ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    07:31, 30 - قاراشا 2025 | GMT +5

    30-قاراشاعا ارنالعان اۋا رايى بولجامى

    استانا. قازاقپارات - «قازگيدرومەت» سينوپتيكتەرى 30-قاراشاعا ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.

    Алматыда қолайсыз ауа райына байланысты қоғамдық көлік саны көбейеді
    Фото: Алматы әкімдігі

    مامانداردىڭ مالىمەتىنشە، انتيتسيكلون قازاقستان اۋماعىنىڭ كوپ بولىگىندە ءوز ىقپالىن ساقتاپ، جاڭبىرسىز، تىنىق اۋا رايىن قامتاماسىز ەتەدى.
    اتموسفەرالىق فرونتتاردىڭ وتۋىنە بايلانىستى ەلىمىزدىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە شىعىسىندا جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار) كۇتىلەدى.
    بۇل وڭىرلەردە قار، بوران جانە كوكتايعاق قاۋپى جوعارى. ماماندار جولدا اباي بولۋعا شاقىرادى.
    سينوپتيكتەردىڭ بولجامىنشا، رەسپۋبليكا بويىنشا تۇمان تۇسەدى، ال سولتۇستىك، سولتۇستىك-باتىس، شىعىس جانە وڭتۇستىك-شىعىستا جەلدىڭ كۇشەيۋى بايقالادى.
    تۇمان كورۋ مۇمكىندىگىن كۇرت تومەندەتسە، جەلدى اۋدانداردا جول قوزعالىسى قيىنداۋى مۇمكىن.

    تەگ:
    اۋارايى
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار