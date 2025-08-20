جەتى مىڭ مەتر بيىكتىكتە قالعان الپينيستتى ءبىر اپتادان بەرى قۇتقارا الماي جاتىر
استانا. قازاقپارات - 47 جاستاعى رەسەيلىك الپينيست ناتاليا ناگوۆيتسىنانىڭ 12-تامىزدا اياعى سىنىپ، سودان بەرى قىرعىزستانداعى جەڭىس شىڭىنىڭ توڭىرەگىندە (7439 م بيىكتىكتە) قالىپ قويعانى بەلگىلى بولدى، دەپ حابارلايدى DW.
ونىڭ جانىنداعى سەرىگى العاشقى مەديتسينالىق كومەگىن كورسەتىپ، كومەك ىزدەپ كەتكەن. كەلەسى كۇنى ەكى شەتەلدىك الپينيست ونىڭ ەۆاكۋاتسياسىن ۇيلەستىرە الماعاندىقتان ونى ۇيىقتايتىن قاپشىقپەن (سپالنىي مەشوك) وراپ، سول جەردە قالدىرعان.
قازىرگى ۋاقىتتا ونىڭ ازىق- تۇلىگى جوق، اۋىزسۋى دا از كورىنەدى. Mash تاۋدان ۇشىپ ءوتىپ جاتقان دروننان تۇسىرىلگەن ۆيدەونى جاريالادى. وسى ۆيدەوعا سۇيەنە وتىرىپ، قۇتقارۋشىلار ونىڭ ءتىرى ەكەنىن جانە جىرتىلعان شاتىردىڭ ىشىندە جاتقانىن انىقتادى. ءبىراق روليك قاشان تۇسىرىلگەنى كورسەتىلمەگەن.
رەن تەلەارناسىنىڭ سۇحباتشىسى، قىرعىزستاننىڭ توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگىنەن، ناتالياعا سوڭعى رەت جەتۋگە 16-تامىزدا تىرىسقانىن ايتتى. قيىن اۋا رايى سەبەپتى تىكۇشاق اپاتتى جاعدايدا قونۋعا ءماجبۇر بولدى. ەكيپاج مۇشەلەرى جاراقات الىپ، ولاردى ەكىنشى تىكۇشاقپەن ەۆاكۋاتسيالاۋ كەرەك بولدى. ال ەلدىڭ قورعانىس مينيسترلىگى «ينتەرفاكس» اگەنتتىگىنە بەرگەن مالىمەتىندە، الپينيستتى قۇتقارۋدىڭ سوڭعى ارەكەتى 17-تامىزدا بولعانىن حابارلادى.
كەلەسى رەت ناتالياعا كومەك كورسەتۋگە 20- تامىزدا اتتانادى. قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ ەكى تىكۇشاعى قازىر ۇشۋعا دايىن تۇر، ءبىراق اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنان - كۇشتى قار جاۋۋى مەن كورىنىس ناشار بولعاندىقتان ۇشا الماي جاتىر. ۆەدومستۆودان حابارلاعانداي، 11 -تامىزدان بەرى قىرعىزستان تاۋلارىنا ورمەلەۋ كەزىندە ەكى رەسەيلىك ازامات جانە ءبىر يتاليالىق ازامات قازا تاۋىپ، تاعى ءبىر رەسەيلىك پەن ءبىر نەمىس ازاماتى جاراقات الدى.
ناتاليانىڭ كۇيەۋى سەرگەي ناگوۆيتسىن 2021 -جىلدىڭ جازىندا قىرعىزستانداعى حان- تەڭگري شىڭىندا قايتىس بولدى. 6900 مەتر بيىكتىكتە الپينيس ينسۋلتكە ۇشىرادى. ونىڭ قاسىندا بولعان جۇبايى قۇتقارۋشىلاردىڭ ايتقاندارىن تىڭداماي، كۇيەۋىنسىز تومەن تۇسپەۋگە شەشىم قابىلدادى. سوڭىندا سەرگەي قازا تاپتى، ال ناتاليانى قۇتقارىپ قالدى. ءبىر جىلدان كەيىن ول قايتادان حان- تەڭگريگە شىعىپ، كۇيەۋىنە ارناپ ەسكەرتكىش تاقتايشا ورناتتى. الپينيست ءارى رەجيسسەر دميتري سينيتسين بۇل تۋرالى «حان- تەڭگريدە قالۋ» اتتى دەرەكتى فيلم تۇسىرگەن.