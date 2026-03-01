40 كۇندىك ازا تۇتۋ: يران رەسمي تۇردە الي حامەنەيدىڭ قازاسىن راستادى
استانا. KAZINFORM - يسلام رەسپۋبليكاسىنىڭ بيلىگى جوعارعى باسشى الي حامەنەيدىڭ ءولىمىن رەسمي تۇردە راستاپ، ەلدە 40 كۇندىك ۇلتتىق ازا تۇتۋ جاريالانعانىن حابارلادى، دەپ جازدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ تاياۋ شىعىستاعى ءتىلشىسى.
يراننىڭ Tasnim جانە Fars اگەنتتىكتەرى جەكسەنبى كۇنى يراننىڭ جوعارعى باسشىسى، اياتوللا الي حامەنەيدىڭ قازا بولعانىن رەسمي تۇردە راستادى. ولاردىڭ مالىمەتىنشە، ول سەنبى كۇنى تاڭەرتەڭ تەگەران ورتالىعىنداعى رەزيدەنتسياسىنا جاسالعان سوققىدان كەيىن قازا تاپقان.
يراننىڭ مەملەكەتتىك تەلەارناسى حابارلاعانداي، حامەنەي استانانىڭ ورتالىعىنداعى جۇمىس كەشەنىندە بولعان جانە شابۋىل باستالعان كەزدە «ءوز مىندەتتەرىن ورىنداعان». ەفيردە ونىڭ ءولىمى «ول حالىقپەن ۇنەمى بىرگە بولىپ، ءوز جاۋاپكەرشىلىگىن جوعارى دەڭگەيدە اتقارعانىنىڭ بەلگىسى» دەپ اتاپ ءوتىلدى.
ونىڭ ولىمىنە بايلانىستى ەلدە 40 كۇندىك ۇلتتىق ازا تۇتۋ جانە 7 كۇندىك رەسمي دەمالىس جاريالاندى. يراننىڭ باق مالىمەتتەرى بويىنشا، ازا راسىمدەرى ەلدىڭ ءارتۇرلى وڭىرلەرىندە باستالدى.
ياسۋدج قالاسىندا مىڭداعان ادام كوشەگە شىعىپ، قوشتاسۋ راسىمدەرىنە قاتىستى. جاريالانعان كادرلاردا ازا ۇستاۋشىلار ءداستۇرلى قايعىنى ءبىلدىرىپ، كەۋدەسىنە جانە باسىنا ۇرۋىن كورۋگە بولادى.
لۋرەستان پروۆينتسياسى مەن تاريحي يسفاحان قالاسىندا دا ۇقساس شارالار ءوتتى. ناكش-ە دجاحان الاڭىندا ۇلكەن توپ ادام جينالدى.
يراننىڭ يسلام ريەۆوليۋتسياسى گۆاردياسى كورپۋسى ءولىم بولعان «ۇلى جەتەكشى» دەپ اتاپ، قاسكۇنەمدەرگە كەك قايتارۋدى ۋادە ەتتى.
- ءبىز ۇلى جەتەكشىمىزدەن ايىرىلىپ، قايعى جامىلدىق. قاتال تەرروريستەردىڭ قولىنان قايتىس بولۋى ونىڭ ادالدىعى مەن قىزمەتىنىڭ دۇرىستىعىن دالەلدەيدى. يران حالقىنىڭ كەك قايتارۋ قولى بۇل ىسكە جاۋاپسىز قالمايدى، - دەپ مالىمدەدى يرگك.
يراكتا دا ءۇش كۇندىك ۇلتتىق ازا تۇتۋ جاريالاندى. يراك ۇكىمەتىنىڭ وكىلى باسەم ءال-اۆادي باگداتتىڭ «يران حالقىنا جانە بۇكىل يسلام ۇممەتىنە» كوڭىل ايتقانىن جەتكىزىپ، وقيعانى «الەۋمەتتىك زاڭدىلىقتى بۇزاتىن اشىق شابۋىل» دەپ اتادى.
يزرايل قورعانىس كۇشتەرى (تساحال) حامەنەيدى جويۋ وپەراتسياسىن «ءدال جانە كەڭ اۋقىمدى يزرايل اۋە كۇشتەرىنىڭ بارلاۋ دەرەكتەرىنە نەگىزدەلگەن وپەراتسياسى» دەپ مالىمدەدى.
- الي حامەنەي ورتالىق باسقارۋ كەشەنىندە، تەگەراننىڭ جۇرەگىندە، باسقا جوعارى لاۋازىمدى شەنەۋنىكتەرمەن بىرگە بولعان كەزدە ءدال جانە اۋقىمدى وپەراتسيامەن نىساناعا الىندى، - دەلىنگەن تساحال حابارلاماسىندا.
يزرايل دەرەككوزدەرى وپەراتسيانىڭ كۇندىزگى ۋاقىتتا جاسالۋى «تاكتيكالىق توسىنسىي» بولعانىن باسا ايتتى. يزرايل تاراپىنان كۇنى بويى شامامەن 200 جويعىش ۇشاق قاتىسىپ، يران اۋماعىندا جۇزدەگەن نىسانداردى نىساناعا العان.
The Wall Street Journal گازەتىنىڭ مالىمەتىنشە، بۇل سوققى يزرايل مەن ا ق ش بارلاۋى يراننىڭ بىرنەشە نەگىزگى ساياسي جانە اسكەري باسشىلارىنىڭ ءبىر ۋاقىتتا ءبىر جەردە بولۋى سيرەك كەزدەسەتىن مۇمكىندىكتى انىقتاعان سوڭ جاسالعان. كەشەنگە شامامەن 30 بومبا تاستالعان. يزرايل سونداي-اق ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كەڭەسشىسى الي شامحانيدى، يسلام ريەۆوليۋتسياسى گۆاردياسى كورپۋسى كومانديرى موحامماد پاكپۋردى جانە قورعانىس ءمينيسترى امير ناسيرزادەنى جويۋ تۋرالى حابارلادى.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، سەنبى كۇنى كەشكە حامەنەيدىڭ قازا بولعانى تۋرالى كۇماندى حابارلار تارادى، ونىڭ تەگەرانداعى رەزيدەنتسياسىنىڭ زاقىمدالعانى تۋرالى حابارلارمەن قاتار، كەيىن ونىڭ ءولىمى تۋرالى ا ق ش پرەزيدەنتى حابارلادى.
بۇعان دەيىن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ Truth Social الەۋمەتتىك جەلىسىندەگى پاراقشاسىندا يراننىڭ جوعارعى كوشباسشىسى ءالي حامەنەي قازا تاپقانىن مالىمدەگەن ەدى.
وعان دەيىن دە يزرايل شەنەۋنىكتەرىنە سىلتەمە جاساي وتىرىپ، يراننىڭ جوعارعى كوشباسشىسى جويىلعانى تۋرالى اقپاراتتار تاراعان بولاتىن.
بۇگىن تاڭدا يراندىق ب ا ق اياتوللا حامەنەيدىڭ قازاسىن راستادى.