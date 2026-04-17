4 جىلدان كەيىنگى التىن: ادىلەت المات – قىتايدا ازيا چەمپيونى اتاندى
استانا. KAZINFORM - دزيۋدودان قىتايدىڭ وردوس قالاسىندا ازيا چەمپيوناتىنىڭ ەكىنشى كۇنى مارەسىنە جەتتى، دەپ حابارلايدى ق ر تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى سپورتتى دامىتۋ ديرەكسياسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
81 كەلىدەگى ادىلەت المات فينالدا پاريج وليمپياداسىنىڭ قولا جۇلدەگەرى سومون ماحمادبەكوۆپەن بەلدەستى. ناتيجەسىندە وتانداسىمىز قارسىلاسىن اۋىرتۋ ادىسىمەن جەڭىپ كەتتى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن 2022-جىلى دانيار شامشايەۆ استانادا وتكەن سارى قۇرلىقتىڭ دوداسىندا توپ جارعان ەدى.
ادىلەت الماتتىڭ بۇل ازيا چەمپيوناتىنداعى ءبىرىنشى جۇلدەسى. ول 2023-جىلى جاستار اراسىندا ازيا چەمپيونى اتاعىنا دا قول جەتكىزگەن بولاتىن.
جارىستاعى جولى:
1/8 فينال. شىڭعىسحان ساعىناليەۆ
1/4 فينال. ابىلايحان جۇبانازار
1/2 فينال. بەحرۋزي حوجازودا
ايتا كەتەيىك، ابىلايحان جۇبانازار دزيۋدودان ازيا چەمپيوناتىندا قولا مەدال جەڭىپ الدى.
ەسميگۇل كۋيۋلوۆا دزيۋدودان ازيا چەمپيوناتىنداعى العاشقى مەدالدى الدى.