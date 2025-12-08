8-جەلتوقساندا ەلدەگى قاي جولدار اشىق، قايسىسى جابىق
الماتى. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى ەلدەگى جولداردىڭ قازىرگى احۋالى تۋرالى حابارلادى.
كومپانيانىڭ مالىمەتىنشە، 2025 -جىلعى 8 -جەلتوقساندا ساعات 08:00 دە رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار كەلەسى اۆتوجولداردا بارلىق كولىك ءتۇرى ءۇشىن قوزعالىس اشىق.
اقتوبە وبلىسى
«قوستاناي — رۋدنىي — دەنيسوۆكا — كومسومولسكوە — قارابۇتاق» اۆتوجولىنىڭ 0-234-شاقىرىم ارالىعىنداعى ۋچاسكەسىندە (قارابۇتاق اۋىلى — قوستاناي وبلىسى شەكاراسى).
قوستاناي وبلىسى
«قوستاناي — رۋدنىي — دەنيسوۆكا — كومسومولسكوە — قارابۇتاق» اۆتوجولىنىڭ 234-310-شاقىرىم ارالىعىنداعى ۋچاسكەسىندە (اقتوبە وبلىسى شەكاراسى — ادايەۆكا اۋىلى).
قىزىلوردا وبلىسى
«ر ف شەكاراسى — مارتوك — اقتوبە — قارابۇتاق — قىزىلوردا — شىمكەنت — تاراز — قورداي — الماتى — قورعاس — ق ح ر شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 1474-1806-شاقىرىم ارالىعىنداعى ۋچاسكەسىندە (ايتەكە بي اۋىلىنان قىزىلوردا قالاسىنا دەيىن).
كولىك قوزعالىسى شەكتەۋى
سونداي- اق بىرنەشە وڭىردە بۇعان دەيىن ەنگىزىلگەن شەكتەۋلەر ءالى دە كۇشىندە.
اقمولا وبلىسى
رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار «KAZ02 استانا — كوكشەتاۋ (اينالما جول) — پەتروپاۆل - رف شەكاراسى (جاڭا جول وتكىزۋ پۋنكتى)» اۆتوجولىنىڭ 18-231-شاقىرىم ارالىعىندا كولىكتىڭ بارلىق ءتۇرى ءۇشىن جىلدامدىق شەكتەۋى 110 شاق/ساع- تان 80 شاق/ساع- قا دەيىن تومەندەتىلدى.
قاراعاندى وبلىسى
قاراعاندى وبلىسىندا اۋا رايىنىڭ ناشارلاۋىنا بايلانىستى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار «KAZ01 استانا — قاراعاندى — الماتى» اۆتوجولىنىڭ 92-164-شاقىرىم ارالىعىندا (انار ستانساسىنان تەمىرتاۋ قالاسىنا دەيىن) كولىكتىڭ بارلىق ءتۇرى ءۇشىن جىلدامدىق شەكتەۋى 140 ك م/ساع- تان 110 ك م/ساع- قا دەيىن تومەندەتىلەدى.
پاۆلودار وبلىسى
«استانا — شىدەرتى — پاۆلودار — ۋسپەنكا — ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىندا (قالقامان ەلدى مەكەنىنە كىرەبەرىس پەن استاناعا شىعاتىن باعىت) كولىكتىڭ بارلىق ءتۇرى ءۇشىن قوزعالىسقا ۋاقىتشا شەكتەۋ ەنگىزىلدى.
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى
«تيميريازيەۆو — سارىكول — وبلىس شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 0-30-شاقىرىمىندا (قوستاناي وبلىسى شەكاراسى — تيميريازيەۆو اۋىلى) جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسىنا شەكتەۋ بار.
شىعىس قازاقستان وبلىسى
تىركەمەسى بار جانە جارتىلاي تىركەمەلى جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسى وسينوۆ اسۋىندا ۋاقىتشا شەكتەلدى. شەكتەۋ «وسكەمەن — التاي — كاتونقاراعاي — راحمان قاينارى» اۆتوجولىنىڭ 46-66-شاقىرىمىنداعى (سيەۆەرنوە اۋىلى — سەرەبريانسك قالاسى) ۋچاسكەسىندە ساقتالادى.
اۋا رايى
8 جەلتوقساندا اقمولا، سولتۇستىك قازاقستان، شىعىس قازاقستان، باتىس قازاقستان، اقتوبە، قاراعاندى، قوستاناي، جامبىل، الماتى، اباي، جەتىسۋ، تۇركىستان، ماڭعىستاۋ، قوستاناي جانە پاۆلودار وبلىستارىنىڭ كەي جەرىندە قار ارالاس جاڭبىر مەن قار جاۋادى.
— سول سەبەپتى جۇرگىزۋشىلەرگە جىلدامدىق رەجيمى مەن قاۋىپسىز اراقاشىقتىقتى قاتاڭ ساقتاپ، جولدارداعى اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىن ەسكەرۋلەرىڭىزدى سۇرايمىز، — دەلىنگەن حابارلامادا.