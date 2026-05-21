قىرىقتان استام نوتاريۋس ليتسەنزياسىنان ايىرىلدى - ۆيتسە-مينيستر
استانا. KAZINFORM - ادىلەت ۆيتسە-ءمينيسترى بوتاگوز جاقسەلەكوۆا ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا نوتاريۋستاردىڭ قانداي زاڭ تالاپتارىن ءجيى بۇزاتىنىن ايتتى.
- شىنىمەن دە اتقارۋشىلىق جازبالارمەن بايلانىستى كوپتەگەن زاڭ بۇزۋ فاكتىسى انىقتالعان ەدى. اتقارۋشىلىق جازبالار تەك داۋسىز مامىلەلەر بويىنشا عانا ءىس جۇرگىزۋ كەرەك. ال زاڭ بۇزعان نوتاريۋستار جالعان قۇجاتتار مەن دالەلدەنبەگەن فاكتىلەر نەگىزىندە، اۋماقتىق قاعيداتتى ساقتاماي شەشىم اتقارۋشىلىق جازبا راسىمدەگەن، - دەدى ول دەپۋتات ابزال قۇسپاننىڭ سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
ونىڭ سوزىنشە، زاڭ بۇزعان نوتاريۋستاردىڭ ءبارى ءتيىستى جازاسىن العان.
- ءسىز ايتىپ وتىرعان 2022-23 -جىلداردى قامتىعان تەكسەرۋ كەزىندە 122 نوتاريۋس جاۋاپقا تارتىلدى. سونىڭ ىشىندە 40 تان استام ليتسەنزيا قايتارىپ الدىق. 20 عا جۋىق ليتسەنزيا ۋاقىتشا توقتاتىلدى. 50 گە جۋىق نوتاريۋس تارتىپتىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى،- دەدى بوتاگوز جاقسەلەكوۆا.
بۇعان دەيىن نوتاريۋستاردىڭ قىزمەتى بويىنشا جاڭا باقىلاۋ ءتىزىمى بەكىتىلگەنىن جازعان ەدىك.