600 گە جۋىق شارا: قىرعىزستاندا كوشپەندىلەر ويىندارىنا دايىندىق قىزۋ ءجۇرىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - قىرعىزستاندا VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنا دايىندىق جۇمىستارى سوڭعى كەزەڭگە ءوتتى.
سپورتتىق، مادەني جانە عىلىمي باعدارلامالاردىڭ نەگىزگى شارالارى 1-6-قىركۇيەك ارالىعىندا ىستىقكول وبلىسىندا وتەدى، دەپ حابارلايدى كابار.
قازىر حالىقارالىق شاراعا قاتىسۋشىلار مەن قوناقتاردى قابىلداۋعا ارنالعان ينفراقۇرىلىم بىردەن التى نەگىزگى نىساندا ازىرلەنىپ جاتىر. بۇل تۋرالى «كابار» اگەنتتىگىنە قىرعىزستان مادەنيەت، اقپارات جانە جاستار ساياساتى مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى ۋرمات مايرامبەك ۋۋلۋ مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، بيىل دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنا كەلەتىن قوناقتاردىڭ قاراسى قالىڭ بولادى دەپ كۇتىلۋدە. سوندىقتان دايىندىق كەزىندە نەگىزگى نىساندارمەن قاتار، سانيتارلىق ايماقتاردى ۇيىمداستىرۋدان باستاپ كەلۋشىلەردىڭ قوزعالىسىنا دەيىنگى بارلىق ۇساق-تۇيەككە دە ءمان بەرىلىپ وتىر.
- بيىل VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنا كەلەتىن قوناقتاردىڭ سانى كوپ بولاتىنىن تۇسىنەمىز. سوندىقتان ءاربىر ەلەمەنتكە، ءاربىر قوناققا نازار اۋدارىپ، بارىنشا قولايلى جاعداي جاساۋعا تىرىسىپ جاتىرمىز،-دەدى ول.
«قۇرمانجان داتقا» - كوشپەندىلەر وركەنيەتىنىڭ ورتالىعى
نەگىزگى نىسانداردىڭ ءبىرى - ورنوك اۋىلىندا ورنالاسقان قۇرمانجان داتكا اتىنداعى كوشپەندىلەر وركەنيەتى ورتالىعى. مۇندا Art-Lab جانە عىلىمي كونفەرەنتسيالار ۇيىمداستىرىلادى.
ۋرمات مايرامبەك ۋۋلىنىڭ ايتۋىنشا، قازىر نىسانداعى ينفراقۇرىلىمدىق جۇمىستار اياقتالۋعا جاقىن. قاجەتتى نىسانداردىڭ قۇرىلىسى، ونىڭ ىشىندە قوسىمشا سانيتارلىق ايماقتاردى جاساۋ جۇمىستارى اياقتالىپ كەلەدى.
- ينفراقۇرىلىمنان باستاپ قوناقتارعا جاسالاتىن جاعدايعا دەيىن ءاربىر ەلەمەنتتى قاراستىرىپ جاتىرمىز. مۇندا دايىندىق جۇمىستارى وتە جاقسى ءجۇرىپ جاتىر، نەگىزگى قۇرىلىس جۇمىستارى اياقتالۋعا جاقىن،-دەدى ول.
«رۋح وردو» ورتالىعىندا ءتۇرلى حالىقتاردىڭ مۋزىكالىق مۇراسى تانىستىرىلادى
ەكىنشى نىسان - شىڭعىس ايتماتوۆ اتىنداعى «رۋح وردو» مادەني ورتالىعى. مۇندا ءداستۇرلى مۋزىكالىق اسپاپتار مەن ۆوكالدىق ونەر بايقاۋلارى وتەدى.
ۇيىمداستىرۋشىلار 60-80 ەلدىڭ وكىلدەرى قاتىسادى دەپ كۇتۋدە. قاتىسۋشىلار ءوز حالىقتارىنىڭ ۇلتتىق مۋزىكالىق اسپاپتارىن تانىستىرىپ، ورىنداۋشىلىق جانە انشىلىك ونەرىن كورسەتەدى.
قازىر نىساندا ساحنا مەن دەكوراتسيالاردى دايىنداۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر. سونداي-اق اۋماققا كىرەبەرىستەن باستاپ شىعاتىن جەرگە دەيىن كەلۋشىلەرگە قولايلى جاعداي جاساۋعا كوڭىل بولىنگەن.
چولپون-اتا يپپودرومىندا «كوشپەندىلەر ءۇنى» بايقاۋى وتەدى
ءۇشىنشى نەگىزگى نىسان - چولپون-اتا قالاسىنداعى يپپودروم. ۇلكەن ارەنادا وزىندىك ەرەكشەلىگى بار داۋىستارىمەن تانىلعان انشىلەر قاتىساتىن «كوشپەندىلەر ءۇنى» بايقاۋى وتەدى.
قىرعىزستان اتىنان دا ىرىكتەۋ كەزەڭدەرىنەن وتكەن ونەرپازدار قاتىسادى.
قازىر يپپودرومداعى نەگىزگى جوندەۋ جۇمىستارى اياقتالعان. اتاپ ايتقاندا، كورەرمەندەرگە قولايلى جاعداي جاساۋ ءۇشىن كىرەبەرىس ايماقتارى مەن ورىندار جاڭارتىلىپ جاتىر.
كوكپار مەن كوكبورىگە 10 مىڭ كورەرمەنگە ارنالعان تريبۋنا ورناتىلدى
چولپون-اتا يپپودرومىنىڭ جانىندا تاعى ءبىر جاڭا نىسان ورنالاسقان. مۇندا 10 مىڭ كورەرمەنگە ارنالعان جىلجىمالى تريبۋنا ورناتىلدى. ونى مادەنيەت مينيسترلىگى پرەزيدەنت سادىر جاپاروۆتىڭ قولداۋىمەن ساتىپ العان.
بۇل الاڭدا كوكبورى جانە كوكپار جارىستارى وتەدى.
ۋرمات مايرامبەك ۋۋلىنىڭ ايتۋىنشا، جاڭا تريبۋنا كورەرمەندەرگە جارىستاردى الدەقايدا جاقىننان تاماشالاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
- بۇعان دەيىن يپپودرومدا كورەرمەندەر كوكبورى مەن كوكپاردى 100-150 مەتر قاشىقتىقتان تاماشالايتىن. ەندى جىلجىمالى تريبۋنانىڭ ارقاسىندا جارىستى شامامەن 10 مەتر جەردەن كورە الادى،- دەدى ول.
نىسانداردا قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ جۇمىسى كۇشەيتىلدى. ءىس-شارالارعا ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ ەلدىڭ بارلىق وڭىرىنەن قىزمەتكەرلەرى تارتىلادى.
بوستەريدە ەتنو-ءسان كورسەتىلىمى وتەدى
بەسىنشى نىسان - بوستەري اۋىلىنداعى «دوردوي نوماد» امفيتەاترى. مۇندا ەتنيكالىق ءسان بايقاۋى ۇيىمداستىرىلادى.
وعان 80-100 ەلدىڭ وكىلدەرى قاتىسادى دەپ كۇتىلۋدە. قازىر امفيتەاتردا ينفراقۇرىلىمدى بەيىمدەۋ جانە جاڭارتۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.
قىرچىن ەتنو-بازار مەن ەتنو-اس ۇيگە دايىندالىپ جاتىر
ويىنداردىڭ ەڭ اۋقىمدى الاڭى - قىرچىن جايلاۋى. مۇندا ەكى ۇلكەن تاقىرىپتىق قالاشىقتىڭ قۇرىلىسى اياقتالۋعا جاقىن.
ءبىرىنشىسى - ەتنو-بازار. مۇندا كاسىپكەرلەر قوناقتارعا كادەسىيلار، ۇلتتىق قولونەر بۇيىمدارى جانە باسقا دا قولدان جاسالعان ونىمدەردى ۇسىنادى.
ەكىنشىسى - ەتنو-اس ءۇي. مۇندا تانىمال قىرعىز مەيرامحانالارى مەن ۇلتتىق تاعام دايىنداۋشىلار ورنالاسىپ، شەبەرلىك ساباقتارىن وتكىزىپ، قوناقتاردى ۇلتتىق تاعام ازىرلەۋ داستۇرىمەن تانىستىرادى.
سونىمەن قاتار قىرچىن اۋماعىندا كيىز ۇيلەر تىگىلىپ، قىرعىزستاننىڭ جەتى وبلىسى وزدەرىنىڭ وردولارىن ورنالاستىرادى. ءارتۇرلى ۇيىمدار دا ءوز وردولارىن تانىستىرادى.
جالپى التى كۇن ىشىندە التى نەگىزگى نىساندا 600 گە جۋىق مادەني ءىس-شارا وتكىزۋ جوسپارلانعان.
وسىعان دەيىن قىرعىزستانداعى كوشپەندىلەر ويىندارىنا كورەرمەندەردى 300 اۆتوبۋس تەگىن جەتكىزەتىنىن جازعانبىز.
سونىمەن قاتار، VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنا كىرۋ قۇنى بەلگىلى بولدى.