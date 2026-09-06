32 التىن: قازاقستان كوشپەندىلەر ويىندارىندا جالپى كوماندالىق ەسەپتە توپ جاردى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان قۇراماسى 31-تامىز بەن 6-قىركۇيەك ارالىعىندا قىرعىزستاندا وتكەن VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنا قاتىستى.
ويىندار قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستاندىق سپورتشىلار 74 مەدال جەڭىپ الدى. بۇل تۋرالى سپورت جانە تۋريزم مينيسترلىگى ءمالىم ەتتى.
ونىڭ ىشىندە 32 التىن، 20 كۇمىس جانە 22 قولا جۇلدە بار. جالپى كوماندالىق ەسەپتە 30 التىن مەدال يەلەنگەن قىرعىزستان ەكىنشى ورىنعا، جەتى التىن جۇلدەسى بار رەسەي ءۇشىنشى ورىنعا تۇراقتادى.
2-قىركۇيەك كۇنى VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىندا قازاقستان قۇراماسى اۋدارىسپاقتان ەكى التىن مەدال جەڭىپ الدى.
سايلاۋ مۇحاممەدجان دا فينالدا قىرعىز سپورتشىسىمەن كەزدەسىپ، 2:1 ەسەبىمەن جەڭىسكە جەتتى. بۇل - قازاقستان قۇراماسىنىڭ ءدۇبىرلى دوداداعى العاشقى التىن مەدالدارى.
سول كۇنى VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارى اياسىندا «كوچموندور ءجۇرۇشۇ» حالىقارالىق ات مارافونىنىڭ العاشقى كەزەڭى اياقتالدى. جارىستىڭ ءبىرىنشى كۇنىندە قاتىسۋشىلار جالپى ۇزىندىعى 300 شاقىرىم بولاتىن قاشىقتىقتىڭ 50 شاقىرىمىن باعىندىردى.
ءبىرىنشى كەزەڭ قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستان قۇراماسى كوش باستادى. ەكىنشى ورىندا قىرعىزستاننىڭ «الا-توو» كومانداسى، ءۇشىنشى ورىندا قىرعىزستاننىڭ «ىستىقكول» كومانداسى كەلەدى.
تۇرماحانبەت قالمۇحان - الىش كۇرەسىنەن قولا جۇلدەگەر اتاندى.
الىش — بەلبەۋ كۇرەسىنەن ەركىن ستيل بويىنشا 60 كەلىگە دەيىنگى سالماقتا سىنعا تۇسكەن ابۋباكىروۆ جاندوس جۇلدەلى III ورىنعا تابان تىرەپ، قولا مەدال يەلەندى.
جارىستىڭ ءۇشىنشى كۇنىندە سامبوشى بولات ساپار كوشپەندىلەر ويىندارىندا التىن جۇلدە جەڭىپ الدى.
بۇل كۇنى قازاقستان قۇراماسى ارقان تارتىستان تاعى ءبىر التىن جۇلدەنى قورجىنعا سالدى.
وسىلايشا قازاقستان قۇراماسى ويىنداردىڭ ءۇشىنشى كۇنىندە 12 التىن، 7 كۇمىس، 5 قولا مەدال جەڭىپ الدى.
4-قىركۇيەكتە قازاق كۇرەسىنەن 60 كەلى سالماقتا سىنعا تۇسكەن قازاقستاندىق سپورتشى ەرنۇر سۇلەيمەن جەڭىمپاز اتاندى.
ۇلتتىق سپورتتىڭ ءبىرى - تەڭگە ءىلۋ سايىسىنان قازاقستان سپورتشىسى باقتىباي قانات جەڭىمپاز اتاندى.
سول كۇنى VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنىڭ ارالىق قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستان قۇراماسى جالپى كوماندالىق ەسەپتە كوش باسىنا شىقتى.
ال 5-قىركۇيەك كۇنى قازاقستان قۇراماسى 300 شاقىرىمدىق ات جارىسىندا ۇزدىك اتاندى.
مانگالا جارىسىندا ەرلەر اراسىنداعى كوماندالىق جارىستا استانا قالاسىنىڭ سپورتشىسى بيعالي زكريايەۆ التىن مەدال الدى.
وسىلايشا 6-قىركۇيەكتە قازاقستان قۇراماسىنىڭ التىن مەدال سانى 32 گە جەتتى.
روزا باعلانوۆا اتىنداعى «قازاقكونسەرت» مەملەكەتتىك اكادەميالىق كونسەرتتىك ۇيىمىنىڭ «گۇلدەر» مەملەكەتتىك ءانسامبلى قىرعىزستاندا وتكەن VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنىڭ Nomad Fest فەستيۆالى اياسىنداعى حالىقارالىق «ەتنو- بي» بايقاۋىندا گران-پري يەلەندى.
كۇلاش بايسەيىتوۆا اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ونەر ۋنيۆەرسيتەتى كوللەدجىنىڭ «ەسترادالىق ۆوكال» ماماندىعىندا ءبىلىم الىپ جاتقان 3-كۋرس ستۋدەنتى جاسمينا تىلەۋمبەتوۆا قىرعىزستانداعى VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارى اياسىندا وتكەن Echo of Nomads حالىقارالىق ەتنيكالىق ءان بايقاۋىندا ەكىنشى ورىن يەلەندى.
قازاقستاندىق سپورتشىلار اۋدارىسپاق، جامبى اتۋ، قازاق كۇرەسى، الىش، ارمرەستلينگ، ارقان تارتىس، توعىزقۇمالاق، مانگالا، ءداستۇرلى ساداق اتۋ، ات جارىسى جانە باسقا دا ۇلتتىق سپورت تۇرلەرىنەن جەڭىمپاز جانە جۇلدەگەر اتاندى.
VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنا 113 ەلدەن 3 مىڭعا جۋىق سپورتشى قاتىستى.