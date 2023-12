نيۋ-يوركتە اتىس بولىپ، 6 ادام مەرت بولدى - فوتو

استانا. قازاقپارات - نيۋ-يورك قالاسىندا جۇك كولىگى ءبىر توپ جاياۋ جۇرگىنشىلەردى باسىپ كەتىپ، ارتىنان وق جاۋدىرعان.

ناتيجەسىندە 6 ادام مەرت بولىپ، 15 ادام جاراقاتتاندى، دەپ حابارلايدى ا ۆ س ارناسى.

توتەنشە وقيعا نيۋ-يوركتىڭ مەكتەپتەرىنىڭ ءبىرىنىڭ ماڭىندا بولدى. جۇك كولىگىن مىنگەن ەر ادام، جاياۋ جۇرگىنشىلەردى باسىپ ءوتىپ، سوسىن كولىكتەن وق جاۋدىرعان.

قالا پوليتسياسىنىڭ وكىلى بۇل وقىس وقيعانى راستادى. كەيىن جەلىلەردى وقيعا ورنىنان تۇسىرىلگەن سۋرەتتەر جاريالاندى.

الدان الا مالىمەتتەرگە قاراعاندا، ادامدارعا شابۋىل جاساعان جۇك كولىگىنىڭ جۇرگىزۋشىسى ۇستالعان. وقيعانىڭ ءمان-جايى انىقتالۋدا.

BREAKING UPDATE: MAN IN PICKUP TRUCK MOWED DOWN MULTIPLE PEOPLE IN THE BIKE LANE OF WEST SIDE HWY, GOT OUT AND STARTED SHOOTING. pic.twitter.com/xFFAUGceuq