40 گرادۋس ىستىق پەن داۋىل: قازاقستاندا اۋا رايى كۇرت وزگەرەدى
استانا. قازاقپارات – 4-تامىزدا قازاقستاننىڭ 17 وبلىسىندا داۋىلدى ەسكەرتۋ جاريالاندى. بۇل تۋرالى «قازگيدرومەت» ر م ك ءمالىم ەتتى.
سينوپتيكتەردىڭ مالىمەتىنشە، ەلىمىزدىڭ ءبىرقاتار وڭىرىندە جاڭبىر، نايزاعاي، قاتتى جەل، بۇرشاق جانە داۋىل كۇتىلەدى. كەيبىر ايماقتاردا اۋا تەمپەراتۋراسى 35-40 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلىپ، ءورت قاۋپى جوعارى دەڭگەيدە ساقتالادى.
الماتى وبلىسىندا تاۋلى جانە كەيبىر سولتۇستىك، باتىس، وڭتۇستىك اۋدانداردا جاڭبىر، نايزاعاي، كەي ۋاقىتتا قاتتى جاۋىن، بۇرشاق پەن داۋىل بولادى. جەلدىڭ ەكپىنى 17-22 م/س، شىعىس بولىگىندە كەي كەزدەرى 25 م/س-قا دەيىن جەتۋى مۇمكىن. وبلىستىڭ ءبىرقاتار اۋماعىندا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى. الماتى قالاسىندا دا جاڭبىر مەن نايزاعاي كۇتىلەدى، جەل ەكپىنى 17 م/س-قا دەيىن كۇشەيەدى.
جەتىسۋ وبلىسىندا جاڭبىر، نايزاعاي، تاۋلى ايماقتاردا قاتتى جاۋىن، بۇرشاق پەن داۋىل بولجانادى. الاكول ماڭىندا جەلدىڭ ەكپىنى 23-28 م/س-قا جەتۋى مۇمكىن. ءوڭىردىڭ سولتۇستىك، شىعىس جانە ورتالىق بولىكتەرىندە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
ۇلىتاۋ، قاراعاندى، سولتۇستىك قازاقستان، جامبىل، اقمولا، پاۆلودار، شىعىس قازاقستان، اباي، تۇركىستان، قوستاناي، قىزىلوردا جانە اقتوبە وبلىستارىندا دا جاڭبىر، نايزاعاي، قاتتى جەل، كەي جەرلەردە بۇرشاق پەن داۋىل كۇتىلەدى.
ماڭعىستاۋ وبلىسىندا كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى 38 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى.
اتىراۋ وبلىسىندا قاتتى ىستىق بولىپ، اۋا تەمپەراتۋراسى 35-38 گرادۋسقا جەتەدى.
باتىس قازاقستان وبلىسىندا دا كۇندىز 35-38 گرادۋس ىستىق بولادى.
شىعىس قازاقستان جانە اباي وبلىستارىندا اۋا تەمپەراتۋراسى 35-38 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلۋى مۇمكىن.
تۇركىستان وبلىسىندا شاڭدى داۋىل بولۋى ىقتيمال. شىمكەنت پەن تۇركىستان قالالارىندا جاڭبىر، نايزاعاي، جەلدىڭ كۇشەيۋى كۇتىلەدى. وڭىردە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
ماماندار تۇرعىندارعا اۋا رايىنىڭ كۇرت وزگەرۋىنە بايلانىستى قاۋىپسىزدىك شارالارىن ساقتاۋدى، قاتتى جەل كەزىندە اباي بولۋدى جانە ءورت قاۋپى جوعارى ايماقتاردا ساقتىق تانىتۋدى ەسكەرتەدى.
بۇعان دەيىن 4-تامىزدا قازاقستاننىڭ ءبىر وڭىرىندە اسا قاتتى ىستىق بولاتىنى حابارلانعان ەدى.
بۇل نۇسقا جاڭالىق جاريالاۋعا ىڭعايلى ەتىپ جاسالدى: نەگىزگى قاۋىپتەر، وڭىرلەر جانە تەمپەراتۋرا كورسەتكىشتەرى ساقتالدى، ءبىراق قايتالاناتىن ۇزاق مەتەوبولجامدار قىسقارتىلدى.
ايتا كەتەيىك، تامىزدا ەلدىڭ وڭتۇستىگى مەن باتىسىندا نەگىزىنەن ىستىق، ال سولتۇستىك جارتىسىندا جاڭبىرلى، نايزاعايلى ءارى سالىستىرمالى تۇردە سالقىنداۋ اۋا رايى قالىپتاسادى.