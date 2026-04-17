    15:44, 17 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    4 جىلدان كەيىنگى التىن: ادىلەت المات – قىتايدا ازيا چەمپيونى اتاندى

    استانا. KAZINFORM - دزيۋدودان قىتايدىڭ وردوس قالاسىندا ازيا چەمپيوناتىنىڭ ەكىنشى كۇنى مارەسىنە جەتتى، دەپ حابارلايدى ق ر تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى سپورتتى دامىتۋ ديرەكسياسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Адилет Алмат
    Фото: Спортни ривожлантириш дирекцияси

    81 كەلىدەگى ادىلەت المات فينالدا پاريج وليمپياداسىنىڭ قولا جۇلدەگەرى سومون ماحمادبەكوۆپەن بەلدەستى. ناتيجەسىندە وتانداسىمىز قارسىلاسىن اۋىرتۋ ادىسىمەن جەڭىپ كەتتى.

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن 2022-جىلى دانيار شامشايەۆ استانادا وتكەن سارى قۇرلىقتىڭ دوداسىندا توپ جارعان ەدى.

    ادىلەت الماتتىڭ بۇل ازيا چەمپيوناتىنداعى ءبىرىنشى جۇلدەسى. ول 2023-جىلى جاستار اراسىندا ازيا چەمپيونى اتاعىنا دا قول جەتكىزگەن بولاتىن.

    جارىستاعى جولى:

    1/8 فينال. شىڭعىسحان ساعىناليەۆ

    1/4 فينال. ابىلايحان جۇبانازار

    1/2 فينال. بەحرۋزي حوجازودا

    ايتا كەتەيىك، ابىلايحان جۇبانازار دزيۋدودان ازيا چەمپيوناتىندا قولا مەدال جەڭىپ الدى.

    ەسميگۇل كۋيۋلوۆا دزيۋدودان ازيا چەمپيوناتىنداعى العاشقى مەدالدى الدى.

