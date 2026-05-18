اۋە شوۋى كەزىندە ەكى ۇشاق سوقتىعىستى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش-تىڭ ايداحو شتاتىنداعى ماۋنتين-حوۋم اسكەري اۋە بازاسىندا جەكسەنبى كۇنى وتكەن اۋە شوۋى كەزىندە ەكى ۇشاق اۋەدە سوقتىعىستى، دەپ حابارلايدى Xinhua اگەنتتىگى.
وقيعا Gunfighter Skies اۋە شوۋى بارىسىندا بولعان، دەپ جازادى Idaho Statesman بازا وكىلى انتۋان حەنكسكە سىلتەمە جاساپ.
كۋاگەرلەر تۇسىرگەن ۆيدەودا سوقتىعىسقاننان كەيىن ەكى ۇشاقتىڭ دا اۋەدە اينالىپ، كەيىن جەرگە قۇلاپ، سوققىدان جارىلعانى كورىنەدى. اپات ورنىنىڭ ۇستىندە ءتورت پاراشيۋت اشىلىپ، اسپانعا قارا ءتۇتىن كوتەرىلگەن.
اۋە شوۋىنىڭ جۇرگىزۋشىسى كورەرمەندەرگە ەكيپاج مۇشەلەرى ءساتتى كاتاپۋلتالعانىن جانە ولاردىڭ پاراشيۋتتەرى شتاتتىق رەجيمدە اشىلعانىن حابارلادى.
Associated Press مالىمەتىنشە، سوقتىعىسقان ۇشاقتار ا ق ش اسكەري-تەڭىز كۇشتەرىنە تيەسىلى بولعان. تىنىق مۇحيتى فلوتى تەڭىز اۆياتسياسى قولباسشىلىعىنىڭ رەسمي وكىلى، كومماندەر امەليا ۋمايام ەكيپاجدىڭ بارلىق ءتورت مۇشەسى شتاتتىق رەجيمدە كاتاپۋلتالعانىن، جەردە زارداپ شەككەندەر جوق ەكەنىن ايتتى. ۇشقىشتاردىڭ جاعدايى تۇراقتى دەپ باعالانىپ وتىر.
اۆياتسيالىق قاۋىپسىزدىك جونىندەگى ساراپشى دجەفف گۋتستسەتتي اۋەدە سوقتىعىس كەزىندە ەكيپاجدىڭ بارلىق مۇشەسىنىڭ امان كاتاپۋلتالۋى وتە سيرەك جاعداي ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ پىكىرىنشە، بۇعان ۇشاقتاردىڭ ءبىر-بىرىنە ءىلىنىپ قالىپ، بىردەن قۇلاماعانى سەبەپ بولعان.
- مۇنىڭ سەبەبى تەحنيكالىق اقاۋدان گورى پيلوتتىق قاتەلىككە كوبىرەك ۇقسايدى، - دەدى ول.
اۋە شوۋى توقتاتىلىپ، قالعان بولىگى وتكىزىلمەدى. وقيعانى ا ق ش اسكەري-تەڭىز كۇشتەرى تەرگەپ جاتىر.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن برازيليادا جەڭىل موتورلى ۇشاق تۇرعىن ۇيگە سوعىلىپ ءۇش ادام قازا تاپقانىن جازدىق.