74 مىڭ ەرلى-زايىپتى: نەكە قاي ايدا كوبىرەك قيىلادى؟
استانا. قازاقپارات – 2026-جىلدىڭ العاشقى سەگىز ايىندا قازاقستاندا 74 مىڭنان استام نەكە تىركەلدى. اسىرەسە جاز ايلارىندا شاڭىراق كوتەرگەندەر سانى ارتقان. ماۋسىم، شىلدە جانە تامىزدا 38 مىڭنان استام جۇپ نەكەسىن رەسمي تىركەسە، ەڭ كوپ نەكە ماۋسىم ايىندا قيىلعان.
بۇل تۋرالى «ازاماتتارعا ارنالعان ۇكىمەت» مەملەكەتتىك كورپوراتسياسى مالىمدەدى.
ماۋسىمدا 15 مىڭنان استام نەكە قيىلعان
رەسمي مالىمەتكە سايكەس، 2026-جىلدىڭ قاڭتار-تامىز ايلارى ارالىعىندا ەلىمىزدە 74648 نەكە تىركەلگەن.
ونىڭ ىشىندە جاز ايلارىندا وتباسىن قۇرعاندار سانى كوپ بولعان. ماۋسىم، شىلدە جانە تامىزدا 38 مىڭنان استام جۇپ شاڭىراق كوتەردى.
ەڭ جوعارى كورسەتكىش ماۋسىم ايىندا تىركەلدى. بۇل ايدا 15 مىڭنان استام جۇپ نەكەسىن قيعان. ماۋسىمدا 15 مىڭنان استام نەكە تىركەلدى. تامىزدا 11761 جۇپ، ال شىلدەدە 11674 جۇپ وتباسىن قۇردى، - دەلىنگەن مەملەكەتتىك كورپوراتسيا مالىمەتىندە.
شىلدە مەن تامىزداعى كورسەتكىشتىڭ ايىرماشىلىعى كوپ ەمەس. تامىزدا شىلدەگە قاراعاندا 87 نەكە ارتىق تىركەلگەن.
ەڭ كوپ نەكە الماتىدا تىركەلگەن
وڭىرلەر اراسىندا الماتى قالاسى كوش باستاپ تۇر. مۇندا جىل باسىنان بەرى 12344 نەكە تىركەلگەن.
ودان كەيىن استانا قالاسى تۇر. ەلوردادا سەگىز اي ىشىندە 9074 جۇپ شاڭىراق كوتەرگەن. ال تۇركىستان وبلىسىندا 5611 نەكە تىركەلگەن.
وسى ءۇش وڭىرگە ەلدە قاڭتار-تامىز ارالىعىندا تىركەلگەن نەكەلەردىڭ شامامەن 36 پايىزى تيەسىلى.
قازاقستاندىقتار جاز ايلارىندا جيى شاڭىراق كوتەرەدى
ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ بىلتىرعى دەرەكتەرى دە جاز ايلارىندا نەكە قيۋ كورسەتكىشى جوعارى بولاتىنىن اڭعارتادى.
2025-جىلى قازاقستاندا بارلىعى 115,9 مىڭ نەكە تىركەلگەن. ونىڭ ىشىندە ماۋسىمدا 11848، شىلدەدە 12955، تامىزدا 12418 جۇپ شاڭىراق كوتەرگەن. بىلتىر جاز ايلارىنىڭ ىشىندە ەڭ كوپ نەكە شىلدەدە تىركەلسە، بيىل ماۋسىم العا شىققان.
2025-جىلعى مالىمەت بويىنشا، العاش رەت نەكەگە تۇرعان ەرلەردىڭ ورتاشا جاسى 27,9 جاس، ال ايەلدەردىكى 25,3 جاس بولعان.
سونداي-اق بىلتىر نەكەلەردىڭ 68,1 پايىزى قالادا، 31,9 پايىزى اۋىلدىق جەرلەردە تىركەلگەن. نەكەگە تۇرعان جۇپتاردىڭ 80,4 پايىزى ءبىر ەتنوس وكىلدەرى بولسا، 19,6 پايىزى ءارتۇرلى ەتنوس وكىلدەرىنەن قۇرالعان.
قازاقستاندا وتباسى كۇنى قاشان اتالىپ وتەدى؟
قازاقستاندا وتباسى كۇنى جىل سايىن قىركۇيەكتىڭ ەكىنشى جەكسەنبىسىندە اتالىپ وتەدى. بۇل مەرەكە 2013-جىلى بەكىتىلگەن.
بيىل 7-13-قىركۇيەك ارالىعىندا ەلىمىزدە وتباسى اپتالىعى ءوتىپ جاتىر. اپتالىقتىڭ ءار كۇنى وتباسى قۇندىلىقتارىنا قاتىستى بەلگىلى ءبىر تاقىرىپقا ارنالعان. ولاردىڭ قاتارىندا ۇرپاقتار ساباقتاستىعى، سانالى تۇردە وتباسىن قۇرۋ، بالا دەنساۋلىعى مەن قاۋىپسىزدىگى، وتباسىلىق ءال-اۋقات جانە اتا-انا مەن بالانىڭ بىرگە ۋاقىت وتكىزۋى بار.