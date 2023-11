قىتايلىق ەر ادام 800 دوللار ءۇشىن 117 لايم جەپ قويدى - كەسكىن

استانا. قازاقپارات - قىتاي تۇرعىنى لايم جەۋ سايىسىنا قاتىسىپ، جەڭىسكە جەتتى. ول لايمنىڭ 117 بولىگىن جەگەن.

بۇل ءۇشىن 800 دوللار سىياقى العان. قىشقىل جەمىستى جەۋدەن وتكەن جارىس عالامتوردا جاريالانعان.

دەرەككوز: كوررەسپوندەنت

Sweet and sour victory: Guy eats 117 lemons in one sitting for cash prize (Video via Pear Video) https://t.co/Sqrio00PB5 pic.twitter.com/QOT4NZtJTo

— Global Times (@globaltimesnews) 8 февраля 2018 г.