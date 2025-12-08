600 ميلليارد تەڭگەلىك زاڭسىز قۇمار ويىن سحەماسى بويىنشا توعىز ادام قاماۋعا الىندى
استانا. KAZINFORM — ونلاين- كازينوعا 600 ميلليارد تەڭگە شىعارعان ترانسشەكارالىق سحەما اشكەرەلەندى، دەپ حابارلايدى ق م ا باسپا ءسوز قىزمەتى.
قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگى زاڭسىز ويىن بيزنەسىن توقتاتۋ بويىنشا بەلسەندى جۇمىستى جالعاستىرىپ كەلەدى. قابىلدانعان شارالار ناتيجەسىندە ترانسشەكارالىق اۋدارىمداردىڭ اۋقىمدى سحەماسى اشكەرلەندى. وندا اقشا تولەم ۇيىمدارى ارقىلى وتكىزىلىپ، زاڭدى وپەراتسيالار رەتىندە جاسىرىنىپ، ونلاين-كازينونىڭ پايداسىنا شىعارىلعان.
قازاقستان اۋماعىندا ونلاين-كازينو قىزمەتىنە تولىق تىيىم سالىنعان. مۇنداي پلاتفورمالار سالىق تولەمەيدى، كليەنتتەردى سايكەستەندىرمەيدى، بالالار مەن جاستاردى بەلسەندى تۇردە تارتادى، سونداي-اق حالىقتىڭ مورالدىق جانە پسيحيكالىق دەنساۋلىعىنا ەلەۋلى زيان كەلتىرەدى.
سحەمانى جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن فينتەح- سەرۆيستەردىڭ يەلەرى بۋكمەكەرلىك كەڭسەلەرمەن جاسالعان جالعان شارتتار نەگىزىندە الىنعان «سۇر» POS- تەرمينالدار مەن Terminal ID قولدانعان. قازىر زاڭسىز وپەراتسيالاردىڭ انىقتالعان كولەمى 600 ميلليارد تەڭگەدەن اسادى.
قۇقىققا قارسى ارەكەتكە 20 دان استام تولەم ۇيىمى، سونداي-اق ەكىنشى دەڭگەيلى بانكتەردىڭ جەكەلەگەن لاۋازىمدى تۇلعالارى تارتىلعان.
— سونىمەن قاتار ءتورت ونلاين- كازينوعا تەحنيكالىق قولداۋ كورسەتىپ، اقشا وپەراتسيالارى بويىنشا كەڭەس بەرگەن Call ورتالىقتىڭ قىزمەتى توقتاتىلدى. ونىڭ زاڭسىز جۇمىسىنا قازاقستان، رەسەي، بەلارۋس، يسپانيا جانە ۆەتنام ازاماتتارىنان قۇرالعان 120 ادام تارتىلعان. بۇدان بولەك، Call ورتالىق ۇيىمداستىرۋشىلارى كريپتوۆاليۋتا ارقىلى قاراجات قابىلداپ، شىعارۋدى جۇزەگە اسىرعان گەمبلينگ نەگىزىندەگى سەرىكتەستىك باعدارلاماسىن قۇرعان. ونىڭ اينالىمى 200 ميلليون USDT- تەن اسىپ ءتۇستى، - دەلىنگەن ق م ا حابارلاماسىندا.
اتالعان ءىس-شارالاردى جۇزەگە اسىرۋ بارىسىندا 70 تەن استام ءتىنتۋ جۇرگىزىلىپ، زاتتاي دالەلدەمەلەر تاركىلەندى.
— سوت سانكتسياسىمەن، ولاردىڭ ىشىندە «تولەم ۇيىمدارى قاۋىمداستىعى» ز ت ب باسشىسىنىڭ كەڭەسشىسى بار توعىز تۇلعاعا قاماۋعا الۋ تۇرىندەگى بۇلتارتپاۋ شاراسى قولدانىلدى. قازىرگى ۋاقىتتا ولاردىڭ ىشىندە شەتەل ازاماتتارى بار سەگىز ادامدى حالىقارالىق ىزدەۋگە جاريالاۋ ءۇشىن ماتەريالدار دايىندالىپ جاتىر. ق پ ك- ءنىڭ 201-بابىنا سايكەس وزگە اقپارات جاريالاۋعا جاتپايدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
اگەنتتىك جەكە جانە زاڭدى تۇلعالاردى زاڭسىز قۇمار ويىنداردى ىلگەرىلەتۋگە قاتىسۋعا جول بەرىلمەيتىنى جونىندە تاعى دا قاتاڭ ەسكەرتەدى.
— ونلاين- كازينو قىزمەتى زاڭدى بۇزىپ قانا قويماي، لۋدومانيانىڭ تارالۋىنا سەبەپ بولادى. وسىعان بايلانىستى زاڭسىز قۇمار ويىندارعا كومەك كورسەتۋگە باعىتتالعان كەز كەلگەن ارەكەت قىلمىستىق قىزمەتتى ۇيىمداستىرۋعا جاردەمدەسۋ رەتىندە باعالانىپ، ءسوزسىز قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىككە اكەپ سوعادى، - دەلىنگەن ۆەدومستۆو تاراتقان اقپاراتتا.
بۇدان بۇرىن ونلاين- كازينو جارناماسىن شەكتەۋ جانە ونىمدەردى سيفرلىق تاڭبالاۋ ۇسىنىلدى.