28100 ا ق ش دوللارىن الىپ وتپەك بولعان اقتاۋلىق 18 مىڭ دوللارىنان ايىرىلىپ قالدى
اقتاۋ. KAZINFORM - ماڭعىستاۋ وبلىسى بويىنشا مەملەكەتتىك كىرىستەر دەپارتامەنتىنىڭ «اۋەجاي- اقتاۋ» كەدەن بەكەتىنىڭ قىزمەتكەرلەرى ۇ ق ك شەكارا قىزمەتىمەن بىرلەسىپ، «اقتاۋ - تبيليسي» حالىقارالىق اۋە رەيسى بويىنشا كەدەندىك باقىلاۋ جۇرگىزۋ بارىسىندا، ءبىر جولاۋشىدان 28100 ا ق ش دوللارى كولەمىندە قولما-قول شەتەل ۆاليۋتاسى انىقتالدى.
اتالعان جولاۋشى قولما-قول شەتەل ۆاليۋتاسىن دەكلاراتسيالاۋدىڭ قاجەتى جوق دەپ اۋىزشا مالىمدەگەن.
- وسى دەرەك بويىنشا اقتاۋ قالالىق اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋ جونىندەگى مامانداندىرىلعان سوتىنىڭ قاۋلىسىمەن ازامات اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكسىنىڭ 551-بابىنىڭ 3-بولىگىنە سايكەس اكىمشىلىك قۇقىق بۇزعانى ءۇشىن كىنالى دەپ تانىلىپ، وعان 2276753,75 تەڭگە كولەمىندە اكىمشىلىك ايىپپۇل سالىندى. سونىمەن قاتار، 18100 ا ق ش دوللارى مەملەكەت كىرىسىنە تاركىلەنىپ، 10000 ا ق ش دوللارى سوت قاۋلىسى زاڭدى كۇشىنە ەنگەننەن كەيىن يەسىنە قايتارىلاتىن بولدى، دەلىنگەن حابارلامادا.
بۇدان بولەك، اقتاۋ حالىقارالىق اۋەجايىندا «اقتاۋ - كۋتايسي» رەيسىمەن ۇشۋعا نيەتتەنگەن 1991 -جىلى تۋعان قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتىنان 12500 ا ق ش دوللارى كولەمىندە جاسىرىن قولما-قول اقشا انىقتالدى. اتالعان دەرەك بويىنشا اكىمشىلىك ماتەريال سوتقا جولدانعان.
وسى وقيعالاردان كەيىن ماڭعىستاۋ وبلىسى بويىنشا مەملەكەتتىك كىرىستەر دەپارتامەنتى ەلدەن شەتەل ۆاليۋتاسىن اكەتۋ كەزىندە ساقتالۋى ءتيىس زاڭدى تالاپتاردى تاعى دا ەسكە سالدى.
«قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى كەدەندىك رەتتەۋ تۋرالى» كودەكستىڭ 343-بابى 1-تارماعىنىڭ 7) تارماقشاسىنا سايكەس، ە ا ە و كەدەندىك اۋماعىنا ءبىرجولعى اكەلۋ نەمەسە ەاەو كەدەندىك اۋماعىنان ءبىرجولعى اكەتۋ كەزىندە قولما-قول اقشا مەن جول چەكتەرىنىڭ جالپى سوماسى 10000 (ون مىڭ) ا ق ش دوللارىنان اساتىن جاعدايدا ولاردى كەدەندىك دەكلاراتسيالاۋ تالاپ ەتىلەدى (دەكلاراتسيا تاپسىرۋ كۇنىنە قولدانىلاتىن ۆاليۋتا باعامى بويىنشا ەسەپتەلەدى).
الايدا، ەلدىڭ ۇلتتىق مۇددەلەرىن قورعاۋ جانە قارجىلىق تۇراقتىلىقتى قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا، 2022 -جىلعى 14- ناۋرىزداعى ق ر پرەزيدەنتىنىڭ № 830 جارلىعىنا سايكەس، قولما-قول شەتەل ۆاليۋتاسىن جانە (نەمەسە) شەتەل ۆاليۋتاسىنداعى اقشا قۇرالدارىن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنان 10000 (ون مىڭ) ا ق ش دوللارىنان اساتىن سومادا (ۇلتتىق بانكتىڭ ۆاليۋتالىق باعامى بويىنشا) اكەتۋگە تىيىم سالىنعان.
سونىمەن قاتار، ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كوميسسيا القاسىنىڭ 2019 -جىلعى 23 شىلدەدەگى № 124 «جەكە پايدالانۋ ءۇشىن ارنالعان تاۋارلاردى كەدەندىك دەكلاراتسيالاۋ تۋرالى» شەشىمىنە سايكەس، 16 جاسقا تولماعان ادامداردىڭ جەكە پايدالانۋعا ارنالعان تاۋارلارى تۋرالى مالىمەتتەر ولاردى الىپ جۇرەتىن ادامنىڭ تاۋارلارىمەن بىرگە ءبىر جولاۋشىلار كەدەندىك دەكلاراتسياسىندا كورسەتىلەدى. وسىلايشا، ءاربىر وتباسى مۇشەسىنە 10000 (ون مىڭ) ا ق ش دوللارىنان اسپايتىن كولەمدە شەتەل ۆاليۋتاسىن الىپ وتۋگە رۇقسات ەتىلەدى.