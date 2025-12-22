«500 مىڭنان اسا كولىك ءجۇر»: استانادا كەپتەلىستى ازايتۋ ءۇشىن قانداي شارا قولعا الىندى
استانا. KAZINFORM - استانا قالاسىنىڭ اكىمى جەڭىس قاسىمبەك ەلوردا جولدارىنداعى كەپتەلىستى ازايتۋ ءۇشىن قانداي شارالار قابىلدانىپ جاتقانىن ايتتى.
اكىمنىڭ ايتۋىنشا، قالادا 437 مىڭ اۆتوكولىك تىركەلگەن. وعان قوسا، كۇن سايىن قالاعا 90 مىڭ ترانزيتتىك كولىك كىرەدى.
- ەڭ كوپ كەپتەلىس تاڭعى جانە كەشكى قاربالاس ۋاقىتتا، اسىرەسە، ەسىل جانە نۇرا اۋداندارىندا، كوپىرلەرگە كىرەبەرىستەردە، سونداي-اق ماڭگىلىك ەل، قابانباي باتىر، تۇران داڭعىلدارىندا، سارايشىق، قونايەۆ، دوستىق كوشەلەرىندە بايقالىپ وتىر. ماسەلەنى شەشۋ ءۇشىن اكىمدىك جول-كولىك ينفراقۇرىلىمىن جاقسارتۋعا ارنالعان ەگجەي-تەگجەيلى جول كارتاسىن ازىرلەدى، - دەدى ج. قاسىمبەك ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن بريفينگتە.
بۇل رەتتە قىسقا مەرزىمدى شارالار دا ءوز ناتيجەسىن بەرگەن. ەسىل جانە نۇرا اۋداندارىندا ورنالاسقان مەملەكەتتىك ورگاندار مەن ۇلتتىق كومپانيالاردىڭ (39 مىڭ قىزمەتكەر) جۇمىس كەستەسى وزگەرتىلدى.
- بۇل كەستە قازان ايىنان باستاپ تولىق كولەمدە قولدانىسقا ەندى، سونىڭ ناتيجەسىندە تاڭعى جانە كۇندىزگى ۋاقىتتاعى جاعداي جاقساردى. قاربالاس ساعاتتاردا قوزعالىس جىلدامدىعى 10-15 پايىزعا ارتتى، بۇل جولداردىڭ وتكىزۋ قابىلەتىنىڭ ارتقانىن كورسەتەدى. نەگىزگى ماگيسترالدارداعى جۇكتەمە 5-10 پايىزعا تومەندەدى. مىسالى، قىركۇيەك ايىنىڭ باسىندا ماڭگىلىك ەل داڭعىلىنان تاڭعى قاربالاس ۋاقىتتا 4152 اۆتوكولىك وتسە، جۇمىس كەستەسى وزگەرگەن سوڭ، وتكىزۋ قابىلەتى ساعاتىنا 4420 كولىككە دەيىن ارتتى، ال ورتاشا قوزعالىس جىلدامدىعى 2 ك م/ساعاتقا ءوستى، - دەيدى ەلوردا اكىمى.
تۇران داڭعىلى بويىنشا قىسقا مەرزىمدى شارالاردىڭ ارقاسىندا تاڭعى قاربالاس ۋاقىتتا كولىكتەر سانى 1174 كە ارتتى، ورتاشا جىلدامدىق 3 ك م/ساعاتقا دەيىن ءوستى. سونداي-اق سارايشىق، قونايەۆ، دوستىق جانە سىعاناق كوشەلەرىندە دە وڭ وزگەرىستەر بايقالدى.
الايدا كەشكى ۋاقىتتا كەپتەلىس ساقتالىپ وتىر، اسىرەسە نەگىزگى شىعۋ جولدارى مەن كوپىرلەردە. كەشكى قاربالاس ۋاقىتتا قوزعالىس جىلدامدىعى وزگەرىسسىز قالىپ، قوزعالىس قارقىنى 4 پايىزعا عانا ارتقان.
- قازىرگى ۋاقىتتا قوعامدىق كولىكپەن جاسالاتىن ساپارلار ۇلەسى 43 پايىزدى قۇرايدى. ءبىز بۇل كورسەتكىشتى 65 پايىزعا دەيىن جەتكىزۋدى كوزدەپ وتىرمىز. بۇل كولىك جۇيەسى ەڭ دامىعان قالالاردىڭ دەڭگەيىنە سايكەس كەلەدى، وندا بۇل ۇلەس 70-80 پايىز شاماسىندا. بيىل تاۋلىكتىك جولاۋشىلار اعىنى 1,1 ميلليون ادامعا جەتتى. بۇل 2024-جىلمەن سالىستىرعاندا 37 پايىزعا كوپ. قالا تۇرعىندارىنىڭ 96 پايىزى ايالدامالارعا جاياۋ جەتە الادى، - دەپ تولىقتىردى ج. قاسىمبەك.
بيىل ەلوردادا 422 اۆتوبۋس ساتىپ الىندى، اۆتوپارك 1749 اۆتوبۋسقا دەيىن ۇلعايدى. سوڭعى ەكى جىلدا جىلجىمالى قۇرامنىڭ جارتىسىنا جۋىعى جاڭارتىلعان.
- Bus Lane جۇيەسى قازىردىڭ وزىندە 140 شاقىرىم اۋماقتى قامتيدى، كەلەسى جىلى تاعى 30 شاقىرىم قوسىلادى. 2026-جىلى كوممۋنالدىق جانە جەكە اۆتوپاركتەرگە تاعى 485 اۆتوبۋس جەتكىزىلەدى، ولاردىڭ 10 پايىزى - ەلەكتروبۋستار. وسىلايشا، اۆتوپاركتەردەگى جىلجىمالى قۇرامنىڭ جالپى سانى 2100 گە جەتەدى، - دەدى جەڭىس قاسىمبەك.
بۇعان دەيىن جەڭىس قاسىمبەك استاناداعى جەڭىل رەلستى كولىك (LRT) جۇيەسى الداعى 1-2 ايدا ىسكە قوسىلاتىنىن ايتقان ەدى.
ايتا كەتەيىك، قاراشا ايىندا ەلورداداعى حالىق سانى 1,6 ميلليون ادامنان اسقان. بۇعان دەيىن جەڭىس قاسىمبەك قالانىڭ ينفراقۇرىلىمى قالاي جەتىلدىرىلەتىنىن ايتقان ەدى.