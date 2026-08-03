33 جىل بويى جىلقى باعىپ، سوتتالعان اقتوبەلىك راقىمشىلىققا ىلىكتى
اقتوبە. KAZINFORM - مۇعالجار اۋداندىق سوتى سوتتالۋشى راحات سارسەنوۆتى 7 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىردى. اپەللياتسيالىق ساتىدا ءىس قايتا سارالانىپ، جىلقىشى راقىمشىلىققا ىلىكتى، سوت زالىنان بوساپ شىقتى.
مۇعالجار اۋداندىق سوتى بيىل مامىر ايىندا راحات سارسەنوۆتى قىلمىستىق كودەكستىڭ «سەنىپ تاپسىرىلعان بوتەن مۇلىكتى يەمدەنىپ الۋ نەمەسە تالان- تاراجعا سالۋ» بابىمەن 7 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىردى. ءتىپتى جابىرلەنۋشىنىڭ ازاماتتىق تالاپ ارىزىن قاناعاتتاندىرىپ، 30 ميلليون تەڭگە ءوندىردى. الايدا سوتتالۋشى تاراپ ۇكىممەن كەلىسپەي، اپەللياتسيالىق شاعىم ءتۇسىردى. اقتوبە وبلىستىق سوتىندا ءىستى قاراۋ كەزىندە ايىپتاۋ اكتىسى وزگەردى، ءىس قايتا سارالاندى. سوت ۇكىمىمەن سوتتالۋشى راحات سارسەنوۆتىڭ تەك ءبىر عانا جىلقى شىعىن كەلتىرگەنى بەلگىلى بولدى.
- اقتوبە وبلىسى مۇعالجار اۋدانى سوتىنىڭ 15 مامىرداعى ۇكىمى وزگەرتىلسىن. راحات سارسەنوۆتىڭ ءىس-ارەكەتى قىلمىستىق كودەكستىڭ 189-بابى 4-بولىگى 2-تارماعىنان قىلمىستىق كودەكستىڭ 189-بابى 1-بولىگىنە قايتا سارالانسىن. وعان 6 اي مەرزىمگە باس بوستاندىعىنان شەكتەۋ جازاسى تاعايىندالسىن. «راقىمشىلىق جاساۋ تۋرالى» زاڭىمەن 6 اي بوستاندىعىنان شەكتەۋ جازاسى 3 ايعا قىسقارتىلسىن. كۇزەتپەن ۇستاۋ كەزىندەگى ءار كۇنى ەكى كۇن دەپ ەسەپتەلىپ، باس بوستاندىعىنان شەكتەۋ جازاسى وتەلگەن دەپ سانالسىن. قاماۋدان دەرەۋ بوساتىلسىن، - دەدى اقتوبە وبلىستىق سوتىنىڭ سوت القىسى. سونىمەن بىرگە سوت ازاماتتىق تالاپ ارىزدى ءىشىنارا قاناعاتتاندىرىپ، ماتەريالدىق شىعىندى 600 مىڭ تەڭگە دەپ ەسەپتەدى.
ءىس ماتەريالىنا سۇيەنسەك، راحات سارسەنوۆ 1993 -جىلدان بەرى مۇعالجار اۋدانىندا جەرگىلىكتى شارۋانىڭ جىلقىسىن باققان. ۇزاق جىلدار بويى مال سوڭىندا ءجۇرىپ، ينسۋلت تە العان.
- سوتتالۋشى 1993 -جىلدان باستاپ جىلقىشى بولىپ جۇمىس ىستەگەن. ايىپتاۋ قورىتىندىسى بويىنشا 100 باس جىلقىنى ۇرلاندى دەپ بەرىلگەن. الايدا قوسىمشا دالەلدەمە ۇسىنعاننان كەيىن تەك 1 باس جىلقى جوعالعانى انىقتالىپ، بوساپ شىقتى، - دەدى قورعاۋشى م. يباتوۆ.
سوت ۇكىمىنە سوتتالۋشىلاردىڭ بالا-شاعاسى، تۋىستارى جينالدى. سوت زالىنان بوساپ شىققان جىلقىشى سول ساتتە جىلاپ، ءۇنسىز وتىردى.
- كۇيەۋىم 32 جىل 6 اي جۇمىس ىستەدى. جىلقى باقتىق. جۇمىستان ينسۋلت الدى. ءبىر اياعى، ءبىر قولى ىستەمەي قالدى. 1-قاراشادا تۇندە جەدەل جاردەممەن قاندىاعاشقا اپاردى. دۇرىس ەمىن دە الا المادى، سوت باستالدى. جىلقىم جوق دەپ جالا جاۋىپ تۇر. ونىڭ زەينەتاقىسىنا دۇرىس اقشا تۇسپەدى، ءومىر بويى ەڭبەك دەمالىسىن المادى، ەڭبەك ءوتىلى مۇلدە جۇرمەدى، - دەدى رايحان سارسەنوۆا.
اۆتور
التىناي ساعىندىقوۆا