40 گرادۋسقا دەيىنگى اپتاپ، نايزاعاي: 15 وبلىستا داۋىلدى ەسكەرتۋ جاريالاندى
استانا. قازاقپارات - 8-تامىز كۇنى قازاقستاننىڭ 15 وڭىرىندە، سونداي-اق استانا مەن شىمكەنت قالالارىندا داۋىلدى ەسكەرتۋ جاريالاندى. بۇل تۋرالى «قازگيدرومەت» ر م ك ءمالىم ەتتى.
استانادا نايزاعاي كۇتىلەدى. سولتۇستىك- شىعىستان سوعاتىن جەل كەي كەزدەرى 15-20 م/س جىلدامدىقپەن سوعادى.
شىمكەنتتە ءورت قاۋپىنىڭ جوعارى دەڭگەيى ساقتالىپ وتىر.
اباي وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە ورتالىعىندا نايزاعاي، كۇندىز بۇرشاق كۇتىلەدى. جەل وڭتۇستىك- شىعىستان سولتۇستىك- باتىسقا اۋىسادى، باتىستا، سولتۇستىكتە جانە ورتالىقتا كۇندىز 15-20 م/س جىلدامدىقپەن سوعادى. وڭتۇستىكتە جانە ورتالىقتا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
اقمولا وبلىسىنىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە جانە شىعىسىندا نايزاعاي، كۇندىز بۇرشاق، داۋىلدى جەل كۇتىلەدى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە وڭتۇستىگىندە تۇمان بولادى. جەل سولتۇستىك- شىعىستان سوعادى، ەكپىنى 15-20 م/س.
اقتوبە وبلىسىنىڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا نايزاعاي بولادى. جەل باتىستان، سولتۇستىك- باتىستان، شىعىستا كۇندىز ەكپىنى 15-18 م/س. وڭتۇستىكتە اپتاپ ىستىق - 37 گرادۋس. باتىستا جانە وڭتۇستىك- شىعىستا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى، وڭتۇستىگىندە - توتەنشە ءورت قاۋپى.
اتىراۋ وبلىسىندا كۇندىز 35-38 گرادۋس اپتاپ ىستىق كۇتىلەدى. وبلىستىڭ شىعىسىندا توتەنشە، ال سولتۇستىگى، وڭتۇستىگى مەن باتىسىندا جوعارى ءورت قاۋپى بار.
شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ باتىسى، سولتۇستىگى جانە شىعىسىندا نايزاعاي، كۇندىز بۇرشاق. جەل وڭتۇستىك- شىعىستان سولتۇستىك- باتىسقا اۋىسىپ، كۇندىز سولتۇستىكتە، شىعىستا جانە وڭتۇستىكتە 15-20 م/س.
جامبىل وبلىسىنىڭ تاۋلى اۋداندارىندا نايزاعاي بولادى. جەل سولتۇستىك- شىعىستان سولتۇستىك- باتىسقا اۋىسىپ، تاۋلى ايماقتاردا ەكپىنى 15-20 م/س. سولتۇستىگى، باتىسى جانە شىعىسىندا توتەنشە، ال وڭتۇستىگى مەن ورتالىعىندا جوعارى ءورت قاۋپى بار.
باتىس قازاقستان وبلىسىندا جەل سولتۇستىك- باتىستان، باتىستان، سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا 15-20 م/س. كۇندىز 35 گرادۋس اپتاپ ىستىق. باتىسى، وڭتۇستىگى، سولتۇستىگى جانە شىعىسىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
قاراعاندى وبلىسىنىڭ باتىسى، شىعىسى جانە سولتۇستىگىندە جاڭبىر، نايزاعاي، كۇندىز بۇرشاق، داۋىل كۇتىلەدى. جەل وڭتۇستىك- باتىستان سولتۇستىك- باتىسقا اۋىسىپ، تاڭەرتەڭ جانە كۇندىز 15-20 م/س. وڭتۇستىكتە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
قوستاناي وبلىسىنىڭ باتىسى، شىعىسى جانە وڭتۇستىگىندە نايزاعاي، كۇندىز بۇرشاق. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ سولتۇستىگى مەن وڭتۇستىگىندە تۇمان. جەل سولتۇستىك- شىعىستان سوعىپ، 15-20 م/س. وڭتۇستىكتە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
قىزىلوردا وبلىسىنىڭ ورتالىعى مەن سولتۇستىگىندە شاڭدى داۋىل. جەل باتىستان، 15-20 م/س. كۇندىز 40-41 گرادۋس اپتاپ. وڭتۇستىك بولىگىندە توتەنشە، سولتۇستىك بولىگىندە جوعارى ءورت قاۋپى.
ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ سولتۇستىك- باتىسىندا نايزاعاي. جەل سولتۇستىك- شىعىستان سولتۇستىك- باتىسقا اۋىسىپ، 15-18 م/س. كۇندىز 38-40 گرادۋس اپتاپ. وڭىردە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
پاۆلودار وبلىسىنىڭ باتىسى، سولتۇستىگى جانە شىعىسىندا تۇندە جاڭبىر، داۋىل، نايزاعاي. جەل سولتۇستىك- شىعىستان، 15-20 م/س.
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىگى، شىعىسى جانە وڭتۇستىگىندە نايزاعاي، كۇندىز بۇرشاق. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ شىعىسى مەن وڭتۇستىگىندە تۇمان. جەل سولتۇستىك- شىعىستان، تۇندە جانە كۇندىز 15-20 م/س.
تۇركىستان وبلىسىندا كۇندىز تاۋلى اسۋلاردا جەل سولتۇستىك- باتىستان 15-20 م/س. وبلىس بويىنشا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا تاڭەرتەڭ جانە كۇندىز نايزاعاي. جەل وڭتۇستىك- باتىستان، باتىستان، سولتۇستىگى، شىعىسى مەن ورتالىعىندا 15-20 م/س. كۇندىز 35-36 گرادۋس اپتاپ. وڭتۇستىگىندە توتەنشە، ورتالىعىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ەلىمىزدىڭ وڭتۇستىگىندە اپتاپ ىستىق قايتا باستالعانىنا بايلانىستى ماڭىزدى اقپارات جاريالاندى. قازاۆتوجول كومپانياسىنىڭ ماماندارى 30+ گرادۋس جانە ودان جوعارى اۋا تەمپەراتۋراسى كولىك قوزعالىسى ءۇشىن قاۋىپ توندىرەتىنىن ەسكەرتىپ، جۇرگىزۋشىلەرگە جولعا شىعار الدىندا نازار اۋداراتىن ماڭىزدى كەڭەستەر ۇسىندى.