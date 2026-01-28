19:20, 28 - قاڭتار 2026 | GMT +5
29-ناۋرىزدان باستاپ Air Astana اپتاسىنا ءۇش رەت الماتىدان شاڭحايعا ۇشادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسى كولىك مينيسترلىگى ۇشۋ گەوگرافياسىن كەڭەيتۋ جانە قولدانىستاعى باعىتتار بويىنشا رەيستەر سانىن ارتتىرۋ جۇمىستارىن تۇراقتى نەگىزدە جۇرگىزىپ كەلەدى.
وسى ورايدا، 2026-جىلدىڭ 29-ناۋرىزىنان باستاپ «Air Astana» اۋە كومپانياسى الماتى - شاڭحاي باعىتى بويىنشا تۇراقتى رەيستەردى ىسكە قوسادى.
رەيستەر اپتاسىنا 3 رەت - سەيسەنبى، بەيسەنبى جانە جەكسەنبى كۇندەرى ورىندالادى.
ناتيجەسىندە قازاقستان مەن قىتاي اراسىنداعى رەيستەردىڭ جالپى سانى اپتاسىنا 81 دەن 84 كە دەيىن ارتادى.
رەيستەردىڭ اشىلۋى ەكى ەل اراسىنداعى ساۋدا-ەكونوميكالىق، ىسكەرلىك جانە تۋريستىك ىنتىماقتاستىقتىڭ ودان ءارى دامۋىنا ىقپال ەتەدى دەپ كۇتىلىپ وتىر.
وسىعان دەيىن قازاقستاندىق رەيستەر يران اۋە كەڭىستىگىن پايدالانبايتىنىن جازعان ەدىك.