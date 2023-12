ميللياردەر شياڭگاڭداعى عيماراتىنىڭ ءبىر بولىگىن رەكوردتىق 5,2 ميلليارد دوللارعا ساتتى

استانا. قازاقپارات - ميللياردەر لي كاشينگكە تيەسىلى CK Asset Holdings Ltd كومپانياسى گونكونگتەگى C. H. M. T. فيرماسىنداعى The Center ءزاۋلىم عيماراتىنىڭ 75 پايىز بولىگىن ساتۋ تۋرالى كەلىسىمگە قول قويدى.

40,2 ميلليارد گونكونگ دوللارىنا (5,2 ميلليارد $) باعالانعان Peaceful Development Asia Property كەڭسەلىك جىلجىمايتىن مۇلىك ساۋداسى باعاسىندا رەكورد جاڭارتتى.

CK Asset- ءتىڭ كەلىسىمنەن تۇسكەن پايداسى 14,5 ميلليارد گونكونگ دوللارىن قۇرايدى، دەپ جازدى Bloomberg اگەنتتىگى.

73 قاباتتان تۇراتىن عيمارات شياڭگاڭنىڭ ورتالىق اۋدانىندا ورنالاسقان جانە قالا بويىنشا ەڭ بيىك عيماراتتاردىڭ بەسىنشىسى. ونىڭ ۇستىنە كەڭسەلىك جىلجىمايتىن مۇلىكتى جالعا بەرۋ بويىنشا بۇل قالا الەم بويىنشا ءبىرىنشى ورىندا تۇر.