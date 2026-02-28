8-ناۋرىزدا 8 وڭىردە مىڭداعان ايەلگە قارجىلاي سىياقى بەرىلەتىن بولدى
استانا. KAZINFORM - حالىقارالىق ايەلدەر كۇنى قارساڭىندا انالاردى قولداۋ شارالارى كۇشەيەدى. ەلدىڭ بىرنەشە وڭىرىندە كوپبالالى جانە الەۋمەتتىك از قامتىلعان ايەلدەرگە ءبىرجولعى اقشالاي سىياقى تولەۋ جوسپارلانعان.
بۇل قولداۋ جەرگىلىكتى بيۋجەت مۇمكىندىگىنە قاراي جۇزەگە اسىرىلادى.
ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، قولدانىستاعى زاڭناماعا سايكەس قوسىمشا الەۋمەتتىك كومەكتى تاعايىنداۋ جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردىڭ قۇزىرەتىنە جاتادى. ياعني، اكىمدىكتەر جەرگىلىكتى بيۋجەت ەسەبىنەن تولەنەتىن كومەكتىڭ مولشەرىن جانە الۋشىلار ساناتىن وزدەرى ايقىندايدى. الەۋمەتتىك كومەك كورسەتۋ قاعيدالارى دا جەرگىلىكتى دەڭگەيدە ازىرلەنىپ، ءماسليحات شەشىمىمەن بەكىتىلەدى.
سوندىقتان 8-ناۋرىز مەرەكەسىنە وراي تولەنەتىن قاراجات كولەمى مەن الۋشىلار ءتىزىمى ءار وڭىردە ءارتۇرلى. بۇل جەرگىلىكتى بيۋجەت مۇمكىندىگىنە بايلانىستى بەلگىلەنەدى.
استانا قالاسى
جىل سايىن ەلوردادا كوپبالالى وتباسىلار مەن انالارعا قولداۋ قاراستىرىلادى. استانا قالاسىنىڭ جۇمىسپەن قامتۋ جانە الەۋمەتتىك قورعاۋ باسقارماسىنىڭ بىزگە بەرگەن اقپاراتى بويىنشا، 8-ناۋرىز حالىقارالىق ايەلدەر كۇنىنە وراي قالاداعى كوپبالالى وتباسىلار مەن انالارعا ءبىرجولعى الەۋمەتتىك تولەم بەرىلەدى.
جالپى سانى شامامەن 37 مىڭ ازاماتتى قۇرايتىن تولەم مولشەرى - 2,5 ا ە ك نەمەسە 10813 تەڭگە. بۇل الەۋمەتتىك كومەك استانا قالاسى ءماسليحاتىنىڭ 2023-جىلعى 3-قازانداعى شەشىمىمەن بەكىتىلگەن «استانا قالاسىندا مۇقتاج ازاماتتاردىڭ جەكەلەگەن ساناتتارىنا الەۋمەتتىك كومەك كورسەتۋ، ونىڭ مولشەرىن بەلگىلەۋ جانە ايقىنداۋ قاعيدالارىنا» سايكەس جۇزەگە اسىرىلادى.
تولەم تومەندەگىدەي ازاماتتارعا قولجەتىمدى:
كوپبالالى وتباسىلار مەن انالار؛
«التىن القا» جانە «كۇمىس القا» توسبەلگىسىنە يە كوپبالالى انالار؛
استانا قالاسىندا تىركەلگەن جانە تۇراقتى تۇراتىن از قامتىلعان انالار.
تولەمدەر «ازاماتتارعا ارنالعان ۇكىمەت» مەملەكەتتىك كورپوراتسياسىنىڭ الەۋمەتتىك تولەمدەر ورتالىعى ۇسىنعان ءتىزىم نەگىزىندە جۇزەگە اسىرىلادى.
ال 2025-جىلى 8-ناۋرىز قارساڭىندا شامامەن 36 مىڭ كوپبالالى جانە الەۋمەتتىك از قامتىلعان اناعا 2,5 ا ە ك مولشەرىندە (9830 تەڭگە) ءبىرجولعى الەۋمەتتىك كومەك تولەنگەن.
ۇلىتاۋ وبلىسى
وبلىس اكىمدىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلاعانداي، بيىل ۇلىتاۋ وبلىسىندا كوپبالالى انالاردى قولداۋعا 188 ميلليون تەڭگەگە جۋىق قاراجات بولىنگەن. اتاپ ايتقاندا، «التىن القا»، «كۇمىس القا» القالارىمەن ماراپاتتالعان، بۇرىن «باتىر انا» اتاعىن العان، سونداي-اق I جانە II دارەجەلى «انا داڭقى» وردەندەرىمەن ناگرادتالعان ايەلدەرگە 20000 تەڭگە مولشەرىندە تولەم بەرىلەدى.
وڭىردە اتالعان ساناتقا جاتاتىن انالاردىڭ سانى - 9375 ادام. قازىرگى تاڭدا ۇلىتاۋ وبلىسىندا 110 928 ايەل مەن قىز-كەلىنشەك تۇرادى. بۇل - وبلىس حالقىنىڭ 50,7 پايىزى. وبلىس اكىمدىگى انالاردى قولداۋ ءوڭىردىڭ الەۋمەتتىك ساياساتىنىڭ باسىم باعىتى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
باسقا وڭىرلەردەگى جاعداي
2025-جىلى 8-ناۋرىزعا وراي ەلىمىزدىڭ ءتۇرلى ايماقتارىندا تومەندەگىدەي تولەمدەر جاسالدى:
شىمكەنت قالاسى - «التىن القا»، «كۇمىس القا» يەگەرلەرى، «باتىر انا» جانە I- II دارەجەلى «انا داڭقى» وردەنى بار انالارعا 5 ا ە ك (19660 تەڭگە).
تۇركىستان وبلىسى - 63 مىڭنان استام كوپبالالى اناعا ورتا ەسەپپەن 7864 تەڭگە (جالپى 484,8 ميلليون تەڭگە).
اباي وبلىسى - 19575 كوپبالالى اناعا 15000-19660 تەڭگە ارالىعىندا (جالپى 285 ميلليون تەڭگە).
قاراعاندى وبلىسى - 21 مىڭنان استام ايەلگە ءبىرجولعى تولەم.
اقمولا وبلىسى - شامامەن 6 مىڭ كوپبالالى اناعا 2-5 ا ە ك كولەمىندە.
ۇلىتاۋ وبلىسى - 9165 اناعا 20000 تەڭگە.
الماتى قالاسى – 8-ناۋرىزعا وراي ءبىرجولعى تولەم قاراستىرىلمادى.
وسىلايشا، 8-ناۋرىز مەرەكەسىنە وراي انالارعا بەرىلەتىن اقشالاي سىياقى رەسپۋبليكالىق دەڭگەيدە مىندەتتى تولەم بولىپ سانالمايدى. ءار ءوڭىر ءوز بيۋجەتىنە قاراي شەشىم قابىلدايدى. بۇل شارا مەرەكەلىك كۇندە انالاردى قولداۋدىڭ تۇراقتى ءداستۇرىنىڭ تەتىگى دەۋگە بولادى.