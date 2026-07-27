37 ميلليون جولاۋشى: الەمدىك كرۋيز نارىعىندا رەكورد جاڭاردى
استانا. kazinform - ەكونوميكالىق تۇراقسىزدىققا، ەنەرگيا تاسىمالداۋشىلار باعاسىنىڭ جوعارى بولۋىنا جانە حالىقارالىق قاقتىعىستارعا قاراماستان، تەڭىز كرۋيزدەرى نارىعى تۇراقتى ءوسىپ كەلەدى، دەپ حابارلايدى DW.
2025-جىلى كرۋيزدىك ساياحاتتارعا شىققان جولاۋشىلار سانى 37 ميلليوننان اسىپ، تاريحي رەكورد ورناتتى.
حالىقارالىق كرۋيزدىك كومپانيالار قاۋىمداستىعى سۇرانىس الداعى ۋاقىتتا دا ارتا تۇسەدى دەپ بولجاپ وتىر. ۇيىمنىڭ باعالاۋىنشا، 2026-جىلى جولاۋشىلار سانى 38 ميلليوننان اسىپ، 2029-جىلعا قاراي 42 ميلليونعا جەتەدى.
ەكونوميستەر بۇل ءۇردىستى تۇتىنۋشىلاردىڭ ادەتتەرىنىڭ وزگەرۋىمەن تۇسىندىرەدى. ەكونوميكا باياۋلاعان جاعدايدا دا كوپتەگەن ادام ساياحات پەن جاڭا اسەر الۋدان باس تارتپاي، اۆتوكولىك، جيھاز جانە باسقا دا تاۋارلاردى ساتىپ الۋعا جۇمسالاتىن شىعىندارىن قىسقارتۋدى ءجون كورەدى.
كرۋيز وپەراتورلارى تابىسىنىڭ ەداۋىر بولىگىن بيلەت ساتۋدان ەمەس، كەمەدەگى قوسىمشا قىزمەتتەردەن الادى. ەكسكۋرسيالار، مەيرامحانالار، سپا باعدارلامالارى، كازينولار مەن سۋسىندار كومپانيالاردىڭ پايداسىنىڭ ايتارلىقتاي بولىگىن قامتاماسىز ەتەدى.
تەڭىز كرۋيزدەرىنىڭ ەڭ ءىرى نارىعى – ا ق ش. بىلتىر امەريكالىق تۋريستەر 20,6 ميلليون كرۋيزدىك ساياحات جاساعان.
ەكىنشى ورىندا گەرمانيا تۇر. 2025-جىلى ەل تۇرعىندارى تەڭىز كرۋيزدەرىنە شامامەن 3 ميلليون رەت شىققان. بۇل الدىڭعى جىلمەن سالىستىرعاندا 10 پايىزعا جۋىق كوپ.
سالانىڭ وسۋىمەن بىرگە جاڭا سىن-قاتەرلەر دە تۋىنداپ وتىر. تاياۋ شىعىستاعى جاعدايعا بايلانىستى كومپانيالار باعىتتارىن قايتا قاراستىرىپ جاتىر. ال ەكولوگيالىق تالاپتاردىڭ كۇشەيۋى ەكولوگياعا زيانى از كەمەلەر جاساۋعا جانە وتىننىڭ جاڭا تۇرلەرىن پايدالانۋعا ينۆەستيتسيا سالۋدى تالاپ ەتەدى. سونىمەن قاتار كوپتەگەن وپەراتور پاندەميا سالدارىنان كەيىن بيزنەستەرىن قالپىنا كەلتىرۋ جۇمىستارىن جالعاستىرىپ جاتىر.
وسى فاكتورلارعا قاراماستان، ساراپشىلار الداعى جىلدارى الەمدە تەڭىز كرۋيزدەرىنە دەگەن سۇرانىس ارتا بەرەدى دەپ بولجاپ وتىر.
ەسكە سالا كەتەيىك، جاپوندىق Nippon Maru كرۋيزدىك كەمەسى 35 جىلدىق ساياحاتتان كەيىن قىزمەتىن اياقتادى.