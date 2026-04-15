41 ميلليون يۋان پارا العان قىتايلىق شەنەۋنىككە سوت ۇكىمى شىقتى
استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ اسكەري ونەركاسىپ كاسىپورنى باسشىسىنىڭ بۇرىنعى ورىنباسارى پارا العانى ءۇشىن 13 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
قىتايدىڭ جەتەكشى اسكەري-ونەركاسىپتىك كاسىپورىندارىنىڭ ءبىرى - China South Industries Group Corporation كورپوراتسياسى باس ديرەكتورىنىڭ بۇرىنعى ورىنباسارى ليۋ ۆەيدۋن سەيسەنبى كۇنى پاراقورلىق ايىبى بويىنشا 13 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى.
مۇنداي ۇكىمدى قىتايدىڭ ورتالىق بولىگىندەگى حەنان پروۆينتسياسىنىڭ نانيان قالاسىنىڭ ورتا بۋىنداعى حالىق سوتى شىعاردى.
ۇكىمگە سايكەس، ايىپتالۋشىعا سونداي-اق 4 ميلليون يۋان (شامامەن 587 مىڭ ا ق ش دوللارى) كولەمىندە ايىپپۇل سالىندى. سونىمەن قاتار زاڭسىز جولمەن الىنعان قاراجات تاركىلەنەتىن بولدى.
تەرگەۋ مالىمەتىنشە، ليۋ ۆەيدۋن 1999-جىلدان 2025 -جىلعا دەيىن ءتۇرلى قىزمەتتەر اتقارا وتىرىپ، ءوزىنىڭ قىزمەتتىك وكىلەتتىگىن اسىرا پايدالانعان. ول كومپانيا قىزمەتىنە قاتىستى ماسەلە مەن مانساپتىق وسۋگە كومەكتەسكەنى ءۇشىن 41,39 ميلليون يۋاننان استام كولەمدە پارا العان.
ول وسى جىلدىڭ 16- قاڭتارىندا اشىق سوتتا قارالىپ، سوڭعى سوزىندە ءوز كىناسىن مويىنداپ، جاساعان ىسىنە وكىنەتىنىن بىلدىرگەن.
ايتا كەتەلىك قىتاي قارۋلى كۇشتەردەگى ساياسي ءتارتىپ پەن وقىتۋدى كۇشەيتپەك.