46 جالعان ديپلوم: ديپلومدار ەندى تەك QR كود پەن بىرەگەي ءنومىر ارقىلى تەكسەرىلەدى
استانا. KAZINFORM - عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى 1991 -جىلدان بەرى بەرىلگەن ديپلومداردىڭ دەرەكتەر بازاسىن قۇردى.
قازىرگى تاڭدا ينتەرنەت كەڭىستىگىندە جالعان ديپلومدار تۋرالى ءتۇرلى اقپارات كەڭىنەن تارالىپ جاتىر. قۇجاتتاردىڭ زاڭسىز اينالىمىنىڭ الدىن الۋ ماقساتىندا عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى 1991-جىلدان بەرى بەرىلگەن ديپلومداردىڭ دەرەكتەر بازاسىن قۇردى.
مينيسترلىك ءبىلىم بەرۋ تۋرالى قۇجاتتاردىڭ وزىندىك ۇلگىسىنىڭ مازمۇنىنا قويىلاتىن نەگىزگى تالاپتاردى، سونداي-اق جوعارى وقۋ ورىندارى تۇلەكتەرىنە ارنالعان وسىنداي قۇجاتتاردىڭ سەريالارىن بەكىتتى.
- ديپلومدار ارنايى مودۋل ارقىلى بىرەگەي نومىرلەر مەن QR كودتار بەرۋ جولىمەن قالىپتاستىرىلادى. جۇيەگە قول جەتكىزۋ قۇقىعى وسى مودۋلدە تىركەلگەن، رەسمي تۇردە جاۋاپتى ۋنيۆەرسيتەت قىزمەتكەرلەرىنە عانا بەرىلەدى.
ديپلومداردى گەنەراتسيالاۋ «جوعارى ءبىلىم بەرۋدىڭ ءبىرىڭعاي پلاتفورماسى» (ج ب ب پ) اقپاراتتىق جۇيەسىندەگى ءبىلىم الۋشىلار تۋرالى دەرەكتەر نەگىزىندە جۇزەگە اسىرىلادى. ەگەر ءبىلىم الۋشى تۋرالى اقپارات ج ب ب پ- دا بولماسا، ديپلوم ءنومىرىن قالىپتاستىرۋ مۇمكىن ەمەس.
وزىندىك ۇلگىدەگى ءبىلىم تۋرالى قۇجاتتاردا گەنەراتسيالانعان بىرەگەي ءنومىر مەن QR كود بولماعان جاعدايدا مۇنداي قۇجاتتار جارامسىز دەپ تانىلادى، - دەلىنگەن مينيسترلىك حابارلاماسىندا.
سونىمەن قاتار مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى جانە ىشكى ىستەر مينيسترلىگى جالعان ديپلومداردى دايىنداۋ جانە ساتۋ فاكتىلەرىن تۇراقتى تۇردە باقىلاپ، توقتاتىپ وتىرادى. قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 385 بابىنا سايكەس جالعان قۇجاتتاردى جاساۋ نەمەسە قولدانۋ ايىپپۇل سالۋعا، تۇزەۋ جۇمىستارىنا نەمەسە ەكى جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىن شەكتەۋ نە ايىرۋعا اكەپ سوعادى.
- بۇگىنگى تاڭدا 46 جالعان ديپلوم جانە ولاردى زاڭسىز دايىنداۋمەن اينالىسقان 20 ينتەرنەت-رەسۋرس انىقتالدى. ماتەريالدار ءى ءى م مەن م ا م- عا جولداندى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
سونىمەن قاتار جوعارى وقۋ ورىندارى دەرەكتەردى سيفرلاندىرۋ جۇمىسىن جالعاستىرادى، ال جۇمىس بەرۋشىلەر ديپلومنىڭ ءتۇپنۇسقالىعىن https://epvo.kz سەرۆيسى ارقىلى تەكسەرە الادى. ديپلومنىڭ ەلەكتروندىق نۇسقاسى ەلەكتروندىق ۇكىمەتتىڭ («سيفرلىق قۇجاتتار» ) موبيلدى قوسىمشاسىندا دا قولجەتىمدى.
ايتا كەتەلىك سپورت سالاسىندا جالعان ديپلوممەن ءناپاقى تاۋىپ جۇرگەن 260 تان استام ادام انىقتالعان ەدى.