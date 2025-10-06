ق ز
    «400 ءتاتتى تاقپاق»: بالالارعا ارنالعان تاقپاقتار جيناعىنىڭ تانىستىرىلىمى ءوتتى

    استانا. قازاقپارات - BOOKFEST 2025 فەستيۆالى اياسىندا بۇگىن ەلوردادا بەلگىلى قالامگەر بايانعالي ءالىمجانوۆتىڭ بالالارعا ارنالعان «400 ءتاتتى تاقپاق» اتتى تاقپاقتار جيناعىنىڭ تانىستىرىلىمى ءوتتى.

    «400 тәтті тақпақ»: балаларға арналған тақпақтар жинағының таныстырылымы өтті
    Фото: Ризабек Нүсіпбекұлы/Kazinform

    كىتاپتا وتان، وتباسى، انا ءتىلى، وقۋ-ءبىلىم، ادامگەرشىلىك قۇندىلىقتار، مەرەكەلەر، قازاقتىڭ تىيىم سوزدەرى سىندى بالالارعا ارنالعان ءتۇرلى تاقىرىپتار قامتىلعان.

    - بۇل ەڭبەگىم بالالار ءۇشىن قۇندى رۋحاني ازىق بولادى دەپ ويلايمىن. ءۇشىنشى رەت باسىلىپ، تاراتىلىپ جاتىر. ومىردەن الىنعان قىسقا-نۇسقا، ءتاتتى تاقپاقتار. بالالاردى تەلەفوننان الىستاتىپ، كىتاپ وقۋعا باۋلۋىمىز قاجەت. «400 ءتاتتى تاقپاق» كىتابىندا بالالارعا قاجەتتى بارلىق تاقىرىپ قامتىلعان. جيناق اتا-انالارعا، بالاباقشا تاربيەشىلەرىنە جانە باستاۋىش سىنىپ مۇعالىمدەرىنە ارنالعان تاپتىرماس كومەكشى قۇرال. انا ءتىلىمىزدى بالالاردىڭ ساناسىنا ءسىڭىرىپ، ونىڭ قاسيەتىن سەزىنىپ وسۋىنە وتە پايدالى كىتاپ، - دەيدى اقىن بايانعالي ءالىمجانوۆ.

    ا
    Фото: Ризабек Нүсіпбекұлы/Kazinform

    جيناققا ەنگەن ولەڭدەر وقۋعا جەڭىل، جاتتاۋعا ىڭعايلى جانە ەستە تەز ساقتالادى. سونداي-اق كىتاپ اسەم سۋرەتتەرمەن بەزەندىرىلگەن.

    ايتا كەتەيىك، جىل سايىن مىڭداعان وقىرماندى بىرىكتىرەتىن BOOKFEST بيىل دا اۋقىمدى باعدارلاما ۇسىندى:

    • ۇزدىك كىتاپتار جەڭىلدىك باعامەن؛

    • سىيلىقتار مەن توسىن سىيلار ۇتىسى؛

    • وتاندىق جانە شەتەلدىك اۆتورلارمەن كەزدەسۋلەر؛

    • تانىمال كاسىپكەرلەرمەن اشىق سۇحباتتار؛

    • شەبەرلىك ساعاتتارى، دارىستەر جانە اۆتوگراف-سەسسيالار.

    Баянғали Әлімжанов
    Фото: Ризабек Нүсіпбекұлы/Kazinform

    BOOKFEST 2025 فەستيۆالى اياسىندا تەك كىتاپ ساتىپ الۋ مۇمكىندىگى عانا ەمەس، ءارتۇرلى جاستاعى ادامداردى بىرىكتىرەتىن ۇلكەن ادەبي ورتا قالىپتاسادى. فەستيۆالدىڭ باستى ماقساتى - وقىرمانداردى الەمدىك ادەبي جاۋھارلارمەن تانىستىرۋ، وقۋ مادەنيەتىن كۇندەلىكتى ءومىر سالتىنا اينالدىرۋ جانە وتاندىق اۆتورلاردى قولداۋ.

    قازان ايىندا بۇكىل قازاقستان بويىنشا كىتاپ فەستيۆالى وتەتىنىن جازعان بولاتىنبىز.

    اۆتور ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى

    مادەنيەت
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
