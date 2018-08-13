پەرزەنتحانادا 28 جىل بۇرىن سىڭارىنان ايىرىلعان قازاقستاندىق باۋىرىن ىزدەستىرىپ جاتىر
ونىڭ ويىنشا، باۋىرى تۋعاندا ونى سەمەيدەگى پەرزەنتحانادا ساتىپ جىبەرگەن بولۋى مۇمكىن.
ول وقيعاسىن Instagram جەلىسىندەگى پاراقشاسىندا ايتىپ بەردى.
«وتباسىمدى، ونىڭ ىشىندە مەنى تاڭعالدىرعان وقيعانى ايتىپ بەرگىم كەلەدى. 1990 -جىلى 14 -قاڭتاردا سەمەي قالاسىنىڭ № 2 -پەرزەنتحاناسىندا ەگىز بالا دۇنيەگە كەلدى. وتە ءالسىز بولىپ تۋدىق، 1300-1500 گرامم. اتا-انامىز بىزگە ايجوس جانە جاندوس دەگەن كەرەمەت ەسىم بەردى. ءبىراق تاعدىردىڭ تاڭداۋىمەن ءبىزدى ەكىگە ايىردى. بەلگىسىز سەبەپتەرمەن دارىگەرلەر اتا-اناما سىڭارىمنىڭ باۋىرىمنىڭ قازا تاپقانىن حابارلادى»، - دەپ جازعان ەر ادام.
كەلەسى كۇنى ايەل مەن بالاسىن وبلىستىق اۋرۋحاناعا اۋىستىرعان. اتا-اناسى ايدوستىڭ دەنساۋلىعىنا الاڭداپ، جازىلۋى ءۇشىن بارلىق شارانى جاساعان. ەر ادامنىڭ ايتۋىنشا، بالانى ساتىپ جىبەرگەن جانە بۇل الدىن الا جوسپارلانعان ءىس.
«شوك. شىندىقتى بىلگەننەن كەيىن ءبىزدىڭ، انامنىڭ نە سەزەتىنىن ەلەستەتە المايسىزدار. تۋعان باۋىرىمدى ىزدەستىرۋگە سىزدەردەن كومەك سۇرايمىن. ماعان ۇقسايتىن ادامدى كورسەڭىزدەر، حابار بەرىڭىزدەر. نەمقۇرايلى قاراماڭىزدار»، - دەپ جازعان ول.
Хочу рассказать вам свою историю, который потрясло мою семью и в частности меня. 14.01.1990 году в городе Семей в роддоме номер 2 на свет появились двое мальчиков близняшек. Родились мы очень слабые 1300-1500г. Наши родители дали нам прекрасные имена Айдос и Жандос. Но по воле судьбы нас разлучили. По непонятном причинам врачи сообщили моим родителям о кончины моего брата близнеца. Мы незнаем было ли это ошибка некорректность врачей или же использование полномочие неправильной или не человечной направлении. К сожелению мы узнали, что ребенка просто продали. И это деиствие было спланировона заранее. С целью оставить меня живым и здоровым мои родители зделали все возможное чтобы я остался жив. И все свое внимание перевели на меня. Далее мою маму перевели в областную больницу этого же города. Шок если это можно так назвать. Вы не представляете что чувствуем мы и что чувствует моя мама узнав правду. Я прошу вас помочь мне в поисках моего родного брата. Если увидите человека который похож на меня откликнитесь. Не будьте ровнодушным. Отправьте пожалуйста хоть любую информацию на этот номер 87024470008