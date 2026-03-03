8-ناۋرىزعا - 150 مىڭ قىزعالداق: قوسشىداعى وتباسىلىق بيزنەس رەكورد جاڭارتتى
استانا. قازاقپارات – قوسشىدا قىزعالداق وسىرەتىن ءىرى جىلىجاي بار ەكەنىن بىلەسىز بە؟ بيىل وسى كاسىپ يەلەرى 150 مىڭ ءتۇپ قىزعالداق وسىرگەن.
اق، القىزىل، سارى، كۇلگىن تۇسكە بويالعان قىزعالداقتىڭ كلاسسيكادان باستاپ پيون تارىزدىسىنە دەيىنگى تۇرلەرى كوزدىڭ جاۋىن الادى. جىلىجايعا ارنايى بارىپ، گۇلدەردى ءوز كوزىمىزبەن كورىپ قايتتىق.
جىلىجايدىڭ ديرەكتورى - ساۋلە بيسەمبايەۆا. ول جۇبايىمەن بىرگە گۇل بيزنەسىندە 13 جىلدان بەرى ەڭبەك ەتىپ كەلەدى. بۇعان دەيىن ولار قىزعالداقتى رەسەيدەن، بەلارۋستەن، سونداي-اق الماتى مەن شىمكەنتتەن كوتەرمە باعامەن تاسىمالداپ وتىرعان. ءبىر ماۋسىمدا استاناعا 250 مىڭعا جۋىق قىزعالداق جەتكىزگەن كەزدەرى دە بولعان.
ءۇش-ءتورت جىل بۇرىن ساۋلەنىڭ جۇبايى بەلارۋسكە بارىپ، ونداعى جىلىجايلاردىڭ جۇمىسىن كورىپ قايتادى. سول ساپاردان كەيىن «قىزعالداقتى نەگە ءوزىمىز وسىرمەسكە؟» دەگەن وي كەلەدى. الايدا ەلوردانىڭ اۋا رايى بۇل ءىستى بىردەن باستاۋعا مۇمكىندىك بەرە قويماعان. استانانىڭ كليماتى - قاتال، اڭىزعاق جەل، قىسى ۇزاق ءارى سۋىق. ال قىزعالداققا تۇراقتى تەمپەراتۋرا مەن جەلگە ءتوزىمدى عيمارات قاجەت.
ءسويتىپ، ولار ءبىر عيماراتتى جالعا الىپ، ءىشىن تولىق جابدىقتايدى. سورەلەرىن، جاشىكتەرىن، قاجەتتى قۇرال-جابدىقتاردىڭ كوبىن ءوز قولدارىمەن جاساعان.
بىلتىرعى جىلدىڭ ناۋرىز-ءساۋىر ايلارىندا نيدەرلاندتان قىزعالداق پيازشىقتارىن ساتىپ الدىق. جەلتوقسان ايىندا 150 مىڭ ءتۇپتى تۇگەل وتىرعىزدىق. بۇگىندە جىلىجايدا قىزعالداقتىڭ 35 تەن استام ءتۇرى بار، - دەيدى ول.
سودان بەرى كۇن سايىن سۋارۋ، تەمپەراتۋرانى باقىلاۋ، كۇتىم جۇمىسى ءبىر ءسات تە توقتاماعان. قازىر قىزعالداقتىڭ 70 پايىزى جينالىپ، ساتىلىمعا شىققان.
ساۋلەنىڭ ايتۋىنشا، بۇل - استانا اۋماعىنداعى كولەمى جاعىنان ەڭ ءىرى قىزعالداق جىلىجايى. بۇعان دەيىن 10-15 مىڭ ءتۇپ وسىرەتىن شاعىن شارۋاشىلىقتار بولعانىمەن، 150 مىڭ ءتۇپ - ەلوردا ءۇشىن جاڭا رەكورد.
بۇل - بىزدەگى العاشقى ماۋسىم. جىلىجايدا 150 مىڭ قىزعالداق ءوسىرۋ - استانا ءۇشىن جاڭالىق دەپ ايتۋعا بولادى. ازىرگە ءوزىمىزدى سىناپ كورىپ، تاجىريبە جيناپ جاتىرمىز، - دەيدى ول.
ونىڭ ايتۋىنشا، جىلىجايعا كەتكەن شىعىن دا از ەمەس.
ءبىر پيازشىقتىڭ ءوزى شامامەن 250 تەڭگە تۇرادى. ونى بىرەۋ ەمەس، ءجۇز مىڭداپ الاسىڭ. ءبىز كاسىبىمىزدى جۇرگىزۋ ءۇشىن باسىندا ينۆەستور ىزدەدىك، ءبىراق كۇتەتىن ۋاقىت بولمادى. ءسويتىپ، اتا-انامىزدان، تۋىستارىمىزدان قارىزعا اقشا الدىق. ءسويتىپ ءوز كۇشىمىزبەن كاسىپتى باستادىق. وسىدان-اق شىعىن كولەمىن تۇسىنۋگە بولادى، - دەيدى كاسىپكەر.
جىلىجايدى ىسكە قوسۋ بارىسىندا تۋىستارى مەن دوستارى دا قول ۇشىن سوزعان. جۇماعالي ەسىمدى اعاسى ۆەنتيلياتسيا مەن جارىق جۇيەسىن تارتىپ بەرگەن. اناسى جىلىجايداعى كۇندەلىكتى جۇمىسقا قولقابىس ەتەدى. قازىر مۇندا 6 ادام تۇراقتى جۇمىس ىستەيدى. ولاردىڭ اراسىندا قىتايدان كەلگەن قانداستار، وزبەكستاننان كەلگەن ازاماتتار دا بار. ۇجىم ءبىر-بىرىمەن تاتۋ.
ساۋلە جىلىجايدى تەك تابىس كوزى ەمەس، جۇمىس ورنى رەتىندە قاراستىرادى.
ءبىزدىڭ باستى يدەيامىز - الەۋمەتتىك وسال توپتارعا جۇمىس بەرۋ. مۇندا تەك مۇمكىندىگى شەكتەۋلى جاندار ەمەس، كوپبالالى انالار، زەينەتكەرلەر، اتا-اجەلەر دە ەڭبەك ەتە الادى. بىزدە «مەن باستىقپىن» دەگەن تۇسىنىك جوق. ءبارىمىز بىرگە جۇمىس ىستەيمىز. مەن دە كۇرەك ۇستايمىن، جولداسىم دا ۇستايدى، - دەيدى ول.
قىزعالداقتاردىڭ كوتەرمە باعاسى - 480 تەڭگەدەن، ءبىراق ول ءۇشىن كەمىندە 500 دانا الۋ قاجەت. بولشەك باعاسى - 750 تەڭگە. 25 دانادان تۇراتىن ءبىر قۇشاق گۇلگە 14 مىڭ تەڭگە تولەيسىز. كەيبىر ادامدار باعانىڭ جوعارى ەكەنىن ايتىپ، سىنايدى. الايدا ساۋلە مۇنىڭ ارتىندا وراسان ەڭبەك جاتقانىن ايتادى.
بۇل - قول ەڭبەگى، اۋىر جۇمىس. تىزەرلەپ وتىرىپ، ساعاتتاپ وتىرعىزامىز. قىزمەتكەرلەردىڭ جالاقىسى، كوممۋنالدىق شىعىن، باسقا دا جابدىق بار. سوندىقتان ءوز ەڭبەگىمىزدى باعالايمىز، - دەيدى كاسىپكەر.
ساۋلەنىڭ ايتۋىنشا، كوتەرمە باعامەن ساتىپ الۋشىنىڭ دەنى - گۇل دۇكەندەرى. قازىر ولار 1-2 مىڭ دانادان الىپ، گۇلدەردى بايقاپ كورىپ جاتىر. بولشەك ساۋدا جاساعىسى كەلگەندەر جىلىجايعا ارنايى كەلىپ، گۇلدى وزدەرى تاڭدايدى. تاپسىرىستار تەك استانا مەن قوسشىمەن شەكتەلمەيدى. قوستاناي، اتباسار، كوكشەتاۋ، ەكىباستۇز، پاۆلودار، قاراعاندى قالاسىنا دا جونەلتىلەدى. مەملەكەتتىك ۇيىمدار دا مەرەكە قارساڭىندا قىزمەتكەرلەرىنە ارناپ تاپسىرىس بەرەدى.
ساۋلە بۇرىن مەملەكەتتىك قىزمەتتە ەڭبەك ەتكەن. استانا اكىمدىگىندە، كەيىن پارتيا قۇرىلىمىندا جۇمىس ىستەپ، ايەلدەر ءىسى بويىنشا ينسپەكتور بولعان. دەكرەتتەن كەيىن قىزمەتتەن كەتىپ، وتباسىلىق بيزنەسكە بەت بۇرعان.
كوپبالالى انالارمەن جۇمىس ىستەگەن كەزىم ەسىمدە. ماعان سول سالا دا ۇنايتىن. ءبىراق ادام ءوز ىسىنەن ءلاززات الۋى كەرەك. گۇل ءوسىرىپ، ادامداردىڭ قۋانىشىن كورۋ ەرەكشە اسەر بەرەدى. بولاشاقتا مەملەكەتتىك قىزمەتكە قايتىپ ورالۋىم دا مۇمكىن، - دەيدى ول.
قازىر ساۋلە قوسشىدا وتباسىلىق جەكە جىلىجايىن سالىپ جاتىر. جاڭا نىسان قىركۇيەك ايىندا ىسكە قوسىلادى دەپ جوسپارلانعان. كەلەسى ماۋسىمعا 200-300 مىڭ قىزعالداق وتىرعىزۋ جوسپاردا بار. ال بەس جىل ىشىندە ءوندىرىستى ميلليون تۇپكە جەتكىزگىسى كەلەدى.
ماسكەۋدە 11 ميلليون قىزعالداق وسىرەتىن فەرمەر بار. دەمەك، بۇل دا ءبىزدىڭ قولىمىزدان كەلەدى دەگەن ءسوز. قازىر ناقتى بەس جىلدىق بيزنەس-جوسپار بار، سوعان سايكەس ءبىز ميلليون قىزعالداق وسىرسەك دەگەن ارمانىمىز بار. جىل سايىن قىزعالداقتاردىڭ سانىن ارتتىرا بەرەمىز، - دەيدى ساۋلە.