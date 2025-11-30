07:31, 30 - قاراشا 2025 | GMT +5
30-قاراشاعا ارنالعان اۋا رايى بولجامى
استانا. قازاقپارات - «قازگيدرومەت» سينوپتيكتەرى 30-قاراشاعا ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.
مامانداردىڭ مالىمەتىنشە، انتيتسيكلون قازاقستان اۋماعىنىڭ كوپ بولىگىندە ءوز ىقپالىن ساقتاپ، جاڭبىرسىز، تىنىق اۋا رايىن قامتاماسىز ەتەدى.
اتموسفەرالىق فرونتتاردىڭ وتۋىنە بايلانىستى ەلىمىزدىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە شىعىسىندا جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار) كۇتىلەدى.
بۇل وڭىرلەردە قار، بوران جانە كوكتايعاق قاۋپى جوعارى. ماماندار جولدا اباي بولۋعا شاقىرادى.
سينوپتيكتەردىڭ بولجامىنشا، رەسپۋبليكا بويىنشا تۇمان تۇسەدى، ال سولتۇستىك، سولتۇستىك-باتىس، شىعىس جانە وڭتۇستىك-شىعىستا جەلدىڭ كۇشەيۋى بايقالادى.
تۇمان كورۋ مۇمكىندىگىن كۇرت تومەندەتسە، جەلدى اۋدانداردا جول قوزعالىسى قيىنداۋى مۇمكىن.