ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    09:24, 08 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    8-جەلتوقساندا ەلدەگى قاي جولدار اشىق، قايسىسى جابىق

    الماتى. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى ەلدەگى جولداردىڭ قازىرگى احۋالى تۋرالى حابارلادى.

    закрыта дорога, метель, гололед, боран, жол жабық, көк тайғақ
    Фото: Әскербек Қаракөз / Kazinform

    كومپانيانىڭ مالىمەتىنشە، 2025 -جىلعى 8 -جەلتوقساندا ساعات 08:00 دە رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار كەلەسى اۆتوجولداردا بارلىق كولىك ءتۇرى ءۇشىن قوزعالىس اشىق.

    اقتوبە وبلىسى

    «قوستاناي — رۋدنىي — دەنيسوۆكا — كومسومولسكوە — قارابۇتاق» اۆتوجولىنىڭ 0-234-شاقىرىم ارالىعىنداعى ۋچاسكەسىندە (قارابۇتاق اۋىلى — قوستاناي وبلىسى شەكاراسى).

    قوستاناي وبلىسى

    «قوستاناي — رۋدنىي — دەنيسوۆكا — كومسومولسكوە — قارابۇتاق» اۆتوجولىنىڭ 234-310-شاقىرىم ارالىعىنداعى ۋچاسكەسىندە (اقتوبە وبلىسى شەكاراسى — ادايەۆكا اۋىلى).

    قىزىلوردا وبلىسى

    «ر ف شەكاراسى — مارتوك — اقتوبە — قارابۇتاق — قىزىلوردا — شىمكەنت — تاراز — قورداي — الماتى — قورعاس — ق ح ر شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 1474-1806-شاقىرىم ارالىعىنداعى ۋچاسكەسىندە (ايتەكە بي اۋىلىنان قىزىلوردا قالاسىنا دەيىن).

    كولىك قوزعالىسى شەكتەۋى

    سونداي- اق بىرنەشە وڭىردە بۇعان دەيىن ەنگىزىلگەن شەكتەۋلەر ءالى دە كۇشىندە.

    اقمولا وبلىسى

    رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار «KAZ02 استانا — كوكشەتاۋ (اينالما جول) — پەتروپاۆل - رف شەكاراسى (جاڭا جول وتكىزۋ پۋنكتى)» اۆتوجولىنىڭ 18-231-شاقىرىم ارالىعىندا كولىكتىڭ بارلىق ءتۇرى ءۇشىن جىلدامدىق شەكتەۋى 110 شاق/ساع- تان 80 شاق/ساع- قا دەيىن تومەندەتىلدى.

    قاراعاندى وبلىسى

    قاراعاندى وبلىسىندا اۋا رايىنىڭ ناشارلاۋىنا بايلانىستى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار «KAZ01 استانا — قاراعاندى — الماتى» اۆتوجولىنىڭ 92-164-شاقىرىم ارالىعىندا (انار ستانساسىنان تەمىرتاۋ قالاسىنا دەيىن) كولىكتىڭ بارلىق ءتۇرى ءۇشىن جىلدامدىق شەكتەۋى 140 ك م/ساع- تان 110 ك م/ساع- قا دەيىن تومەندەتىلەدى.

    پاۆلودار وبلىسى

    «استانا — شىدەرتى — پاۆلودار — ۋسپەنكا — ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىندا (قالقامان ەلدى مەكەنىنە كىرەبەرىس پەن استاناعا شىعاتىن باعىت) كولىكتىڭ بارلىق ءتۇرى ءۇشىن قوزعالىسقا ۋاقىتشا شەكتەۋ ەنگىزىلدى.

    سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى

    «تيميريازيەۆو — سارىكول — وبلىس شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 0-30-شاقىرىمىندا (قوستاناي وبلىسى شەكاراسى — تيميريازيەۆو اۋىلى) جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسىنا شەكتەۋ بار.

    شىعىس قازاقستان وبلىسى

    تىركەمەسى بار جانە جارتىلاي تىركەمەلى جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسى وسينوۆ اسۋىندا ۋاقىتشا شەكتەلدى. شەكتەۋ «وسكەمەن — التاي — كاتونقاراعاي — راحمان قاينارى» اۆتوجولىنىڭ 46-66-شاقىرىمىنداعى (سيەۆەرنوە اۋىلى — سەرەبريانسك قالاسى) ۋچاسكەسىندە ساقتالادى.

    اۋا رايى

    8 جەلتوقساندا اقمولا، سولتۇستىك قازاقستان، شىعىس قازاقستان، باتىس قازاقستان، اقتوبە، قاراعاندى، قوستاناي، جامبىل، الماتى، اباي، جەتىسۋ، تۇركىستان، ماڭعىستاۋ، قوستاناي جانە پاۆلودار وبلىستارىنىڭ كەي جەرىندە قار ارالاس جاڭبىر مەن قار جاۋادى.

    — سول سەبەپتى جۇرگىزۋشىلەرگە جىلدامدىق رەجيمى مەن قاۋىپسىز اراقاشىقتىقتى قاتاڭ ساقتاپ، جولدارداعى اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىن ەسكەرۋلەرىڭىزدى سۇرايمىز، — دەلىنگەن حابارلامادا.

    قوعام
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
