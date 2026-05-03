4-مامىردا اۋا رايىنا بايلانىستى ءبىرقاتار وڭىردە ەسكەرتۋ جاريالاندى
استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت 4-مامىرعا قازاقستان اۋماعىنداعى سينوپتيكالىق جاعداي مەن قاۋىپتى اۋا رايى قۇبىلىستارى تۋرالى بولجامدارىن ۇسىندى.
بولجامعا سايكەس، دۇيسەنبى كۇنى قازاقستاننىڭ كوپ بولىگىندە جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى، بۇرشاق ءتۇسۋى مۇمكىن، سونداي-اق ەكپىندى جەل سوعادى. ەلدىڭ وڭتۇستىك جانە وڭتۇستىك-شىعىسىنداعى تاۋلى جانە تاۋ بوكتەرىندەگى ايماقتاردا قاتتى جاڭبىر جاۋۋى ىقتيمال.
شىعىس وڭىرلەردە جاۋىن-شاشىنسىز اۋا رايى ساقتالادى.
رەسپۋبليكا بويىنشا جەلدىڭ كۇشەيۋى كۇتىلەدى. وڭتۇستىكتە شاڭدى داۋىل، ال باتىس پەن وڭتۇستىك-شىعىستا تۇنگى جانە تاڭعى ساعاتتاردا تۇمان تۇسەدى.
تۇندە سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە جانە اقمولا وبلىسىنىڭ شىعىسىندا اۋا تەمپەراتۋراسى 1 گرادۋسقا دەيىن ۇسىك بولۋى مۇمكىن.
اقمولا وبلىسىنىڭ وڭتۇستىك- شىعىسىندا، پاۆلودار وبلىسىنىڭ باتىسى، سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا، جامبىل وبلىسىنىڭ سولتۇستىگى مەن ورتالىعىندا، قاراعاندى وبلىسىنىڭ باتىسى، سولتۇستىگى جانە وڭتۇستىگىندە، اقتوبە وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە، شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ باتىسى مەن سولتۇستىك- باتىسىندا، سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ باتىسىندا، قىزىلوردا وبلىسىنىڭ شىعىسى، وڭتۇستىگى جانە ورتالىعىندا، اباي وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگى، شىعىسى، ورتالىعى مەن سولتۇستىك-باتىعىندا، جەتىسۋ وبلىسىنىڭ باتىسى مەن سولتۇستىگىندە، ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ شىعىسى مەن ورتالىعىندا، الماتى وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
سونىمەن قاتار جەتىسۋ وبلىسىنىڭ وڭتۇستىك- شىعىسى مەن وڭتۇستىگىندە توتەنشە ءورت قاۋپى بار.
ەسكە سالساق، بۇعان دەيىن «قازگيدرومەت» ر م ك 2026-جىلعى 2-4-مامىرعا ارنالعان اۋا رايى بولجامىن ۇسىنعان بولاتىن.