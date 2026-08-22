46 جاستاعى رونالدينو 300- گولىن سوعۋ ءۇشىن كاسىبي فۋتبولعا قايتا ورالدى
استانا. KAZINFORM - برازيليا فۋتبولىنىڭ اڭىزى رونالدينو 46 جاسىندا يتاليانىڭ سەريا C ليگاسىندا وينايتىن «راۆەننا» كلۋبىنىڭ ويىنشىسى اتاندى، دەپ حابارلايدى ravenna football club سايتى.
كەلىسىم ماۋسىم ايىندا جاسالعان. ال 20-تامىزدا رونالدينو يتاليادا جانكۇيەرلەرگە رەسمي تۇردە تانىستىرىلدى. بۇدان بولەك، برازيليالىق فۋتبولشى كلۋبتىڭ ينۆەستورلارىنىڭ بىرىنە اينالدى.
جاڭا تۇستەر - سول باياعى كۇلكى. دوپپەن قايتادان بيلەپ، جاڭا ءارى ادەمى تاريح جازۋدى اسىعا كۇتىپ ءجۇرمىن. سيقىر باستالسىن! - دەدى رونالدينو.
«التىن دوپ» يەگەرى سەريا C تۋرنيرىنە قاتىسۋ ءۇشىن رەسمي تۇردە تىركەلۋى مۇمكىن.
ول «راۆەننا» ساپىندا ءبىر ويىن وتكىزۋى ىقتيمال. الايدا برازيليالىق فۋتبولشى ماۋسىمنىڭ العاشقى ماتچىندا «رەدجاناعا» قارسى الاڭعا شىقپايدى. رونالدينو ءوزى دە ويىنعا قاتىسۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتىپ، مانسابىنداعى 300-گولىن سوققىسى كەلەتىنىن جەتكىزدى.
فۋتبولشى سوڭعى رەسمي ماتچىن 2015-جىلى «فلۋمينەنسە» ساپىندا وتكىزگەن. ال 2018-جىلى كاسىبي مانسابىن اياقتاعانىن مالىمدەدى.
رونالدينو - 2002-جىلعى الەم چەمپيونى، چەمپيوندار ليگاسىنىڭ جەڭىمپازى جانە 2005-جىلعى «التىن دوپ» يەگەرى.
ول مانسابىندا «پاري سەن-جەرمەن»، «بارسەلونا» جانە «ميلان» كلۋبتارىنىڭ نامىسىن قورعاعان.