اڭدۋ، جول اپاتىن ادەيى ۇيىمداستىرۋ جانە ادام ۇرلاۋ: سوتتا كولەسنيكوۆ ءىسىنىڭ جاڭا ءمان-جايلارى ايتىلدى
شىمكەنت. KAZINFORM - شىمكەنت قالاسىنىڭ قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق سوتىندا قوعامدا رەزونانس تۋدىرعان 40 جاستاعى ۆاسيلي كولەسنيكوۆتى ۇرلاۋ جانە ءولتىرۋ ءىسى بويىنشا الدىن الا تىڭداۋ ءوتتى. سوتتالۋشىلار قاتارىندا التى ادام بار.
سوت پروتسەسى مەملەكەتتىك تىلدە سۋديا ابينۋر قارابايەۆتىڭ توراعالىعىمەن ءوتتى. مەملەكەتتىك ايىپتاۋدى پروكۋرور مۇحتار ارىستانوۆ قولدادى. قازا تاپقان ۆاسيلي كولەسنيكوۆتىڭ اكەسى الەكساندر كولەسنيكوۆتىڭ مۇددەسىن ادۆوكاتتار تالعات ەسىموۆ پەن ۆيكتور كريۆونوسوۆ قورعايدى. التى سوتتالۋشىنىڭ قورعاۋشىلارى - ساپارىمبەتوۆ، مۇساحانوۆ، جاقسىلىق جانە ازادوۆ.
الدىن الا تىڭداۋعا التى سوتتالۋشى كۇزەتپەن جەتكىزىلدى. ولار - ماقسۇت ارىسبايەۆ، راۋان ينكاربەكوۆ، دارحان قىزبالايەۆ، بەكاسىل جۇمانازار، ءاليحان ەرىمبەت جانە ءجاندىلدا قۋاندىقوۆ. ولاردىڭ بەسەۋى بۇرىن سوتتالعان. بارلىعى قاماۋدا وتىر. ءىس بويىنشا تاعى ءبىر كۇدىكتى مارات داۋلاسوۆقا ىزدەۋ جاريالانعان. تەرگەۋ ماتەريالدارىندا «باحا» دەگەن اتپەن بەلگىلى تاعى ءبىر ىقتيمال سىبايلاستىڭ جەكە باسى ازىرگە انىقتالماعان.
التى سوتتالۋشىعا اۋىر جانە اسا اۋىر قىلمىستار جاسادى دەگەن ايىپ تاعىلىپ وتىر. اتاپ ايتقاندا:
• الدىن الا ءسوز بايلاسقان ادامدار توبى جاساعان، پىشاق قولدانىلعان بۇزاقىلىق - ق ر ق ك 293-بابىنىڭ 3-بولىگى؛
• بۇزاقىلىق نيەتپەن ادامدار توبى جاساعان ماقسات كوشكەنبايەۆتى ولتىرۋگە وقتالۋ - ق ر ق ك 24-بابىنىڭ 3-بولىگى، 99-بابى 2-بولىگىنىڭ 7 جانە 9-تارماقتارى؛
• ومىرگە قاۋىپتى كۇش قولدانۋ جانە قارۋ رەتىندە پايدالانىلعان زاتتاردى قولدانۋ ارقىلى ادامدار توبى جاساعان ۆاسيلي كولەسنيكوۆتى ۇرلاۋ - ق ر ق ك 125-بابى 2-بولىگىنىڭ 1، 3 جانە 4-تارماقتارى؛
• ادامدار توبى جاساعان، اسا قاتىگەزدىكپەن، بۇزاقىلىق نيەتپەن جانە ادام ۇرلاۋمەن ۇشتاسقان ۆاسيلي كولەسنيكوۆتى ءولتىرۋ - ق ر ق ك 99-بابى 2-بولىگىنىڭ 3، 5، 7، 9 جانە 11-تارماقتارى. وسى ارەكەتتەر ق ر ق ك-نىڭ ءتيىستى باپتارى بويىنشا سارالانعان.
سوتتالۋشىلاردىڭ قورعاۋشىلارى ولاردىڭ كامەلەتكە تولماعان بالالارى بار ەكەنىن العا تارتىپ، ب ا ق وكىلدەرىنىڭ پروتسەسكە قاتىسۋىنا، سونداي-اق فوتو جانە بەينەتۇسىرىلىم جاساۋعا تىيىم سالۋدى سۇرادى. سۋديا ءىستىڭ قوعامدىق رەزونانسىن ەسكەرىپ، پروتسەستى جابىق وتكىزۋ تۋرالى ءوتىنىشتى قاناعاتتاندىرمادى. الايدا سوتتالۋشىلاردىڭ، ولاردىڭ ادۆوكاتتارىنىڭ جانە بەينەتۇسىرىلىمگە رەسمي تۇردە قارسىلىق بىلدىرگەن كۋالاردىڭ بەت-بەينەسىن تۇسىرۋگە تىيىم سالدى.
ايىپتاۋ نۇسقاسى: جابىرلەنۋشىلەردى اڭدۋ، ادەيى جول اپاتىن ۇيىمداستىرۋ جانە كولەسنيكوۆتى ۇرلاۋ
الدىن الا تىڭداۋ بارىسىندا پروكۋرور مۇحتار ارىستانوۆ ايىپتاۋ اكتىسىن جاريالادى.
قىلمىستىق ءىس ماتەريالدارىنا سايكەس، 20-قاڭتارداعى وقيعاعا دەيىن 2026 -جىلعى 4-قاڭتاردا شىمكەنت - سامارا تاسجولىنىڭ تەمىرلان اۋىلى ماڭىندا جانجال بولعان. مەملەكەتتىك ايىپتاۋدىڭ مالىمەتىنشە، ارىسبايەۆ، قىزبالايەۆ جانە ولاردىڭ تانىسى وتىرعان Toyota Land Cruiser كولىگىن بىرنەشە ماشينا قۋىپ، ونداعى ادامدار بەلگىسىز قارۋدان وق اتقان. سالدارىنان جول تالعامايتىن كولىك زاقىمدانعان. وسى فاكتى بويىنشا كەيىن ق ر ق ك 293-بابىنىڭ 3-بولىگى بويىنشا جەكە تەرگەۋ باستالعان.
تەرگەۋ نۇسقاسى بويىنشا، وسى وقيعادان كەيىن ارىسبايەۆ پەن قىزبالايەۆ جانجالعا قاتىسۋشىلاردان نەمەسە ولاردىڭ جاقىن تانىستارىنان كەك الۋدى كوزدەگەن. ايىپتاۋ تاراپىنىڭ مالىمەتىنشە، ۆاسيلي كولەسنيكوۆ ولجاس ساحيموۆ پەن ماقسات بەيسەنوۆتىڭ جاقىن دوسى بولعان. تەرگەۋ ولاردى 4-قاڭتارداعى جانجالعا قاتىسى بار ادامدار رەتىندە قاراستىرعان.
ايىپتاۋ مالىمەتىنە سايكەس، 19-قاڭتاردا بىرنەشە ادام شىمكەنتتەگى پاتەرلەردىڭ بىرىنە جينالىپ، ۆاسيلي كولەسنيكوۆتى ءولتىرۋ جوسپارىن قۇرعان. كەلەسى كۇنى ولار مەشىت ماڭىندا كەزدەسكەن. تەرگەۋ ماتەريالدارى بويىنشا، كەيبىرىنىڭ جانىندا پىشاق پەن تاپانشا بولعان جانە بەتپەردە الىپ جۇرگەن.
20-قاڭتاردا تۇستەن كەيىن بىرنەشە ادام ءۇش كولىكپەن ۆاسيلي كولەسنيكوۆ، ماقسات كوشكەنبايەۆ جانە نۇرماحان ەشانقۇلوۆ وتىرعان Hyundai Sonata كولىگىن اڭدىعان. ساعات 15:39-دا ەرىمبەتوۆ پەن رىسقۇلوۆ كوشەلەرىنىڭ قيىلىسىندا Toyota Camry كولىگى باعدارشامنىڭ قىزىل تۇسىنە توقتاعان Hyundai Sonata-عا ادەيى سوعىلعان. وسىدان كەيىن جاپپاي توبەلەس باستالعان.
تەرگەۋ مالىمەتىنشە، شابۋىل كەزىندە ماقسات كوشكەنبايەۆتىڭ ارقاسىنا پىشاق سۇعىپ، باسى مەن دەنەسىنە بىرنەشە رەت سوققى جاسالعان. شابۋىلدان قاشىپ شىققان كوشكەنبايەۆتى نۇرماحان ەشانقۇلوۆ اۋرۋحاناعا جەتكىزگەن. دارىگەرلەر وعان شۇعىل وتا جاساعان.
سوت-مەديتسينالىق ساراپتاما كوشكەنبايەۆتىڭ كەۋدە تۇسىنا پىشاق تيگەنىن، قابىرعاارالىق ارتەرياسى مەن قابىرعالارى زاقىمدانعانىن انىقتاعان. جاراقات دەنساۋلىققا اۋىر زيان رەتىندە باعالانعان. ايىپتاۋ تاراپى ەر ادامدى ءولتىرۋ نيەتى دەر كەزىندە كورسەتىلگەن مەديتسينالىق كومەكتىڭ ارقاسىندا ىسكە اسپادى دەپ ەسەپتەيدى.
سول ۋاقىتتا تەرگەۋ نۇسقاسى بويىنشا، ۆاسيلي كولەسنيكوۆتى ۇرىپ-سوعىپ، كۇشپەن Toyota Camry كولىگىنە وتىرعىزعان. ول قارسىلىق كورسەتىپ، كولىكتەن شىعۋعا تىرىسقان. نۇرماحان ەشانقۇلوۆ ونى الىپ كەتۋگە كەدەرگى جاساۋ ماقساتىندا كولىكتىڭ دوڭگەلەگىن پىشاقپەن تەسكەن. كەيىن كولەسنيكوۆتى ۆاز-21014 كولىگىنە وتىرعىزىپ، تۇركىستان وبلىسى ورداباسى اۋدانىنىڭ قاينار اۋىلىنا الىپ كەتكەن. ايىپتاۋ نۇسقاسىنا سايكەس، جول بويىندا ونى ۇرىپ-سوعۋ جالعاسقان. تەرگەۋ مالىمەتىنشە، كولەسنيكوۆتىڭ باسىنا، دەنەسىنە، قولى مەن اياقتارىنا ۇزاق ۋاقىت بويى دوعال جانە وتكىر زاتتارمەن سوققى جاسالعان. العان جاراقاتتارىنىڭ سالدارىنان ەر ادام قايتىس بولعان.
سوت- مەديتسينالىق ساراپتاما ناتيجەسىندە مارقۇمنىڭ كوپتەگەن قابىرعاسى مەن اياق-قولدارى سىنعانى، جابىق باس-مي جاراقاتى، كەۋدە قۋىسىنىڭ جاراقاتى جانە پىشاق جاراقاتتارى بولعانى انىقتالعان. ولىمگە دەنەنىڭ كوپتەگەن سۇيەك زاقىمدانۋىمەن اسقىنعان ارالاس دوعال جاراقاتى جانە ودان تۋىنداعان تراۆماتيكالىق شوك سەبەپ بولعان. كولەسنيكوۆتىڭ دەنەسىن تەمىرلان اۋىلىنداعى ورتالىق اۋداندىق اۋرۋحاناعا جەتكىزىپ، اۆتوتۇراققا تاستاپ كەتكەن. كەيىن ولار وقيعا ورنىنان بوي تاسالاعان.
بۇل تۇرمىستىق جانجال: ارىسبايەۆتىڭ قورعاۋ تاراپى
سوتتالۋشى ارىسبايەۆتىڭ ادۆوكاتى توفيك ازادوۆ سوتقا قورعاۋ اكتىسىن ۇسىنىپ، ءوز قورعاۋىنداعى ازاماتقا ادام ءولتىرۋ، ادام ولتىرۋگە وقتالۋ جانە ادام ۇرلاۋ باپتارى بويىنشا تاعىلعان ايىپپەن كەلىسپەيتىنىن مالىمدەدى.
قورعاۋ تاراپىنىڭ پىكىرىنشە، ءىس ماتەريالدارىندا ارىسبايەۆتىڭ ۆاسيلي كولەسنيكوۆتى ولتىرۋگە تىكەلەي نيەتى بولعانىن، الدىن الا ءسوز بايلاسۋعا جانە جابىرلەنۋشىنى ۇرلاۋعا قاتىسقانىن، سونداي-اق ونىڭ ولىمىنە اكەلگەن دەنە جاراقاتتارىن سالعانىن دالەلدەيتىن جەتكىلىكتى ايعاق جوق.
- مەنىڭ قورعاۋىمداعى ادامنىڭ ايتۋىنشا، مارات جانە باحا ەسىمدى ادامدار ۆاسيلي كولەسنيكوۆپەن سويلەسۋگە بارا جاتقانىن ايتىپ، ونى بىرگە بارۋعا شاقىرعان. ارىسبايەۆ ولاردىڭ ماقساتىن بىلمەگەن. جول اپاتىنان كەيىن تۇرمىستىق سيپاتتاعى جانجال تۋىنداپ، توبەلەسكە ۇلاسقان. ارىسبايەۆتىڭ ناقتى ءرولى انىقتالماعان، تەرگەۋ بارلىق قاتىسۋشىلاردىڭ ارەكەتىن جەكە-جەكە سارالاماعان، - دەدى توفيك ازادوۆ.
ادۆوكات سونداي-اق ارىسبايەۆتىڭ بۇعان دەيىن ۆاسيلي كولەسنيكوۆتى، ماقسات كوشكەنبايەۆتى جانە نۇرماحان ەشانقۇلوۆتى تانىمايتىنىن، ولارمەن جەكە ارازدىعى بولماعانىن اتاپ ءوتتى. قورعاۋ تاراپىنىڭ ايتۋىنشا، سوتتالۋشىنىڭ جانىندا قارۋ بولماعان جانە تەرگەۋ بارىسىندا وعان قاتىستى ءتيىستى زاتتاي دالەلدەر تابىلماعان.
- جابىرلەنۋشىنىڭ ءاربىر جاراقاتىن كىم، قانداي زاتپەن جانە قانداي جاعدايدا سالعانى انىقتالماعان. ارىسبايەۆتىڭ ارەكەتى مەن جابىرلەنۋشىنىڭ ءولىمى اراسىندا تىكەلەي سەبەپ- سالدارلىق بايلانىس تا دالەلدەنبەگەن، - دەدى قورعاۋشى.
ازادوۆ سوتتان ارىسبايەۆتى ادام ءولتىرۋ، ادام ولتىرۋگە وقتالۋ جانە ادام ۇرلاۋ ايىپتارى بويىنشا اقتاۋدى، ال ونىڭ ارەكەتىن بۇزاقىلىق جانە وزىنشە بيلىك ەتۋ باپتارى بويىنشا سارالاۋدى ۇسىندى. سوت بۇل ۋاجدەرگە ءىستى ءمانى بويىنشا قاراۋ كەزىندە باعا بەرەدى.
كولەسنيكوۆ سپورتشى بولعان جانە ۇقت قۇرامىندا تۇرماعان- ادۆوكات
جابىرلەنۋشى تاراپتىڭ ادۆوكاتى تالعات ەسىموۆ ۆاسيلي كولەسنيكوۆتىڭ سپورتپەن اينالىسقانىن جانە ۇيىمداسقان قىلمىستىق توپتىڭ مۇشەسى رەتىندە ەسەپتە تۇرماعانىن ايتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، كولەسنيكوۆ كامەلەتكە تولماعان كەزىندە جاساعان قىلمىسى ءۇشىن سوتتالعان، الايدا ونىڭ سوتتىلىعى وتەلگەن.
جابىرلەنۋشى تاراپتىڭ وكىلى جالپى العاندا سوتقا دەيىنگى تەرگەۋدىڭ ناتيجەلەرىنە قاناعاتتاناتىنىن ايتتى. ونىڭ سوزىنشە، ءىس قالالىق پروكۋراتۋرانىڭ، ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ جانە پرەزيدەنت اكىمشىلىگىنىڭ باقىلاۋىندا بولعان.
- سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ وبەكتيۆتى جۇرگىزىلدى. باستاپقىدا باسقا دا ادامداردى جاۋاپكەرشىلىككە تارتۋ قاجەت دەگەن كۇدىك بولعان، الايدا ول راستالمادى. قازىر ەكى ادام انىقتالۋى ءتيىس. ونىڭ ءبىرى ىزدەۋدە، ەكىنشىسىنىڭ جەكە باسى ازىرگە بەلگىسىز. ولاردىڭ كىم ەكەنىن انىقتاۋ - ۋاقىتتىڭ ەنشىسىندە، - دەدى تالعات ەسىموۆ.
ادۆوكاتتىڭ ايتۋىنشا، التى سوتتالۋشىعا تاعىلعان ايىپ ادام ۇرلاۋ، اسا قاتىگەزدىكپەن جاسالعان، ادامدار توبى جاساعان جانە ادام ۇرلاۋمەن ۇشتاسقان كىسى ءولتىرۋ، ادام ولتىرۋگە وقتالۋ جانە بۇزاقىلىق فاكتىلەرىن قامتيدى.
سونىمەن قاتار ادۆوكات شىمكەنت قالاسى پوليتسياسىنىڭ جەدەل باسقارۋ ورتالىعى قىزمەتكەرلەرىنىڭ ارەكەتىن سىنعا الدى. ونىڭ ايتۋىنشا، شابۋىل ادام كوپ جۇرەتىن قيىلىستا بىرنەشە مينۋتقا سوزىلعانىمەن، قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى دەر كەزىندە ارەكەت ەتپەگەن.
- توبەلەس التى- جەتى مينۋتقا سوزىلدى. كولەسنيكوۆ سپورتشى بولعان، ەشانقۇلوۆ تا قارسىلىق كورسەتكەن. ماقسات كوشكەنبايەۆتىڭ دا قازا تابۋى مۇمكىن ەدى، ونى نۇرماحان ەشانقۇلوۆ قۇتقاردى. مەنىڭ ويىمشا، پوليتسيا تاراپىنان ارەكەتسىزدىككە جول بەرىلدى. ەگەر دەر كەزىندە «ۇستاۋ» جوسپارى ەنگىزىلىپ، قيىلىستار جابىلعاندا، كولەسنيكوۆ ءتىرى قالار ەدى، - دەدى تالعات ەسىموۆ.
ادۆوكاتتىڭ ايتۋىنشا، وقيعادان كەيىن پوليتسيا قىزمەتتىك تەكسەرۋ جۇرگىزگەن. كەيبىر قىزمەتكەرلەر جۇمىستان شىعارىلىپ، باسقالارىنا سوگىس جاريالانعان.
نەگىزگى سوت پروتسەسى قاشان باستالادى
الدىن الا تىڭداۋ قورىتىندىسى بويىنشا ءتوراعالىق ەتۋشى سۋديا ابينۋر قارابايەۆ نەگىزگى سوت تالقىلاۋىن 7-قىركۇيەك كۇنى ساعات 10:00-گە بەلگىلەدى.
سوت وتىرىستارىن اپتاسىنا ەكى رەت - دۇيسەنبى جانە سەيسەنبى كۇندەرى وتكىزۋ جوسپارلانعان. پروتسەسس اشىق تۇردە وتەدى، الايدا ونلاين- ترانسلياتسيا بولمايدى. سوتتالۋشىلاردىڭ كىناسى زاڭدى كۇشىنە ەنگەن سوت ۇكىمىمەن عانا بەلگىلەنۋى مۇمكىن.
ەسكە سالا كەتەيىك، قىلمىس 20-قاڭتار كۇنى تۇستە ەرىمبەتوۆ پەن رىسقۇلوۆ كوشەلەرىنىڭ قيىلىسىندا بولعان. ەكى كولىك سوقتىعىسقاننان كەيىن جاپپاي توبەلەس باستالىپ، ماقسات كوشكەنبايەۆ اۋىر جاراقاتتانعان. ۆاسيلي كولەسنيكوۆتى كۇشپەن قالا سىرتىنا الىپ كەتكەن. كەيىن ونىڭ دەنەسى تۇركىستان وبلىسى ورداباسى اۋدانىنداعى اۋرۋحانا ماڭىنان تابىلعان.
شىمكەنتتەگى جول ورتاسىنداعى توبەلەسكە قاتىستى ءۇش قىلمىستىق ءىس قوزعالدى.
اۆتور
ءسابيت تاستانبەك