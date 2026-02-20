ق ز
    13:54, 20 - اقپان 2026 | GMT +5

    37 گرادۋس اياز: الداعى دەمالىس كۇندەرى كۇن كۇرت سۋىتادى

    استانا. قازاقپارات - «قازگيدرومەت» ەل اۋماعىندا الداعى دەمالىس كۇندەرى كۇن رايى قۇبىلىپ، اۋا تەمپەراتۋراسى تومەندەيتىنىن حابارلادى. 

    Шығыс Қазақстанның Шанағатты ауылында аяз -56 градусқа дейін жетті
    Фото: Pexels

    ەلىمىزدىڭ باسىم بولىگىندە سيكلون مەن اتموسفەرالىق فرونتتاردىڭ اسەرىنەن جاۋىن-شاشىن بولادى. سولتۇستىك جانە شىعىس وڭىرلەردە قالىڭ قار جاۋادى. ال وڭتۇستىك وبلىستاردا جاڭبىر جاۋۋى ىقتيمال. سونداي-اق ەكپىندى جەل كۇشەيىپ، بوران سوعادى، كوكتايعاق پەن تۇمان تۇسەدى.

    اياز، بوران، كوكتايعاق: ەلىمىزدىڭ 16 وڭىرىندە ەسكەرتۋ جاريالاندى

    كەيىننەن انتيتسيكلون باتىس وڭىرلەرگە ىعىسادى. سونىڭ اسەرىنەن جاۋىن-شاشىن توقتاپ، اۋا تەمپەراتۋراسى تومەندەيدى.

    «تۇنگى ۋاقىتتا باتىس وبلىستاردا اۋا تەمپەراتۋراسى 10-22 گرادۋس، سولتۇستىك وبلىستاردا 17-25 گرادۋس، ال وڭتۇستىك وبلىستاردا 0-8 گرادۋسقا دەيىن اياز بولادى. 23- اقپاننان باستاپ سولتۇستىك-باتىستا، 24- اقپاننان باستاپ سولتۇستىك، شىعىس جانە ورتالىق وڭىرلەردە اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ كۇرت تومەندەيتىنى بولجانىپ وتىر. كەي جەرلەردە 25-37 گرادۋسقا دەيىن اياز بولۋى ىقتيمال» ، دەلىنگەن «قازگيدرومەت» تاراتقان حابارلامادا.

