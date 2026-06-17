KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    43 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى: قاي وڭىردە قاتتى ىستىق بولادى؟

    استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت 18، 19، 20-ماۋسىمعا ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.

    اۋا رايى
    Фото: depositphotos.com

    اتموسفەرالىق فرونتتار وتۋىنە بايلانىستى قازاقستان اۋماعىندا اۋا رايى قۇبىلمالى بولادى. نايزاعاي ويناپ، وتكىنشى جاڭبىر جاۋادى.

    ەلدىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە، وڭتۇستىك-شىعىسىندا جانە ورتالىعىندا قاتتى جاڭبىر بولجانىپ وتىر. بۇرشاق جاۋىپ، جەل كۇشەيۋى دە مۇمكىن.

    19-20-ماۋسىمدا ەلىمىزدىڭ باتىسىندا اۋا تەمپەراتۋراسى 40-43 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلىپ، اپتاپ ىستىق بولادى. رەسپۋبليكانىڭ قالعان اۋماعىندا اۋا تەمپەراتۋراسى كۇرت وزگەرمەيدى.

    قوعام اۋارايى
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور