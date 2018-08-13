پەرزەنتحانادا 28 جىل بۇرىن سىڭارىنان ايىرىلعان قازاقستاندىق باۋىرىن ىزدەستىرىپ جاتىر

Хочу рассказать вам свою историю, который потрясло мою семью и в частности меня. 14.01.1990 году в городе Семей в роддоме номер 2 на свет появились двое мальчиков близняшек. Родились мы очень слабые 1300-1500г. Наши родители дали нам прекрасные имена Айдос и Жандос. Но по воле судьбы нас разлучили. По непонятном причинам врачи сообщили моим родителям о кончины моего брата близнеца. Мы незнаем было ли это ошибка некорректность врачей или же использование полномочие неправильной или не человечной направлении. К сожелению мы узнали, что ребенка просто продали. И это деиствие было спланировона заранее. С целью оставить меня живым и здоровым мои родители зделали все возможное чтобы я остался жив. И все свое внимание перевели на меня. Далее мою маму перевели в областную больницу этого же города. Шок если это можно так назвать. Вы не представляете что чувствуем мы и что чувствует моя мама узнав правду. Я прошу вас помочь мне в поисках моего родного брата. Если увидите человека который похож на меня откликнитесь. Не будьте ровнодушным. Отправьте пожалуйста хоть любую информацию на этот номер 87024470008

Публикация от Айдос Мусабеков (@aidosmusabekov) 9 Авг 2018 в 8:28 PDT