستادى، سول سەبەپتى ۇشاقتار يران اۋماعىنان شىعۋعا نەمەسە اينالىپ وتۋگە ءماجبۇر بولىپ جاتىر. بۇل تۋرالى Reuters جازدى.
وسى ماسەلەگە قاتىستى پارسى شىعاناعى ەلدەرىنە ۇشاتىن رەيستەردىڭ ۋاقىتى ۇلعايادى، دەپ حابارلايدى ەلدىڭ يندۋستريا جانە ينفراقۇرىلىمدىق دامۋ مينيسترلىگى.
اۋە كومپانيالارى جولاۋشىلاردى رەيس كەستەسىندەگى وزگەرىستەر تۋرالى حاباردار ەتەدى.
يران بارلىق ۇشاقتار ءۇشىن اۋە كەڭىستىگىن جاۋىپ، اۋە كەمەلەرى ەل اۋماعىنان شىعۋعا نەمەسە باسقا مارشرۋتتارعا باعىتتالۋعا ءماجبۇر بولعان.
يزرايل دە ازاماتتىق رەيستەر ءۇشىن اۋە كەڭىستىگىن جاۋىپ، تەك الدىن الا رۇقساتپەن عانا شەكتەۋلى ۇشۋلارعا رۇقسات بەرىپ وتىر.
بۇعان دەيىن ۇشاقتاردى ناقتى باقىلاۋ قىزمەتتەرى (مىسالى، FlightRadar24) كورسەتكەندەي، اۋە كەڭىستىگى جابىلعان ايماقتا ۇشاتىن نەمەسە ترانزيتپەن جۇرەتىن رەيستەر ادەتتە باسقا باعىتتارعا (مىسالى، ساۋد ارابياسى نەمەسە تۇركيا ارقىلى) ۇشىپ جاتىر.
سونىمەن، قازىرگى كەزدە يران مەن يزرايل ۇستىندەگى اۋە كەڭىستىگىنىڭ تولىق جابىلۋى حالىقارالىق رەيستەردى ايتارلىقتاي قيىنداتىپ، ۇشاقتاردىڭ باعىتتارىن وزگەرتۋگە سەبەپ بولدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، يزرايل يرانعا سوققى جاسادى.