«400 ءتاتتى تاقپاق»: بالالارعا ارنالعان تاقپاقتار جيناعىنىڭ تانىستىرىلىمى ءوتتى
استانا. قازاقپارات - BOOKFEST 2025 فەستيۆالى اياسىندا بۇگىن ەلوردادا بەلگىلى قالامگەر بايانعالي ءالىمجانوۆتىڭ بالالارعا ارنالعان «400 ءتاتتى تاقپاق» اتتى تاقپاقتار جيناعىنىڭ تانىستىرىلىمى ءوتتى.
كىتاپتا وتان، وتباسى، انا ءتىلى، وقۋ-ءبىلىم، ادامگەرشىلىك قۇندىلىقتار، مەرەكەلەر، قازاقتىڭ تىيىم سوزدەرى سىندى بالالارعا ارنالعان ءتۇرلى تاقىرىپتار قامتىلعان.
- بۇل ەڭبەگىم بالالار ءۇشىن قۇندى رۋحاني ازىق بولادى دەپ ويلايمىن. ءۇشىنشى رەت باسىلىپ، تاراتىلىپ جاتىر. ومىردەن الىنعان قىسقا-نۇسقا، ءتاتتى تاقپاقتار. بالالاردى تەلەفوننان الىستاتىپ، كىتاپ وقۋعا باۋلۋىمىز قاجەت. «400 ءتاتتى تاقپاق» كىتابىندا بالالارعا قاجەتتى بارلىق تاقىرىپ قامتىلعان. جيناق اتا-انالارعا، بالاباقشا تاربيەشىلەرىنە جانە باستاۋىش سىنىپ مۇعالىمدەرىنە ارنالعان تاپتىرماس كومەكشى قۇرال. انا ءتىلىمىزدى بالالاردىڭ ساناسىنا ءسىڭىرىپ، ونىڭ قاسيەتىن سەزىنىپ وسۋىنە وتە پايدالى كىتاپ، - دەيدى اقىن بايانعالي ءالىمجانوۆ.
جيناققا ەنگەن ولەڭدەر وقۋعا جەڭىل، جاتتاۋعا ىڭعايلى جانە ەستە تەز ساقتالادى. سونداي-اق كىتاپ اسەم سۋرەتتەرمەن بەزەندىرىلگەن.
ايتا كەتەيىك، جىل سايىن مىڭداعان وقىرماندى بىرىكتىرەتىن BOOKFEST بيىل دا اۋقىمدى باعدارلاما ۇسىندى:
• ۇزدىك كىتاپتار جەڭىلدىك باعامەن؛
• سىيلىقتار مەن توسىن سىيلار ۇتىسى؛
• وتاندىق جانە شەتەلدىك اۆتورلارمەن كەزدەسۋلەر؛
• تانىمال كاسىپكەرلەرمەن اشىق سۇحباتتار؛
• شەبەرلىك ساعاتتارى، دارىستەر جانە اۆتوگراف-سەسسيالار.
BOOKFEST 2025 فەستيۆالى اياسىندا تەك كىتاپ ساتىپ الۋ مۇمكىندىگى عانا ەمەس، ءارتۇرلى جاستاعى ادامداردى بىرىكتىرەتىن ۇلكەن ادەبي ورتا قالىپتاسادى. فەستيۆالدىڭ باستى ماقساتى - وقىرمانداردى الەمدىك ادەبي جاۋھارلارمەن تانىستىرۋ، وقۋ مادەنيەتىن كۇندەلىكتى ءومىر سالتىنا اينالدىرۋ جانە وتاندىق اۆتورلاردى قولداۋ.
قازان ايىندا بۇكىل قازاقستان بويىنشا كىتاپ فەستيۆالى وتەتىنىن جازعان بولاتىنبىز.
اۆتور ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى