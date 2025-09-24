29 ساعات: الەمدەگى ەڭ ۇزاق اۋە باعىتى اشىلماق
استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ China Eastern Airlines كومپانياسى شانحايدان بۋەنوس-ايرەسكە تىكەلەي اۋە قاتىناسىنا بيلەت ساتا باستادى. بۇل رەيس الەمدەگى ەڭ ۇزاق باعىت بولماق.
ءبىر باعىتتاعى تولىق ساپاردىڭ ۇزاقتىعى 29 ساعاتقا دەيىن جەتەدى، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
جاڭا اۋە قاتىناسى 4-جەلتوقساننان باستاپ Boeing 777-300ER ۇشاقتارىمەن اپتاسىنا ەكى رەت ورىندالادى. باعىتتىڭ جالپى قاشىقتىعى شامامەن 20,1 مىڭ شاقىرىمدى قۇرايدى - بۇل جەر شارىنىڭ جارتىسىنا تەڭ.
تىكەلەي رەيسكە وكلەندتە (جاڭا زەلانديا) ەكى ساعاتتىق ايالداما كىرەدى، بۇل كەزدە جولاۋشىلار ۇشاقتان شىعا الادى. The Independent مالىمەتىنشە، ارگەنتيناعا بارۋ 25,5 ساعاتقا، ال قايتار جولى 29 ساعاتقا سوزىلادى.
كومپانيانىڭ ايتۋىنشا، انتاركتيداعا جاقىن وڭتۇستىك باعىتتى تاڭداۋ جالپى ۋاقىتتى شامامەن 4 ساعاتقا قىسقارتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. سونىمەن قاتار بۇل رەيس تاريحتا العاش رەت ءبىر-بىرىنە گەوگرافيالىق تۇرعىدان قاراما-قارسى ورنالاسقان قالالاردى - شانحاي مەن بۋەنوس-ايرەستى تىكەلەي بايلانىستىرادى.
قازىر الەمدەگى ەڭ ۇزاق قونبايتىن اۋە قاتىناسىن Singapore Airlines اتقارىپ وتىر: سينگاپۋردان نيۋ-يورككە دەيىنگى رەيس شامامەن 18 ساعات 30 مينۋتقا سوزىلادى. ال China Eastern Airlines قونۋدى كوزدەگەنىمەن، جالپى ساپار ۋاقىتى بويىنشا الەمدىك رەكورد ورناتقالى وتىر.