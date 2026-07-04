35 گرادۋس ىستىق: قازگيدرومەت 4-شىلدەگە ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى
استانا. KAZINFORM - «قازگيدرومەت» 4-شىلدەگە ارنالعان داۋىلدى ەسكەرتۋ جاريالادى، دەپ حابارلايدى Kazinform.
استانادا جاڭبىر، نايزاعاي، كۇندىز بۇرشاق پەن داۋىل كۇتىلەدى. باتىستان، وڭتۇستىك-باتىستان سوعاتىن جەلدىڭ ەكپىنى كۇندىز 15-20 م/س بولادى.
الماتىدا كۇندىز قىسقا مەرزىمدى جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى، داۋىل سوعادى. باتىستان سوعاتىن جەلدىڭ ەكپىنى كۇندىز 15-20 م/س- قا جەتەدى.
شىمكەنتتە قىسقا مەرزىمدى جاڭبىر مەن نايزاعاي كۇتىلەدى. وڭتۇستىك-باتىستان سوعاتىن جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س بولادى.
اباي وبلىسىنىڭ شىعىسىندا، وڭتۇستىگىندە جانە ورتالىعىندا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى، كۇندىز وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە ازداعان جاڭبىر جاۋادى. باتىستان، سولتۇستىك-باتىستان سوعاتىن جەلدىڭ ەكپىنى تۇندە شىعىس، وڭتۇستىك جانە ورتالىقتا 15-20 م/س، ەكپىنى 23 م/س- قا دەيىن جەتەدى، كۇندىز سولتۇستىكتە 15-20 م/س بولادى. كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى 35 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى. وبلىستا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
اتىراۋ وبلىسىندا كۇندىز اپتاپ ىستىق 35 گرادۋسقا دەيىن جەتەدى. وبلىستىڭ باتىسىندا جوعارى، وڭتۇستىگىندە جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
اقتوبە وبلىسىنىڭ شىعىسى مەن سولتۇستىك-شىعىسىندا ازداعان جاڭبىر مەن نايزاعاي كۇتىلەدى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ وبلىستىڭ وڭتۇستىگى مەن شىعىسىندا تۇمان تۇسەدى.
الماتى وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگى مەن تاۋلى اۋداندارىندا تۇندە جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى، كەي جەرلەردە قاتتى جاڭبىر كۇتىلەدى. كۇندىز دە جاڭبىر، نايزاعاي، بۇرشاق جانە داۋىل بولادى. باتىستان، سولتۇستىك-باتىستان سوعاتىن جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س، كەي ۋاقىتتا 23-28 م/س- قا دەيىن كۇشەيەدى. وبلىستىڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا توتەنشە ءورت ءقاۋپى ساقتالادى.
اقمولا وبلىسىندا جاڭبىر، نايزاعاي، كۇندىز وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە وڭتۇستىگىندە قاتتى جاڭبىر، بۇرشاق جانە داۋىل كۇتىلەدى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ وبلىستىڭ سولتۇستىك-باتىسىندا تۇمان تۇسەدى. جەلدىڭ ەكپىنى كەي ۋاقىتتا 25 م/س- قا دەيىن جەتەدى. وبلىستىڭ شىعىسى مەن ورتالىعىندا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە وڭتۇستىگىندە تۇندە جاڭبىر، نايزاعاي كۇتىلەدى. كۇندىز وبلىستىڭ وڭتۇستىگى مەن شىعىسىندا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى، بۇرشاق تۇسەدى. تۇندە سولتۇستىكتە تۇمان كۇتىلەدى. جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س، كەي جەردە 23 م/س- قا دەيىن جەتەدى. وبلىستىڭ شىعىسى مەن وڭتۇستىگىندە جوعارى، سولتۇستىك-باتىسى مەن ورتالىعىندا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
جامبىل وبلىسىنىڭ وڭتۇستىك- باتىسىندا، سولتۇستىك-شىعىسىندا جانە تاۋلى اۋداندارىندا جاڭبىر، نايزاعاي كۇتىلەدى. تاۋلى جەرلەردە قاتتى جاڭبىر، بۇرشاق جانە داۋىل بولادى. جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س. وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە وڭتۇستىگىندە جوعارى، سولتۇستىك-شىعىسىندا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
جەتىسۋ وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە، شىعىسىندا جانە تاۋلى اۋداندارىندا جاڭبىر، نايزاعاي كۇتىلەدى. تاۋلى جەرلەردە قاتتى جاڭبىر جاۋىپ، بۇرشاق تۇسەدى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تاۋلى جانە تاۋ بوكتەرىندەگى اۋدانداردا تۇمان بولادى. جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س، الاكول كولدەرى ماڭىندا 23-28 م/س- قا دەيىن كۇشەيەدى. وبلىستا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
باتىس قازاقستان وبلىسىندا كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى 35 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى.
قاراعاندى وبلىسىنىڭ باتىسى مەن سولتۇستىگىندە تۇندە ازداعان جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. كۇندىز وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا جانە وڭتۇستىگىندە جاڭبىر مەن نايزاعاي كۇتىلەدى. جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س. سولتۇستىكتە جوعارى، باتىسىندا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
قوستاناي وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە شىعىسىندا جاڭبىر، نايزاعاي، كەي جەرلەردە قاتتى جاڭبىر، كۇندىز بۇرشاق پەن داۋىل كۇتىلەدى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ وبلىستىڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا تۇمان تۇسەدى. جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س.
قىزىلوردا وبلىسىنىڭ ورتالىعىندا، سولتۇستىگىندە جانە شىعىسىندا تاڭەرتەڭ جانە كۇندىز جاڭبىر، نايزاعاي جانە داۋىل كۇتىلەدى. جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س. ورتالىقتا توتەنشە، شىعىسىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ سولتۇستىك- شىعىسى مەن ورتالىعىندا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان كۇتىلەدى.
پاۆلودار وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە جانە شىعىسىندا جاڭبىر، نايزاعاي، بۇرشاق جانە داۋىل بولادى. جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س. وبلىستىڭ باتىسى مەن وڭتۇستىگىندە جوعارى، وڭتۇستىك- شىعىسىندا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا جاڭبىر، نايزاعاي، وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە وڭتۇستىگىندە قاتتى جاڭبىر، بۇرشاق جانە داۋىل كۇتىلەدى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان تۇسەدى. جەلدىڭ ەكپىنى كەي جەردە 25 م/س- قا دەيىن جەتەدى.
ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ شىعىسىندا كۇندىز جاڭبىر مەن نايزاعاي، سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە جانە ورتالىعىندا ازداعان جاڭبىر جاۋادى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ وبلىستىڭ باتىسى مەن سولتۇستىگىندە تۇمان كۇتىلەدى. جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س. وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
تۇركىستان وبلىسىنىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە جانە تاۋ بوكتەرىندە جاڭبىر، نايزاعاي كۇتىلەدى. تاۋلى اۋدانداردا قاتتى جاڭبىر، بۇرشاق جانە داۋىل بولادى. وبلىستىڭ باتىسى مەن سولتۇستىگىندە شاڭدى داۋىل كۇتىلەدى. جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س. وبلىستىڭ بارلىق اۋماعىندا جوعارى، ال باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە وڭتۇستىگىندە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
ايتا كەتەيىك، «قازگيدرومەت» تۇرعىنداردى اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى قاۋىپسىزدىك شارالارىن ساقتاۋعا شاقىردى.