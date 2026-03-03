22:11, 03 - ناۋرىز 2026 | GMT +5
8-ناۋرىز جاقىندادى: قازاقستان گۇلدەردى قاي ەلدەردەن جەتكىزەدى؟
استانا. KAZINFORM - قازاقستان قاي ەلدەردەن گۇل يمپورتتاپ وتىرعانى بەلگىلى بولدى. بۇل مالىمەتتى ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى جاريالادى.
2025-جىلى قازاقستان جالپى قۇنى 77,6 ميلليون ا ق ش دوللارى بولاتىن 10954 توننا گۇل مەن گۇل بۇرشىگىن يمپورتتاعان. 2024-جىلى يمپورت كولەمى بۇدان 1,4 مىڭ تونناعا ارتىق بولعان.
گۇلدەردى نەگىزگى جەتكىزۋشى - ەكۆادور. جالپى يمپورتتالعان گۇل كولەمىنىڭ 41,9 پايىزى نەمەسە 4586 تونناسى وسى ەلدەن جەتكىزىلگەن. سونداي-اق، مىنا ەلدەردەن دە اكەلىنەدى:
قىتاي - 2678 توننا؛
نيدەرلاند - 1702 توننا؛
كولۋمبيا - 778 توننا؛
كەنيا - 739 توننا.
بىلتىر الەمنىڭ 45 ەلىنەن گۇل جەتكىزىلگەن. قازاقستانعا نەگىزىنەن راۋشان گۇلدەرى يمپورتتالعان، كولەمى - 6219 توننا.