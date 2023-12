قىس مەزگىلىندە سىزگە قاجەت 5 دارۋمەن

نۇر- سۇلتان. قازاقپارات - قىستا ۇنەمى شارشاپ جۇرمەس ءۇشىن جانە اۋرۋعا توتەپ بەرەتىن دارۋمەندەر ءسىزدىڭ اعزاڭىزعا اسا قاجەت.

ۆيتامين C - قىستا ادام اعزاسىندا تاپشى بولادى، سوندىقتان ۇنەمى سۋىق ءتيىپ جاتادى. اعزادا C ۆيتامينى جەتكىلىكتى بولۋ ءۇشىن اپەلسين، قىزاناق، بولگار بۇرىشىن جەۋ كەرەك. اشىتىلعان قىرىققاباتتا دا C دارۋمەنى وتە كوپ.

B توبىنداعى ۆيتاميندەر - ەگەر ولار جەتكىلىكسىز بولسا، وندا ءسىزدىڭ ەرنىڭىز جارىلىپ، تىرناقتارىڭىز بەن شاشتارىڭىز سىنعىش بولادى. سونداي- اق بۇل توپتىڭ دارۋمەندەرى جەتىسپەسە، ءسىز ءجيى اشۋعا بوي الدىراسىز. بۇعان جول بەرمەۋ ءۇشىن كۇرىشتى، جۇمىرتقانى، ءسۇت ونىمدەرىن، جاڭعاقتاردى، قاراقۇمىق پەن قىزىلشانى جەۋ كەرەك.

E دارۋمەنى - ول جاسۋشالاردى وتتەگىمەن قامتاماسىز ەتەدى، جوعارى پسيحيكالىق سترەستى جەڭۋگە كومەكتەسەدى، سونداي- اق دەنەنى جۇيكە بۇزىلۋىنان جانە سترەستەن قورعايدى. بۇل سىزگە مىندەتتى تۇردە كەرەك. E ۆيتامينىن جەتكىلىكتى الۋ ءۇشىن قىرىققابات، شپينات، مايسىز ەت، وسىمدىك مايى مەن جۇمىرتقانى كوبىرەك پايدالانعان ءجون.

D ۆيتامينى - ول كۇننىڭ بولماۋىنا بايلانىستى جەتىسپەيدى. جازعا دەيىن قالىپتى ءومىر ءسۇرۋ ءۇشىن بۇل دارۋمەندى ءسۇت ونىمدەرىنەن، بالىق مايىنان جانە ۋىلدىرىقتى كوپ جەۋ ارقىلى ءسىڭىرۋ كەرەكپىز.

A دارۋمەنى. ول وتە پايدالى، ويتكەنى كورۋ قابىلەتىنە جاۋاپ بەرەدى، شاش پەن تىرناقتىڭ كۇيىن جاقسارتادى، سونىمەن قاتار يممۋندىق جۇيەنى نىعايتادى. ول سۇتتە، بالىقتا، سابىزدە، اقجەلكەندە، ورىكتە جانە جۇمىرتقادا كوپ كەزدەسەدى.