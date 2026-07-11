قازاقستاندا 46 گرادۋسقا دەيىن اپتاپ ىستىق بولادى
استانا. قازاقپارات – 11-شىلدەدە قازاقستاننىڭ 17 وڭىرىندە ەسكەرتۋ جاريالاندى. سينوپتيكتەر اپتاپ ىستىق، نايزاعاي، بۇرشاق، جەل، شاڭدى داۋىل جانە جوعارى ءورت قاۋپى كۇتىلەتىنىن ەسكەرتتى، دەپ حابارلايدى «قازگيدرومەت» ر م ك.
مامانداردىڭ مالىمەتىنشە، ەلىمىزدىڭ ءبىرقاتار ايماعىندا اۋا تەمپەراتۋراسى 40 گرادۋستان جوعارى كوتەرىلەدى. ەڭ جوعارى كورسەتكىش ماڭعىستاۋ وبلىسىندا تىركەلۋى مۇمكىن.
- 11-17-شىلدە ارالىعىندا ماڭعىستاۋ وبلىسىندا كۇندىز وتە قاتتى ىستىق كۇتىلەدى، اۋا تەمپەراتۋراسى 43-46 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى. تۇركىستان وبلىسىندا 40-43 گرادۋس، قىزىلوردا وبلىسىندا 40-43 گرادۋس، ۇلىتاۋ وبلىسىندا 40-41 گرادۋسقا دەيىن اپتاپ ىستىق بولادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
اقتوبە وبلىسىندا تۇندە باتىستا، سولتۇستىكتە جانە شىعىستا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. كۇندىز باتىسى مەن ورتالىعىندا جاڭبىر، نايزاعاي، بۇرشاق جانە داۋىل كۇتىلەدى. جەلدىڭ ەكپىنى 18 م/س جەتەدى. 11-15-شىلدە كۇندەرى اۋا تەمپەراتۋراسى 35-39 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى.
الماتى وبلىسىنىڭ تاۋلى اۋداندارىندا وتكىنشى جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. جەل ەكپىنى 20 م/س جەتۋى مۇمكىن. 11-15-شىلدەدە كۇندىز 35-39 گرادۋس ىستىق كۇتىلەدى. 13-14-شىلدەدە قاتتى جاۋىن- شاشىنعا بايلانىستى وزەندەردە سۋ دەڭگەيى كوتەرىلىپ، جەكەلەگەن اۋماقتاردى سۋ باسۋ قاۋپى بار.
اباي وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە جاڭبىر، نايزاعاي جانە بۇرشاق كۇتىلەدى. جەلدىڭ ەكپىنى 28 م/س دەيىن كۇشەيەدى. 12-15-شىلدە ارالىعىندا كۇندىز 35-39 گرادۋس ىستىق بولادى.
اقمولا وبلىسىنىڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا وتكىنشى جاڭبىر، نايزاعاي جانە بۇرشاق بولۋى مۇمكىن. جەل ەكپىنى 20 م/س جەتەدى. 11-15-شىلدەدە كۇندىز 35-39 گرادۋس، باتىسى مەن وڭتۇستىگىندە 40 گرادۋسقا دەيىن قاتتى ىستىق بولجانىپ وتىر.
اتىراۋ وبلىسىنىڭ باتىسى، سولتۇستىگى جانە شىعىسىندا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. جەل 18 م/س دەيىن كۇشەيەدى. 11-16-شىلدەدە كۇندىز 35-39 گرادۋس ىستىق بولادى.
جامبىل وبلىسىنىڭ تاۋلى اۋداندارىندا جاڭبىر مەن نايزاعاي، سولتۇستىك- شىعىسىندا شاڭدى داۋىل كۇتىلەدى. جەل ەكپىنى 20 م/س جەتەدى. 11-14-شىلدەدە كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى 38-42 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى.
جەتىسۋ وبلىسىنىڭ تاۋلى ايماقتارىندا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. جەل 20 م/س دەيىن كۇشەيەدى. 11-17-شىلدە ارالىعىندا 35-39 گرادۋس ىستىق كۇتىلەدى.
باتىس قازاقستان وبلىسىندا جاڭبىر، نايزاعاي، بۇرشاق جانە ەكپىندى جەل بولجانادى. جەل جىلدامدىعى 20 م/س جەتەدى. كۇندىز 35-38 گرادۋس ىستىق بولادى.
قاراعاندى وبلىسىندا جەل ەكپىنى 15 م/س دەيىن كۇشەيەدى. 11-15-شىلدە ارالىعىندا كۇندىز 35-39 گرادۋس ىستىق ساقتالادى.
قوستاناي وبلىسىنىڭ باتىسى مەن سولتۇستىگىندە جاڭبىر، نايزاعاي، بۇرشاق جانە داۋىل كۇتىلەدى. جەل 20 م/س دەيىن كۇشەيەدى. 11-15-شىلدەدە كۇندىز 35-38 گرادۋس بولادى.
قىزىلوردا وبلىسىندا كۇندىز شاڭدى داۋىل كۇتىلەدى. جەل ەكپىنى 20 م/س جەتەدى. 11-شىلدەدە اۋا تەمپەراتۋراسى 40-43 گرادۋسقا، 12-15-شىلدەدە 40-42 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى.
پاۆلودار وبلىسىندا جاڭبىر مەن نايزاعاي كۇتىلەدى. جەل 20 م/س دەيىن كۇشەيەدى. 12-15-شىلدەدە كۇندىز 35-38 گرادۋس ىستىق بولادى.
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا جاڭبىر، نايزاعاي جانە تۇمان كۇتىلەدى. 12-15-شىلدەدە كۇندىز 35-39 گرادۋس ىستىق بولجانادى.
تۇركىستان وبلىسىنىڭ تاۋلى اۋداندارىندا جاڭبىر مەن نايزاعاي، باتىسى مەن سولتۇستىگىندە شاڭدى داۋىل كۇتىلەدى. جەل 20 م/س دەيىن كۇشەيەدى. 11-15-شىلدەدە كۇندىز 40-43 گرادۋس ىستىق بولادى.
شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە جاڭبىر، نايزاعاي جانە بۇرشاق بولجانادى. جەل ەكپىنى 23 م/س دەيىن جەتەدى. 12-16-شىلدە كۇندەرى 35-38 گرادۋس ىستىق بولادى.
استانادا 11-شىلدە كۇنى اۋا تەمپەراتۋراسى 35-37 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى.
الماتىدا 11-15-شىلدە ارالىعىندا 35-37 گرادۋس ىستىق كۇتىلەدى.
شىمكەنتتە اۋا تەمپەراتۋراسى 40-42 گرادۋسقا جەتەدى.
- انومالدى ىستىققا بايلانىستى ەلىمىزدىڭ ءبىرقاتار وڭىرىندە جوعارى جانە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى. ازاماتتارعا قاۋىپسىزدىك تالاپتارىن ساقتاۋعا كەڭەس بەرىلەدى، - دەپ ەسكەرتتى سينوپتيكتەر.