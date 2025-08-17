ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    12:56, 17 - تامىز 2025 | GMT +5

    ا ش م: كونسەرۆىلەنگەن جەمىس-كوكونىس ونىمدەرىنىڭ 90 پايىزدان استامى - يمپورت

    استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە حالىق تۇتىناتىن كونسەرۆىلەنگەن جەمىس-كوكونىس ونىمدەرىنىڭ 90 پايىزدان استامى - يمپورت.

    ا
    Фото: pixabay

    بۇل تۋرالى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ رەسمي ساۋالىنا اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى جولداعان رەسمي جاۋاپتا ايتىلعان.

    - كونسەرۆىلەنگەن جانە قايتا وڭدەلگەن جەمىس-كوكونىس ونىمدەرىنىڭ ءوندىرىسى 2024-جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا 29 مىڭ توننا بولدى. سونىمەن قاتار، يمپورت ۇلەسى ايتارلىقتاي جوعارى - 198 مىڭ توننا بولىپ كەلەدى. ول جالپى تۇتىنۋعا شاققاندا 90 پايىزدان اسادى. يمپورتتىق ءونىمنىڭ ۇلەسى جوعارى بولۋىنىڭ سەبەبى - وتاندىق جەمىس-كوكونىس شيكىزاتىنىڭ جەتكىزىلىمى ماۋسىمدىق بولۋى جانە وندىرىلگەن كونسەرۆىلەر مەن شىرىنداردىڭ وزىندىك قۇنى جوعارى بولۋى، - دەپ جازىلعان جاۋاپتا.

    ۆەدومستۆو ەلىمىزدە بۇل سالانى قولداۋ باعىتىندا ءبىرقاتار ءىس-شارا اتقارىلىپ جاتقانىن ءمالىم ەتتى.

    - جەمىس-كوكونىس شيكىزاتىنىڭ ءوندىرىسىن ارتتىرۋ ماقساتىندا ەلىمىزدە باۋ-باقشا شارۋاشىلىعىن قولداۋ شارالارى ىسكە اسىرىلىپ جاتىر. ماسەلەن، باۋ - باقشا سالۋ ءۇشىن ينۆەستيتسيالىق سۋبسيديالار كوزدەلگەن. ودان بولەك، ماۋسىمعا تاۋەلدىلىك ماسەلەسىن شەشۋ ءۇشىن جەمىس- كوكونىس قويمالارىن سالۋ جونىندەگى ءىس-شارالار كەشەنى بەكىتىلگەن. سونىمەن قاتار جەمىس-كوكونىستەردى قايتا وڭدەۋ كاسىپورىندارىن قولداۋ ماقساتىندا جەڭىلدەتىنگەن نەسيەلەر، سونداي-اق ينۆەستيتسيالىق سۋبسيديالار باعدارلامالارى قاراستىرىلعان، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    تەگ:
    قوعام
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
