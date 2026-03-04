8-ناۋرىزدا ايەلدەرگە قانداي سىيلىق بەرۋگە بولادى؟
استانا. قازاقپارات – 8-ناۋرىز - حالىقارالىق ايەلدەر كۇنى مەرەكەسى قارساڭىندا ەر ازاماتتاردىڭ كوبى سىيلىق ىزدەپ الەك بولادى. ءبىرى گۇل الىپ، ءتاتتى تاڭداسا، ال كەيبىرى جاقىن جاندارىن قۋانتاتىن ەرەكشە سىيلىق ىزدەيدى.
ءسىز دە قانداي سىيلىق الارىڭىزدى بىلمەي ءجۇرسىز بە؟ وندا ءبىز جيناقتاعان سىيلىقتارعا كوز جۇگىرتىپ كورىڭىز.
اناڭىزعا
انا - ءار ادامنىڭ ومىرىندەگى ەڭ قىمبات جان. سوندىقتان بۇل كۇنى وعان ەرەكشە كوڭىل بولگەن دۇرىس. كوپ جاعدايدا انالار وزىنە كۇتىم جاساۋعا ۋاقىت تابا بەرمەيدى. سول سەبەپتى سۇلۋلىق سالونىنا، ماسساجعا نەمەسە كوسمەتولوگقا باراتىن سەرتيفيكات جاقسى سىيلىق بولۋى مۇمكىن. ەسەسىنە اناڭىز دەمالىپ، وزىنە ۋاقىت ارناۋعا مۇمكىندىك تابادى.
سونىمەن قاتار تۇرمىستى جەڭىلدەتەتىن شاعىن تەحنيكا دا پايدالى سىيلىقتىڭ قاتارىندا. ماسەلەن، مۋلتيۆاركا، اس ءۇي كومباينى، يوگۋرت دايىندايتىن قۇرىلعى، بلەندەر نەمەسە كوفەماشينا. ەگەر اناڭىز مادەني شارالاردى ۇناتسا، تەاترعا، كونسەرتكە، مۇراجايعا نەمەسە باسقا دا قىزىقتى كەشكە بيلەت سىيلاۋ ارقىلى وعان ەرەكشە اسەر سىيلاي الاسىز.
ءيىسسۋ دا تاماشا سىيلىقتاردىڭ ءبىرى. جاڭا حوش ءيىس ايەلدىڭ كوڭىل-كۇيىن كوتەرىپ، ءوزىن ەرەكشە سەزىنۋگە كومەكتەسەدى. ال كەيدە قاراپايىم، ءبىراق پايدالى زاتتار دا ۇلكەن قۋانىش سىيلايدى. مىسالى، ساپالى توسەك جابدىعى، ادەمى داستارقان نەمەسە ءساندى شارف، پالانتين مەن ءاميان دا بەرسەڭىز بولادى.
سۇيىكتىڭىزگە
سۇيىكتىڭىزگە سىيلىق تاڭداۋ وڭاي ەمەس. دەگەنمەن، ونىڭ قىزىعۋشىلىعىنا قاراي بىرنەشە نۇسقانى قاراستىرا الاسىز. مىسالى، سۇلۋلىق سالونىنا، ماسساجعا ارنالعان سەرتيفيكات بەرۋگە بولادى.
سىرت كەلبەتىنە ءمان بەرەتىن قىزدارعا شاش ساندەۋگە ارنالعان ستايلەر، اۆتوماتتى پلويكا نەمەسە ءتۇرلى قوندىرماسى بار زاماناۋي فەن دە ۇنايتىنى انىق. ال ساندەنگەندى جاقسى كورەتىن قىزدارعا سىرعا، ساقينا، مونشاق، بىلەزىك سەكىلدى ادەمى اشەكەي بۇيىم مەن زەرگەرلىك قوبديشا دا پايدالى سىيلىق بولادى.
كوسمەتيكا - قىزدار ءۇشىن ءاردايىم قاجەت دۇنيە. شاش كۇتىمىنە ارنالعان قۇرالدار، بەت كۇتىمىنە ارنالعان كرەم نەمەسە ءساندى كوسمەتيكا جيىنتىعى ءارقاشان سۇرانىستا. ال الەۋمەتتىك جەلىدە بەلسەندى قىزدارعا شتاتيۆ پەن سۋرەتكە تۇسۋگە ارنالعان جارىق ءتۇسىرۋشى لامپا تاپتىرماس سىيلىق بولۋى مۇمكىن.
ايەلىڭىزگە
جۇبايىڭىزعا سىيلىق تاڭداعاندا ونىڭ كۇندەلىكتى ومىرىنە قاجەت دۇنيەلەردى ەسكەرگەن دۇرىس. ماسەلەن، كلاتچ، كەڭ شوپپەر نەمەسە كۇندەلىكتى قولدانۋعا ارنالعان ىڭعايلى سومكە بەرسەڭىز، قۋانىپ قالارى انىق.
سونداي-اق زاماناۋي گادجەتتى دە قاراستىرۋعا بولادى. مىسالى، ساپالى قۇلاققاپ، اۋا ىلعالداندىرعىش، اقىلدى تارازى، روبوت-شاڭسورعىش نەمەسە ەلەكترلى ءتىس شەتكاسى. جىبەك ماتادان تىگىلگەن ۇيقى كيىمى نەمەسە نازىك پەنيۋار دا ايەلدى قۋانتاتىن سىيلىقتىڭ ءبىرى.
ەگەر جۇبايىڭىز بۇرىننان فيتنەسكە، بيگە، يوگاعا نەمەسە ۆوكال ساباعىنا بارۋدى ارمانداپ جۇرسە، وعان ارنايى ابونەمەنت سىيلاڭىز.
سونداي-اق ايەلىڭىزدى رومانتيكالىق كەشكى اسقا شاقىرساڭىز دا بولادى.
اجەڭىزگە
اجەگە سىيلىق تاڭداعاندا، ەڭ الدىمەن، ونىڭ دەنساۋلىعى مەن جايلىلىعىن ويلاعان ءجون. مىسالى، ەلەكتروندى تونومەتر نەمەسە اۋا ىلعالداندىرعىش سياقتى قۇرىلعىلار قارتتارعا وتە پايدالى.
ءۇي شارۋاسىن جەڭىلدەتەتىن روبوت- شاڭسورعىش تا جاقسى كومەكشى بولا الادى. سونىمەن قاتار اياققا نەمەسە ارقاعا ارنالعان ماسساج قۇرىلعىلارى اجەڭىزگە دەمالىپ، شارشاعانىن باسۋعا كومەكتەسەدى.
ەگەر اجەڭىز قولونەردى جاقسى كورسە، توقۋعا نەمەسە كەستە تىگۋگە ارنالعان قۇرالدار سىيلاۋعا بولادى. ال اس ازىرلەۋدى ۇناتاتىن اجەلەر ءۇشىن ءتاتتى پىسىرۋگە ارنالعان جاڭا قالىپ نەمەسە ەرەكشە دامدەۋىشتەر جيىنتىعى دا قىزىقتى سىيلىق بولماق.
سونداي-اق ادەمى كويلەك، جۇمساق جامىلعى، ورتوپەديالىق جاستىق، جىلى ۇيگە كيەتىن اياق كيىم دە - اجەڭىزدى قۋانتاتىن سىيلىقتاردىڭ قاتارىندا.
اپكەڭىزگە نەمەسە سىڭلىڭىزگە
الدىمەن سىيلىق تاڭداردا جاسىنا ءمان بەرىڭىز. جاس قىزدارعا كوسمەتيكاعا ارنالعان ورگانايزەر، ەرەكشە سمارتفون قابى نەمەسە ماكياجعا ارنالعان قىلقالام جيىنتىعى ۇناۋى مۇمكىن.
ال ەرەسەك اپكە-سىڭلىگە تۇرمىستا قاجەت زاتتار سىيلاۋعا بولادى. مىسالى، كوسمەتيكا، اسۇيگە ارنالعان تەحنيكا نەمەسە ىدىس-اياق. ەگەر ول كومپيۋتەردە كوپ جۇمىس ىستەسە، سۋسىندى ۇزاق جىلى ۇستاپ تۇراتىن تەرموس تا پايدالى سىيلىق بولۋى مۇمكىن.
كەز كەلگەن قىزعا اشەكەي بۇيىم تاپتىرماس سىيلىق. ادەمى ساقينا، بىلەزىك، سىرعا ۇسىنساڭىز، قۋانىپ قالارى انىق.
ال سىيلىق تاڭداۋدا كۇماندانساڭىز، ساپالى ءيىسسۋ ۇسىنساڭىز بولادى.
قۇربىڭىزعا
قۇربىڭىزعا سىيلىق تاڭداۋ قيىن ەمەس. ەڭ باستىسى - ونىڭ تالعامىن ەسكەرگەنىڭىز ءجون. مىسالى، ەرەكشە ديزاينداعى بلوكنوت، جوسپار داپتەرى سەكىلدى ۇساق، ءبىراق پايدالى سىيلىقتار ءاردايىم قاجەت.
سونداي-اق ءاميان، سومكە، ۆيزيتكاعا ارنالعان قاپ سەكىلدى اكسەسسۋار دا - جاقسى سىي. ساپالى كوسمەتيكا نەمەسە كۇتىم قۇرالدارىن دا بەرسەڭىز بولادى.
ەڭ باستىسى - سىيلىقتىڭ باعاسى ەمەس، ونى قانداي كوڭىلمەن بەرگەنىڭىز ماڭىزدى. سوندىقتان قانداي سىيلىق بەرسەڭىز دە، ونى جىلى سوزبەن، شىنايى ىقىلاسپەن ۇسىنۋ - ەڭ ۇلكەن قۋانىش.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قوسشىدا قىزعالداق وسىرەتىن ءىرى جىلىجاي جايلى جازعان ەدىك.